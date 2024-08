Rakousko se vzdá ruského plynu do roku 2027

7. 8. 2024

Rakouská vládní koalice souhlasila s tím, že do nové bezpečnostní strategie země zahrne opuštění ruského plynu do roku 2027. V tuto chvíli je tato záležitost ve fázi finalizace. Rakouská vládní koalice souhlasila s tím, že do nové bezpečnostní strategie země zahrne opuštění ruského plynu do roku 2027. V tuto chvíli je tato záležitost ve fázi finalizace.

Jedním z důvodů, proč se Rakousko rozhodlo opustit ruský plyn, je to, že finanční prostředky, které Moskva získala z prodeje pohonných hmot, jsou použity na financování války proti Ukrajině. Rakouská vláda se také domnívá, že závislost na ruském plynu ohrožuje rakouskou ekonomiku.

Podle posledních odhadů tvoří zemní plyn z Ruska 80-90 % celkového objemu plynu v rakouských plynovodech. V loňském roce Vídeň mohla Gazpromu převést zhruba 4 miliardy eur.

Rakouská ministryně energetiky Leonor Gewesslerová v únoru oznámila záměr zvážit možnost odstoupení od dlouhodobých smluv mezi rakouskou ropnou a plynárenskou společností OMV a Gazpromem, které jsou platné do roku 2040. Později OMV poznamenala, že v případě potřeby bude společnost schopna poskytnout rakouským spotřebitelům 100 % plynu z neruských zdrojů, ale pro opuštění paliva z Ruské federace bude nutné vytvořit vhodný právní rámec.

Poté co Moskva rozpoutala totální válku na Ukrajině, dodávky ruského plynu do Evropy se pětinásobně snížily, dosáhly úrovně 70. let a podíl Gazpromu na evropském trhu se podle Evropské komise snížil trojnásobně – ze 45 na 15 %.

Za současných podmínek Ázerbájdžán zvyšuje dodávky plynu do Evropy a nahrazuje Rusko na trhu, který Moskva poslední půlstoletí téměř úplně kontrolovala. 1. srpna tak začal do Slovinska proudit ázerbájdžánský plyn z obřího pole Šah Deniz v Kaspickém moři. Předtím Itálie, Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Srbsko začaly nakupovat plyn z Ázerbájdžánu. Kromě toho se ázerbájdžánský plyn čerpá do Gruzie a Turecka.

V roce 2024 Maďarsko, Slovensko a Rakousko nadále dostávají ruský plyn plynovodem v Evropě.

