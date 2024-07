Útok na fotbalové hřiště na Golanských výšinách je v mnoha ohledech nejasný

29. 7. 2024

The way Israel is using the horrifying killing of 11 children in Majdal Shams, occupied Syrian Golan Heights, is disgraceful. a) They are NOT Israelis NOR Israeli citizens, they are Syrian Druze who refused to become Israelis since the occupation of Golan Heights in 1967. 1/3 pic.twitter.com/9evJv08Vxr

Způsob, jakým Izrael využívá hrůzné zabití 11 dětí v Majdal Šamsu na okupovaných syrských Golanských výšinách, je hanebný. a) Nejsou to Izraelci ani izraelští občané, jsou to syrští Drúzové, kteří se odmítli stát Izraelci po okupaci Golanských výšin v roce 1967. b) Neslouží v izraelské armádě na rozdíl od ostatních drúzských občanů Izraele a historicky se ztotožnili s arabským a palestinským národním hnutím. Neúčastní se voleb do Knesetu ani voleb do izraelských místních samospráv. c) Pro případ, že byste to nyní nevěděli, na okupovaných Golanských výšinách žijí nelegálně izraelští osadníci, kteří kradou jejich zdroje. Právě loni v červnu protestovali syrští obyvatelé proti izraelskému pokusu umístit na jejich pozemcích větrníky (kolonialismus).

1. Raketa Hizballáhu, která minula zamýšlený vojenský cíl nebo byla částečně zachycena, v důsledku čehož dopadla do oblasti. Hizballáh tuto možnost popřel.

2. Izraelská záchytná raketa Iron Dome, která chybně vystřelila, což se již dříve stalo.

3. Zapojení třetí strany, pravděpodobně jedné z mnoha syrských a dalších frakcí operujících v okolí.

4. Izraelská operace pod falešnou vlajkou s využitím jedné ze spřátelených syrských frakcí.

Some important remarks to keep in mind regarding the Majdal Shams tragedy :



1. This did not happen in Israel! The Golan Heights, occupied by Israel since 1967, are internationally recognized as part of Syria.



2. The Druze community in the Golan Heights largely rejects Israeli… pic.twitter.com/VqEQek53Dr — Dyab Abou Jahjah (@Aboujahjah) July 27, 2024

okud by Izrael kvůli tomuto incidentu zahájil válku s Hizballáhem, mohlo by to naznačovat, že Izrael celou dobu hledal záminku k válce, protože je nepravděpodobné, že by zahájil válku, aby pomstil syrské drúzské občany, zejména ty z Majdal Šamsu.

Syrští obyvatelé města Majdal Šams ostře protestovali proti návštěvám izraaelských politiků:



"Vypadni odsud, vrahu! Přišel jsi sem tančit na krvi našich dětí!"



Syrští obyvatelé vesnice Majdal Šams na okupovaných Golanských výšinách vyhánějí izraelského ministra financí Smotricha.



Tohle izraelská média nechtějí, abyste viděli.



“Get out of here, murderer! You came here to dance on the blood of our children!”



Syrian residents of Majdal Shams village in the occupied Golan Heights kick out Israeli Finance Minister, Smotrich.



This is what Israeli media doesn’t want you to see.



pic.twitter.com/meo7CkcONP — sarah (@sahouraxo) July 28, 2024

Mezitím v Gaze se šíří nemoci mezi malými dětmi:



This is Unacceptable



Skin Diseases are spreading in children at displaced tent camps pic.twitter.com/2YIyvUDtYH — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 28, 2024

Po izraelském sobotním vraždění civilistů v Gaze:



Palestinské dítě Chadídža pláče nad smrtí své sestry Habíby při sobotním izraelském leteckém útoku na dívčí školu Chadídža v Deir al-Balah, při kterém zahynulo přes 30 lidí včetně 15 dětí a 100 jich bylo zraněno.



Khadija, a Palestinian child cries over the killing of her sister Habiba by the Israeli air strike on Khadija Girls’ school in Deir al-Balah on Saturday which killed over 30 people, including 15 children, and injured 100. pic.twitter.com/RCgEKego8v — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 28, 2024

PALESTINŠTÍ SOUROZENCI SE S PLÁČEM LOUČÍ SE SVÝM BRATREM, KTERÝ ZAHYNUL PŘI IZRAELSKÉM BOMBARDOVÁNÍ ŠKOLY V DEIR AL-BALAH V GAZE.



PALESTINIAN SIBLINGS CRY AS THEY SAY GOODBYE TO THEIR BROTHER KILLED IN ISRAELI BOMBING OF THE SCHOOL IN DEIR AL-BALAH IN GAZA 💔 pic.twitter.com/8fJJxNQDi4 — Khalissee (@Kahlissee) July 28, 2024

Teorii, že nešlo o útok Hizballáhu na Golanech, ale o poruchu izraelského systému Iron Dome, Železná kopule, podporují důkazy, že Iron Dome v Majdal Šamsu měla poruchu již dříve.



Netanjahu může zahájit regionální válku nikoli v reakci na útok, ale na poruchu své protivzdušné obrany.



The theory that this was not a Hezbollah attack in the Golan but an Iron dome malfunction is supported by evidence that the Dome in Majdal Shams has malfunctioned before.



Netanyahu may start a regional war not in response to an attack, but the malfunction of his on air defenses https://t.co/bzWPNP40Dy — Trita Parsi (@tparsi) July 27, 2024

Obyvatelé drúzského města Majdal Šams skandují proti návštěvě krajně pravicového izraelského ministra financí Bezalela Smotricha, nazývají ho „zločincem“ a požadují jeho odchod z Golanských výšin.



BREAKING: Residents of the Druze town of Majdal Shams chant against visiting far-right Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich, calling him a "criminal" and demanding his departure from the Golan Heights. pic.twitter.com/sBnwFuTKsp — Quds News Network (@QudsNen) July 28, 2024