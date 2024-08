Anglické univerzity letos na podzim čelí bankrotu

9. 8. 2024

Minulá britská konzervativní vláda způsobila katastrofální finanční situaci anglických univerzit. Nejprve jim odepřela státní financování a nařídila jim žít ze školného. Pak jim zabránila zvyšovat školné pro domácí studenty podle inflace, takže přestalo stačit. Zoufale závisely na stále zvyšovaném školném pro zahraniční studenty. Jenže konzervativní vláda zabránila zahraničním studentům v příchodu do Británie, protože byla proti "imigraci". Drasticky poklesl pro nadcházející školní rok počet zahraničních studentů, na jejichž školném anglické univerzity závisely.

Rektoři se obávají, že slabší instituce potřebují finanční záchranu, aby se vyhnuly krachu kvůli menšímu počtu studentů a vyšším nákladům



Anglické univerzity čelí na podzim finanční krizi, varují rektoři, podle nichž může být nutný naléhavý zásah vlády, aby se zabránilo úpadku institucí.



Anglické univerzity čelí na podzim finanční krizi, varují rektoři, podle nichž může být nutný naléhavý zásah vlády, aby se zabránilo úpadku institucí.

Tato varování přicházejí v době, kdy statisíce studentů maturujících ročníků v Anglii, Walesu a Severním Irsku očekávají příští čtvrtek své maturitní výsledky. Jejich rozhodnutí o tom, kde a kdy budou studovat na vysoké škole, bude pro některé univerzity rozhodující.



David Maguire, rektor Východoanglické univerzity, řekl, že "strašně moc institucí sází na toto kolo náboru", a varoval: "Upřímně řečeno si myslím, že studentů není dost."



Vedoucí představitelé sektoru uvedli, že dokud nebude zajištěno lepší dlouhodobé financování, patří mezi nejpravděpodobnější krátkodobá řešení slučování institucí a reorganizace, jako je například snižování počtu kateder.



Maguire uvedl, že vzhledem k prudkému poklesu náboru zahraničních studentů musí univerzity "agresivně" nabírat v rámci přijímacího řízení více britských vysokoškoláků.



"Myslím, že bod zlomu nastane po clearingu - obvykle je to 1. října, než se usadí prach a lidé vědí, kolik studentů dostanou," řekl.



Bridget Phillipsonová, ministryně školství, prohlásila, že univerzity v Anglii by neměly očekávat vládní pomoc, a argumentovala tím, že jsou autonomními institucemi, které by se měly spoléhat na své vlastní zdroje.



Jeden z rektorů - který si nepřál být jmenován - uvedl, že letošní kolo přijímacího řízení je "dvojnásobně nebezpečné", protože klesající počet domácích i zahraničních studentů byl spojen s vyššími náklady, což znamená, že i ve srovnání s obdobím před rokem musejí univerzity více utrácet, zatímco získávaly menší příjmy.



"Je to, jak říkal Ernest Hemingway o dvou způsobech bankrotu - postupně a pak náhle. My máme za sebou tu 'postupnou' část," řekl rektor.



Jiný rektor uvedl, že mnoho univerzit bude muset "tvrdě škrtat a potácet se" v krizi.



Již 67 institucí provádí programy propouštění a restrukturalizace, což vyvolává tvrdé pracovní spory. V pátek univerzitní odbory oznámily, že zaměstnanci Sheffield Hallam University jsou nejnovějšímii, kteří příští měsíc odhlasovali stávku na protest proti "bezprecedentnímu" snižování počtu pracovních míst.



Jo Gradyová, generální tajemnice univerzitních odborů napsala ministrům dopis, v němž je žádá, aby předložili plány na podporu. "Cokoli, co by nebylo nouzovým záchranným balíčkem pro tento sektor, nebude stačit k odvrácení katastrofy," uvedla.



Ministři sice uznávají, že univerzity byly ochuzeny o finanční prostředky rozhodnutím předchozí vlády udržet od roku 2016 školné na domácích školách na úrovni 9 250 liber ročně - a nyní má reálnou hodnotu asi 6 000 liber -, ale podle vedoucích představitelů sektoru se největší rizika týkají univerzit, které si půjčily velké množství peněz a nyní jim hrozí, že poruší smluvní podmínky, které by je mohly donutit ke splácení úvěrů.



Dvě nedávné zprávy - jedna od společnosti PwC a druhá od Úřadu pro studenty (OfS), regulátora vysokoškolského vzdělávání v Anglii - předpovídají, že 40 % anglických univerzit bude mít v letošním roce rozpočtový deficit.



Glen O'Hara, profesor moderních a současných dějin na Oxford Brookes University, uvedl, že několik univerzit se ocitlo na "bodu zlomu", takže letní kolo přijímacího řízení je kritické.



"Existuje dokonce možnost, že jedna nebo dvě univerzity prostě nebudou schopny pokračovat v polovině roku, i když to je stále něco jako nepravděpodobný scénář noční můry. Pravděpodobnější by byly opravdu divoké škrty, které by zachránily instituci před bankrotem, a pravděpodobně nějaké lokální fúze nebo federální dohody zprostředkované Úřadem pro studenty a Ministerstvem školství," řekl O'Hara.



Maguire, který před nástupem do vedení univerzity pracoval jako vedoucí pracovník v oblasti IT, vyzval vládu, aby se snažila institucím pomoci dříve, než se situace zhorší.





"Moje zkušenost z práce v soukromém sektoru je taková, že každá libra, kterou utratíte před [krizí], stojí desetinásobek po jejím vzniku. Takže si myslím, že vláda se zde mýlí a měla by si uvědomit vážnost situace. Měla by skutečně povzbuzovat univerzity, aby hledaly možnosti fúzí, přehodnocovaly své nabídky a dělaly to organizovaně a kontrolovaně," řekl Maguire.







