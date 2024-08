Musk sdílel falešnou zprávu, že angličtí výtržníci budou deportováni na Falklandské ostrovy

8. 8. 2024

čas čtení 3 minuty

Deník Telegraph ve čtvrtek uvedl, že dotyčný článek nikdy nezveřejnil. Mluvčí mediální skupiny Telegraph v prohlášení uvedl: "Jedná se o vymyšlený titulek článku, který neexistuje. Upozornili jsme příslušné platformy a požádali o stažení příspěvku."

The Telegraph is aware of an image circulating on X which purports to be a Telegraph article about 'emergency detainment camps'.



No such article has ever been published by the Telegraph.