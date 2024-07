Británie: Ikona televize BBC je trestně stíhána za to, že si pořizovala sexuálně explicitní obrázky dětí

30. 7. 2024

Jak se rozpadají celostátní národní symboly





V Česku snad není ekvivalent toho, co býval pro televizi BBC dlouholetý moderátor Huw Edwards (62). Byl doslova tváří televize BBC. Dlouhá léta uváděl hlavní večerní televizní zpravodajství na BBC 1, byl to on, co národu nedávno v televizi oznámil, že královna Alžběta zemřela, dlouhá léta byl hlavním moderátorem při každých všeobecných volbách. Základní tvář televize BBC.







Nyní vychází najevo, že je trestně stíhán, protože policie u něho našla sexuálně explicitní obrázky dětí. Za to může být v Británii odsouzen do vězení až na deset let.