Proč česká média informují tak zaujatě proizraelsky?

11. 8. 2024 / Jan Molič

čas čtení 4 minuty

Jaký je Váš názor na to, proč jsou česká média tak proizraelsky zaujatá? Je to opravdu unikátní. Není žádné jiné téma, které by v médiích bylo až tak jednostranně prezentováno. To co dělají novinky.cz je naprosté potlačení reality z jedné strany, s nímž jsem se v minulosti nesetkal. Snad jen irozhlas tu a tam publikuje něco trochu objektivního.



Podle Deníku N Ukrajinci a Rohigové umírají, Palestinci „údajně“ umírají. pic.twitter.com/UGP61NsFcQ — Jakub Onderka (@JakubOnderka) August 10, 2024









Snažím se pochopit tu servilitu historicky. V Českých zemích bylo hodně židů a Češi se k nim už před válkou nezachovali hezky. To mě napadá jako jeden z možných důvodů. Stejně na tom jsou totiž Němci, kde tento důvod je samozřejmě silnější (a jelikož jsem v Německu tři roky žil, tak mi to kolikrát přišlo až jako tlačení na pilu - nebyl snad moment, kdy by v televizi aspoň na jednom kanále neběželo něco o Hitlerovi - až jsem si říkal, že tolik tlačí na pilu, že se nakonec vše obrátí opět proti židům).



Jenže osud židů byl podobný i v jiných státech. Navíc kdo z Čechů si na ten fakt, že jim Češi zakazovali vykonávat kvalifikovanou činnost ještě před Hilerem, pamatuje? Tím to nebude.



Další věc je, že ten jednostranný pohled nemají jen novinky.cz. Je to obecné, je to v lidech, což je vidět v diskusích. Ostatně na toto konto jsem zrušil všechny své příspěvky na sociální síti Mastodon, protože mě lidé tak znechutili, že jsem měl pocit, že se tam už nemám s kým bavit. Tolik přímo rasistických komentářů jsem nečekal, a to od lidí, kteří jsou jinak uvažující a snad i mají snahu o objektivitu. Vůbec si neuvědomují, že se chovají přesně tak jako Němci k židům za války, když Palestince považují za podlidi.



Proč to tedy v lidech je?



Mělo Československo k Izraeli nějaký zvláštní vztah? Já nevím, na tu dobu si nepamatuju. Nevšímal jsem si toho, že by komunisti nějak akcentovali Izrael, vlastně vůbec jsem o jeho existenci jako malé dítě nevěděl, ve školce jsme kreslili tanky, Aurory a výsadkáře. Téma židů, natož holokaust, jako by neexistovalo. To až po revoluci.



Nicméně, předkomunistické Československo mělo k Izraeli zvláštní vztah. Bylo zřejmě jedním ze "zakládajících" států, který poskytl zbraně a cvičil vojáky. Kurz se otočil až s příchodem komunistů, kteří byli (a ostatně Rusko nadále je) antiizraelští i antisemitští. Vlastně Hitler by si mohl s komunisty (nebo spíš Ruskem) podat ruku. Toto dost dobře zatím nechápu, kde to má důvody, proč je v Rusku antisemitismus tak zakořeněn, nakonec Protokoly vznikly právě tam. Zřejmě byl antisemitismus v Evropě obecný, ale proč tolik tam? Potlačení vztahu k Izraeli za komunismu bylo pak zřejmě kvůli tomu, že šlo o západní projekt, aspoň z pohledu SSSR a ten pohled jsme přejali.



Nicméně. Vzhledem k tomu, jak bylo to téma čtyřicet let potlačeno, nechápu, proč nyní v lidech tolik rezonuje. Natolik, že se jednoznačně stavějí za Izrael a jsou ochotni popírat očividnou genocidu.



Čili u Čechů obecně toto chování naprosto nechápu.



Další věc jsou média. Ta jsou ovlivněna majiteli nebo šéfredaktory (a samozřejmě i zaměstnanci, kteří, pokud mají sami takové názory, promítají je do své práce). Média jistě také ovlivňují co si lidé mají myslet, přesto, a zvláště ne v Česku, to je stoprocentně funkční. Nepředpokládám, že by média byla schopna ovlivnit obecný názor natolik, že lidé budou za Izrael snad bojovat.



Ale zpět k médiím jako takovým. Copak je Izrael platí?



A nebo možná ano?



Vlastně kdo zastává ty správné názory a otevřeně je říká, je v naší společnosti kariérně vynesen vzhůru. Toho jsem si všiml už dávno i toho, že vždycky určité věci shodně říkají určití lidé.



Ovšem nic jiného mě opravdu nenapadá. Nechápu to.



Dnes ani nemusí být cenzura, protože lidi se cenzurují sami. Žádná objektivní debata na tohle téma skoro není možná, každý okamžitě zastává demonstrativní postoj podle své názorové škatulky.

