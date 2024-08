Na památku novináře Ismaila Al-Ghoula, hlasu města Gazy světu

9. 8. 2024

čas čtení 7 minut



Jak můžeme pokračovat v obvyklých činnostech poté, co Izrael brutálně zabil dalšího přítele a další ikonu palestinské žurnalistiky za to, že dělal svou práci,



Když jsem 31. července odpoledne zvedl telefon, rozbušilo se mi srdce. Na displeji se mi objevily zprávy a upozornění na Ismailovu smrt. V následujících dnech jsem se snažil potlačit vzlyky, ovládnout slzy a psát - klidně a objektivně informovat o novinkách, které jsem se právě dozvěděl, jak by to udělal Ismail.



Ale proboha, jak? Jak jsem mohl pokračovat v obvyklé práci poté, co byla další ikona palestinské žurnalistiky - někdo, jehož laskavost a statečnost jsem obdivoval a kdo byl pro mnohé považován za vzor - tak brutálně zabita za pouhou práci?



Bylo nad mé síly informovat o tak traumatické zprávě, když Ismail nebyl obyčejný reportér, ale můj přítel a kolega, jehož hlas se posledních deset měsíců ozýval v každé palestinské domácnosti v Gaze.



Zadržený, zraněný a nezastavený



Ismail snášel boje s vysídlením, hladem a zadržením, když vytrvale pokračoval ve své reportážní činnosti, a to navzdory cílenému násilí vůči novinářům v Gaze.



Přestože mu bylo pouhých 27 let a mohl se věnovat jiné kariéře, odmítl mlčet a vzdát se své profese. Místo toho se Ismail v listopadu připojil k televizi Al-Džazíra a rozhodl se dokumentovat genocidu jako jeden z jejích hlavních reportérů ve městě Gaza, přičemž vysílal téměř každou hodinu. Se svým opakovaným podpisem, protahujícím samohlásky svého jména - "Ismaeel Alghoool, Al Jazeera, Gaza City" - byl pro mě i miliony diváků po celém světě uklidňující přítomností.



Ismail byl vždy v terénu - reportoval z uprchlických táborů, nemocnic, cílových oblastí a zničených čtvrtí. Nabídl podrobné zpravodajství z místa, když izraelská armáda v lednu zabila šestiletou Hind Radžabovou a její rodinu, a události popsal výstižně a soudně.



Ismail byl také očima a ušima pro svět, když izraelská armáda provedla nájezd na nemocnici Al-Šifa, v době, kdy většina mezinárodních médií popírala svědectví Palestinců. Statečně a profesionálně pokračoval ve zpravodajství z místa činu, dokud ho izraelské síly nezatkly. Přestože byl známým novinářem Al-Džazíry, vojáci s ním během zadržení zacházeli brutálně a tvrdě ho vyslýchali.



Když se potuloval uličkami a tábory v severní Gaze, často se ocital v linii palby izraelské armády. Přestože byl uprostřed armádních akcí ve čtvrti Šudžája nejednou zraněn - naposledy, když mu střepina prorazila nohu - byl odhodlán pokračovat ve své práci a mluvil výmluvně, jasně a skromně. Pro celou generaci mladých palestinských novinářů zůstane v paměti jako trvalý příklad odvahy a vytrvalosti.



Ismail ovšem nebyl jen reportér. Byl také otcem, manželem, synem a člověkem, jehož hladové tělo a vyčerpané oči vypovídaly o strachu a utrpení, kterým sám prošel.



Několik dní před svou smrtí poslal Ismail kolegovi vzkaz, v němž vyjádřil emocionální daň za téměř 300 dní neúprosné války v Gaze.



"Dovol, abych ti řekl, příteli, že už neznám chuť spánku. Těla dětí, křik zraněných a jejich krví nasáklé obrazy nikdy nespustím z očí. Pláč matek a nářek mužů, kteří postrádají své milované, mi nikdy nezmizí z uší.



Už nesnesu zvuk dětských hlasů zpod trosek, ani nemohu zapomenout na energii a sílu, která se ozývá v každém okamžiku a mění se v noční můru. Už pro mě není snadné stát před řadami rakví, které jsou zamčené a roztažené, ani vidět mrtvé lidi víc než živé, kteří pod svými domy bojují se smrtí a nenacházejí cestu ven do bezpečí a k přežití.



"Jsem unavený, příteli."





Láme mi to srdce, milý Ismaile, že píšu o tobě - a ne s tebou.







Ismail byl zabit, když měl holé ruce. Nedržel zbraň a neodpaloval raketu a nepředstavoval pro nikoho hrozbu. Naopak, byl jasně označen jako příslušník tisku, měl na sobě neprůstřelnou vestu a ochrannou přilbu. Přesto ho izraelská armáda považovala za cíl a usekla mu hlavu úderem bezpilotního letounu, což byl jeden z nejkrutějších záběrů, které se během této války vysílaly v televizi.Ismail nebyl členem žádné vojenské skupiny a nikdy se žádné takové činnosti neúčastnil, navzdory všemu, co by mohla tvrdit izraelská armáda nebo jiní. Když armáda Ismaila zadržela, když informoval o náletu na nemocnici Al-Šifa, bylo to pouze proto, že byl novinář a chtěli jeho reportáž potlačit - což bylo zřejmé z toho, že byl o několik hodin později propuštěn.Zpravodajství by nikdy nemělo být zločinem, ale pro Izrael je. Jako novinář jsem při pobytu v Gaze věděl, že mě Izrael může kdykoli zabít, a málem se mu to podařilo. Ismail a dalších 113 palestinských novinářů zabitých od 7. října takové štěstí neměli. A bohužel nebude posledním novinářem, který zaplatí nejvyšší cenu za to, že jen dělal svou práci: říkal pravdu.Ismail si zasloužil žít. Aby se shledal se svou ženou. Přinést své dvouleté dceři sladkosti a hračky a znovu ji držet v náručí. Aby mohl pokračovat ve zpravodajství a před vysíláním hloupě vtipkovat. Být nablízku dětem z Gazy a snažit se je rozveselit, když měl největší strach a hlad. Nezasloužil si zemřít tímto způsobem - zásahem dronu do hlavy.Jako u všech kolegů palestinských novinářů z Gazy jsou naše životy považovány za postradatelné, a to byly dávno před současnou válkou. Je tak bolestné truchlit nad ztrátou Ismaila al-Ghoula a Ramiho al-Rifiho - ne proto, že bychom ztrátu kolegů novinářů nezažili už dříve, ale proto, že pokaždé nám to připadá jako poprvé. Přesto vytrváváme v odhodlání dokumentovat smrt našich kolegů, informovat o genocidě a nějak obejít záměrné cílení, ještě s větší nadějí sníme o bezpečné budoucnosti.Spravedlnost pro Ismaila je možná v nedohlednu, ale on a další před ním, jako Shireen Abu Aklehová a Hamza Dahdouh, nás posilují. Dodávají nám sílu, učí nás vyprávět své příběhy a připomínají nám, že si zasloužíme žít v míru a svobodě.Odpočívej v pokoji, Ismaile. Už žádné utrpení. Už žádné hladovění. Přesně jak řekla tvá žena, dnes jsme na tebe a na všechno, co jsi udělal, všichni hrdí.