Británie zpřísní zákon o sociálních sítích. Česko naproti tomu dává Okamurově fašismu volnou ruku

9. 8. 2024

Policie ČR proti Okamurově tvrdě rasistickému plakátu nezasahuje. Naproti tomu Británie poté, co sociální sítě svými lžemi tam vyvolaly ultrapravicové nepokoje, zpřísní zákon regulující verbální a vizuální šíření nenávisti a rasismu

Keir Starmer potvrdil, že po krajně pravicových nepokojích bude v Británii zákon o bezpečnosti na internetu revidován



Keir Starmer prohlásil, že ministři budou revidovat zákony o dezinformacích na internetu poté, co šíření nepravdivých informací přispělo v Británii k výtržnostem krajní pravice tento měsíc.



Starmer řekl novinářům: "Souhlasím s tím, že po těchto nepokojích se budeme muset sociálními médii zabývat šířeji, ale v tuto chvíli se musíme soustředit na řešení těchto nepokojů a na zajištění bezpečnosti našich komunit."



K sociálním médiím se předseda vlády Starmer vyjádřil: "První věc, kterou bych řekl, je, že to není zóna bez zákonů. A myslím, že je to zřejmé z trestních stíhání a rozsudků. Dnes budou vyneseny tresty za chování na internetu.



"To je připomínka pro všechny, že ať už jste do toho přímo zapojeni, nebo jste do toho zapojeni na dálku, jste vinni a budete postaveni před soud, pokud jste porušili zákon. A tak se to děje dnes, to odsouzení."



V pátečním pořadu BBC Radio 4 vystoupil lebouristický politik Nick Thomas-Symonds a uvedl, že vláda je připravena zákon "rychle přezkoumat a zvážit" a že policie "půjde po lidech", u nichž zjistí, že podněcují k násilí na internetu.



"Pokud budeme muset jednat v souvislosti se zákony o bezpečnosti online, budeme jednat. Ale bez ohledu na tuto politickou debatu, lidé, kteří nyní jednají a dělají nezákonné věci online, jako je podněcování k násilí, podpora násilí, organizování násilí, to je nyní v rozporu se zákonem, a pokud to děláte nyní, stejně jako pokud se podílíte na hrozbách nebo násilných výtržnostech na našich ulicích, policie po vás půjde.



"Půjde po vás také, pokud se takto chováte i na internetu," řekl.



Zákon vstoupil v platnost loni v říjnu a dává regulačnímu úřadu Ofcom pravomoc uložit společnostem provozujícím sociální média pokutu až do výše 18 milionů liber nebo 10 % jejich celosvětového obratu, pokud nepřijmou důrazná opatření proti obsahu podněcujícímu k násilí nebo terorismu.









Podrobnosti v angličtině ZDE

