Musk znovu útočí na britského labouristického premiéra

6. 8. 2024

čas čtení 2 minuty



Elon Musk označil britského labouristického premiéra Keira Starmera výrazem "two tier Kier", "dvoustupňový Keir" v narážce na konspirační teorii, podle níž britská policie prý zachází s bílými krajně pravicovými "demonstranty" přísněji než s menšinami



Musk šíří lež, kterou šířili Tommy Robinson a vůdce britské ultrapravicové strany Reform UK Nigel Farage uprostřed série krajně pravicových nepokojů ve městech v Anglii a v Belfastu.



Musk v řadě tweetů zaměřených na Keira Starmera také zpochybnil, zda se nepokoje odehrávají v Británii, nebo v Sovětském svazu. Reagoval tak kriticky na video, které údajně ukazuje, jak je někdo zatčen za nenávistné komentáře na Facebooku. Musk šíří lež, kterou šířili Tommy Robinson a vůdce britské ultrapravicové strany Reform UK Nigel Farage uprostřed série krajně pravicových nepokojů ve městech v Anglii a v Belfastu.Musk v řadě tweetů zaměřených na Keira Starmera také zpochybnil, zda se nepokoje odehrávají v Británii, nebo v Sovětském svazu. Reagoval tak kriticky na video, které údajně ukazuje, jak je někdo zatčen za nenávistné komentáře na Facebooku.





Muskovy provokativní zásahy přicházejí poté, co ho Downing Street v pondělí kritizovala za to, že pod videem s násilnými nepokoji v Liverpoolu zveřejnil příspěvek, že "občanská válka je nevyhnutelná".



Starmerův mluvčí uvedl, že násilí pochází od malé menšiny lidí, kteří "nemluví za Británii", a dodal, že premiér nesdílí názory Muska, který byl již dříve kritizován za to, že na svou platformu sociálních médií opět pustil krajně pravicové osoby.



"Pro takové výroky neexistuje žádné ospravedlnění," uvedl mluvčí. "To, čeho jsme v této zemi svědky, je organizovan= násilné gangsterství, které nemá místo ani na našich ulicích, ani na internetu.



"Mluvíme o menšině grázlů, kteří nemluví za Británii, a v reakci na to jsme viděli, jak někteří z nejlepších členů našich komunit vycházejí ven a uklízejí nepořádek [a] rozvrat těch, kteří nemluví za naši zemi, a viděli jsme reakci lidí, kteří mluví za naši zemi. Myslím, že z toho lze vyčíst, že pan premiér tyto pocity nesdílí."



V reakci na teorii o "dvoustupňové" policejní práci, která koluje na sociálních sítích, ministři odmítli tvrzení, že policie s různými občany zachází různě.



Shabana Mahmoodová, ministryně spravedlnosti, v úterý napsala na Twitteru: "Pokud se objevíte v masce, se zbraní a s úmyslem způsobit výtržnosti, budete čelit plné síle zákona. Těm, kteří s hrdostí a občanskou povinností spolupracují s policií a komunitními organizacemi - jste nejlepší z nás."













Podrobnosti v angličtině ZDE

0