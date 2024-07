Krize na Blízkém východě: Velvyslanec USA vyzývá v Radě bezpečnosti spojence Íránu, aby zvýšili tlak na „zastavení eskalace zástupného konfliktu proti Izraeli

1. 8. 2024

čas čtení 6 minut



Po izraelském úderu na šéfa Hamásu se mimořádně sešla Rada bezpečnosti OSN



USA „nevědí nic o zabití Haníji ani se na něm nepodílely“, říká velvyslanec USA při OSN



Spojené státy nevěděly o zjevném zabití vůdce Hamásu Ismaila Haníji ani se na něm nepodílely, tvrdí americký zástupce při OSN.



Vyzývá členy Rady bezpečnosti OSN, kteří mají přímý vliv na Írán, aby zvýšili tlak na Írán, aby „přestal eskalovat svůj zástupný konflikt proti Izraeli“.



Každý člen této rady by měl vyzvat Írán, aby přestal vyzbrojovat teroristické skupiny a omezil jednání svých zástupců a partnerů, kteří ohrožují mír a bezpečnost v regionu.



Upozorňuje, že se jedná o „nebezpečný“ okamžik a že je „nezbytné“, aby členové spolupracovali na snížení napětí v regionu.

Spojené státy nevěděly o zjevném zabití vůdce Hamásu Ismaila Haníji ani se na něm nepodílely, tvrdí americký zástupce při OSN.Vyzývá členy Rady bezpečnosti OSN, kteří mají přímý vliv na Írán, aby zvýšili tlak na Írán, aby „přestal eskalovat svůj zástupný konflikt proti Izraeli“.Každý člen této rady by měl vyzvat Írán, aby přestal vyzbrojovat teroristické skupiny a omezil jednání svých zástupců a partnerů, kteří ohrožují mír a bezpečnost v regionu.Upozorňuje, že se jedná o „nebezpečný“ okamžik a že je „nezbytné“, aby členové spolupracovali na snížení napětí v regionu.





- Zástupce Íránu při OSN obviňuje Izrael, že zabitím Ismáíla Haníji sleduje politický cíl a snaží se narušit první den nové íránské vlády.



Írán podle něj co nejdůrazněji odsuzuje tento „hrůzný teroristický čin“ a „závažné porušení mezinárodního práva“ a vyzývá Radu bezpečnosti OSN k „okamžitým a účinným opatřením“.



Říká, že nelze přehlížet odpovědnost USA jako „strategického spojence a hlavního podporovatele“ Izraele, a tvrdí, že k zabití Haníji by nemohlo dojít bez povolení a zpravodajské podpory USA.



Zástupce Íránu při OSN ve svém vystoupení v Radě bezpečnosti OSN uvedl, že vražda politického vůdce Hamásu Ismaila Haníji je záležitostí „vážného významu a naléhavosti“.



Haníja byl v Teheránu na oficiální pozvání íránské vlády, když se dnes stal terčem útoku ve své rezidenci, uvedl a označil Haníjovo zabití za „výsledek agresivního teroristického činu“ ze strany Izraele.



Podle něj je zabití jen dalším projevem izraelských vzorců „terorismu a sabotáží“ namířených proti Palestincům a stoupencům palestinské věci.



- Zástupce USA při OSN začíná své vystoupení v Radě bezpečnosti OSN slovy, že Izrael „má právo se bránit proti Hizballáhu a dalším teroristům“.



USA se podle něj nepodílely na úterním izraelském úderu na Bejrút, při němž byl zabit nejvyšší velitel Hizballáhu Fuad Šukur.



Vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby vyslala „jednoznačný signál Hizballáhu tím, že se postaví na stranu Izraele, který se brání opakovaným útokům Hizballáhu“.



Upozorňuje také, že Íránem podporovaná skupina Húsíů „využila situace v Gaze k podkopání míru a bezpečnosti v regionu“.



- Zástupce Alžírska při OSN uvádí, že dnešní zasedání Rady bezpečnosti se koná v okamžiku „vážného nebezpečí“ a svět stojí „nad propastí katastrofy“.



Alžírsko podle něj vyjadřuje „upřímnou soustrast a soucit“ palestinskému lidu po zabití vůdce Hamásu Ismaila Haníji.



Zabití Haníji, z něhož viní Izrael, podle něj není „pouhým útokem na jednoho člověka“, ale „zákeřným útokem na samotné základy diplomatických vztahů, nedotknutelnost státní suverenity a principy, na nichž stojí náš globální řád“.



- Zástupce Číny při OSN uvedl, že Peking je „znepokojen“ vyostřením otřesů v regionu.



Čína podle něj rozhodně nesouhlasí se zabitím Ismaila Haníji a důrazně ho odsuzuje.



- Náměstkyně generálního tajemníka OSN Rosemary Anne DiCarlo pronesla úvodní řeč na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN, které se zabývalo „znepokojivým“ vývojem na Blízkém východě.



DiCarlo poznamenala, že různé nedávné útoky představují „vážnou a nebezpečnou“ eskalaci, a poznamenala, že generální tajemník OSN António Guterres důsledně vyzýval k „maximální zdrženlivosti všech“.



Podle svých slov se připojuje k výzvě šéfa OSN, aby „všichni v zájmu dlouhodobého míru a stability důrazně usilovali o deeskalaci v regionu“, a dodává:



Mezinárodní společenství musí spolupracovat, aby zabránilo jakýmkoli akcím, které by mohly konflikt velmi rychle zvětšit a rozšířit. Potřebujeme rychlé a účinné diplomatické úsilí směřující k deeskalaci.



Zabití Ismáíla Haníji by mohlo být dalším destabilizujícím faktorem v konfliktu, který je již na pokraji přerůstání v regionální válku.



Odpověď by mohla přijít od spojenců Hamásu, což by přiblížilo Blízký východ k regionální válce mezi Izraelem a Íránem a jeho zmocněnci.



Haníjova smrt přišla jen několik hodin poté, co Izrael prohlásil, že zabil vrchního velitele Hizballáhu v libanonském hlavním městě Bejrútu, a region se již připravuje na reakci mocné šíitské milice.



Izrael a Hizballáh vedou opotřebovávací válku na modré linii, která odděluje Libanon a židovský stát, od 8. října, kdy se Hizballáh zapojil do bojů, a napětí vzrostlo po sobotním leteckém útoku, při němž na Izraelem kontrolovaných Golanských výšinách zahynulo 12 dětí. Hizballáh popřel, že by byl za útok odpovědný.



- Spojené státy přijmou veškerá možná opatření na ochranu svého personálu a zájmů na Blízkém východě po nedávných útocích v této oblasti, uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí.



USA „nadále vyzývají všechny strany ke zdrženlivosti, aby se zabránilo eskalaci v širší regionální konflikt,“ sdělily novinářům.



V troskách Bejrútu bylo nalezeno tělo velitele Hizballáhu



Tělo vysokého vojenského velitele Hizballáhu Fuáda Šukúra bylo nalezeno v troskách budovy na jižním předměstí Bejrútu den poté, co byla zasažena izraelským úderem, informuje agentura Reuters s odvoláním na své zdroje.





Hizballáh potvrdil, že Šukur byl zabit ve středu.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0