4. 8. 2024

Zdravotníci a svědci hlásili, že po izraelských útocích na školu, kde se ukrývají nuceně vysídlení Palestinci, našli děti "roztrhané na kusy" a "všude kusy těl".

Nejméně 17 Palestinců bylo zabito a 60 zraněno, včetně zdravotníků, když izraelská letadla opakovaně zaútočila na školní komplex Hamama a al-Huda, kde se ukrývají palestinské rodiny.



