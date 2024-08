96 procent obyvatel Gazy zažívá vážnou míru hladomoru

9. 8. 2024

Počet zjištěných případů podvýživy u dětí v severní Gaze se v červenci oproti květnu zvýšil o více než 300 %, uvádí @GNCGENEVA. Podle @theIPCinfo se 96 % obyvatel Gazy potýká s krizovou úrovní hladu. Gaza potřebuje více pomoci a příměří.

Detected malnutrition cases among children in northern Gaza increased by more than 300% in July compared with May, says @GNCGENEVA.



96% of Gaza’s population faces crisis levels of hunger, according to @theIPCinfo. Gaza needs more aid and a #CeasefireNow pic.twitter.com/Pc382sW7Wr