Češi jsou posedlí svou islamofobií. Podívejte se, jak to vypadá z druhé strany

13. 8. 2024

čas čtení 10 minut

Pozoruhodný rozhovor s Nazirem Afzalem, muslimem a bývalým asistentem britského korunního prokurátora a celoživotním antirasistickým aktivistou. Jaké to bylo pro něho jako pro muslima vyrůstat v Británii?



Je to nesmlouvavě pochmurný týden pro antirasistický aktivismus, když se setkávám s Nazirem Afzalem, OBE, bývalým vrchním státním zástupcem, nyní rektorem Manchesterské univerzity a předsedou několika charitativních organizací, píše autorka rozhovoru Zoe Williams.

Afzalovo vyprávění o jeho životě je neoddělitelné od vyprávění o rasismu ve Velké Británii a člověk se při jeho poslechu stydí. Narodil se ve Small Heath v Birminghamu. Jeho rodiče pocházeli ze severozápadního pákistánského pohraničí, otec vedl cateringovou firmu pro britskou armádu, nejprve v Indii, pak na Kypru, později v Severním Irsku, zatímco matka byla ad hoc komunitní organizátorkou. "Neměla žádné dovednosti. Nikdy nechodila do školy, natož na univerzitu," říká Nazir Afzal. "Přijela do Anglie; rychle našla další nedávné přistěhovalce, kteří potřebovali radu a podporu." Svou osobnost organizuje Nazir Afzal systematicky, právnicky - od matky získal snahu pomáhat druhým. Od svého otce odolnost: "Můj strýc byl zavražděn IRA v Belfastu. Byl odvlečen z ulice na korbu dodávky a střelen do hlavy v přítomnosti dalšího člena mé rodiny, bratrance, kterému bylo řečeno: 'Šel bys říct panu Afzalovi, aby vypadl ze Severního Irska? Vzpomínám si, že jsem z toho všeho byl ve velkém šoku. Ale můj táta zažil konflikty - viděl teror - a zdálo se, že ani nemrkne. Zůstal dalších deset let."





Afzal byl jejich prvním dítětem narozeným ve Velké Británii - má tři starší bratry a po něm měli rodiče další tři děti. Byla to milující rodina, říká. "Nemohl jsem si přát víc, ale ve chvíli, kdy jsem vyšel ze dveří, jsem si uvědomil, že jsem jiný kvůli tomu, jak se ke mně chovali moji spolužáci." Nepamatuje si dny svého dětství, kdy by nepřišel domů s plivancem na kabátě. "To byla běžná zkušenost." Když mu bylo 13 let, napadli ho cestou ze školy tři chlapci. "Snažil jsem se vyhnout pádu na zem, ale nešlo to a spadl jsem na zem. Začali mě kopat do hlavy. Přežil jsem jen díky tomu, že zastavil taxikář a oni utekli. Jsem si jistý, že kdyby to neudělal, kopali by do mě dál. Vzpomínám si, jak jsem šel domů a táta mi otevřel dveře. Stál jsem tam se zkrvaveným obličejem a jediné, co mi řekl, bylo: 'Neříkej to mámě.'" To byl pro mě dost důležitý okamžik, protože jsem si říkal: "Kde je v tomhle spravedlnost? Co jsem to udělal? Za to, co se mi stalo, nikdo nezaplatí, je to jen tajemství, které musím udržet před mámou.""



Vzpomíná si, že tehdy se všechny rasistické urážky týkaly zeměpisu a barvy pleti, nikdy jeho víry (jeho matka byla velmi pozorná muslimka, jeho otec méně, "hlavně proto, že se tehdy nemodlil pětkrát denně. Pamatuji si, že v 70. letech byla mešita něčí dům"). Nyní se podle něj rasistické výrazy často týkají "víry, proroka nebo 72 panen". To, že islamofobie je zástupným znakem rasismu, je celkem zřejmé, ale způsob, jakým to formuluje, zdůrazňuje něco zásadního: že skok od etnické bigotnosti k bigotnosti založené na víře poskytl zástěrku pro mnoho rasismu elit.



V době, kdy bylo Afzalovi 16 let, si zvolil právnickou kariéru, což se jeho otci nelíbilo. "Byli jsme děti přistěhovalců. Můj otec měl doma kufr, který byl vždy sbalený pro případ, že by nás vyhodili. Asiaty právě vyhnali z Ugandy. Takže vždycky cítil: 'Chceme, aby se naše děti naučily dovednosti, které se jim budou hodit doma v Pákistánu. Takže doktor, inženýr..." Dnes se tomu smějeme, ale taková byla realita. A právo, k čemu potřebujeme právníky?" Přesto Afzal studoval na Birminghamské univerzitě, na postgraduálním studiu v Guildfordu a od počátku věděl, na co se chce specializovat. "Trestní právo je velmi lidská forma práva - je to jediný druh práva, o kterém jsem kdy chtěl mluvit. Je to to nejnapínavější, nejreálnější."



Říká, že rasismus, s nímž se setkal, byl organizačním principem, toho, jak pracoval, a práce, kterou chtěl dělat. "Když vás urážejí nebo se na vás jen dívají," na ulicích Guildfordu, "je těžké vysvětlit, jaké to je. Někdo nemusí říct vůbec nic, abyste se cítili méněcenní". Z profesního hlediska se málokdy jednalo o něco otevřeného, ale kritická rozhodnutí se přijímala v hospodě v pátek večer. "Někdo, kdo nepije, je automaticky vyloučen - v takovém případě si nemyslím, že záměrně. Mojí reakcí bylo pracovat dvojnásobně tvrdě. Měl jsem pocit, že to je jediný způsob, jak vyrovnat podmínky." Jeho pracovní morálka zničila jeho první manželství, "ale bylo mnoho věcí, které zničily mé první manželství," říká s chladnou hlavou. Přes den pracoval jako nižší státní zástupce a v noci dělal dýdžeje a přežíval se třemi hodinami spánku. Říkám si, že to je trochu překvapivé: jakou hudbu? "Garáž, house, jungle," říká tónem hlasu, který zjevně naznačuje. Ale opatrně zdůrazňuje, že mu to nešlo - nechal toho, protože mu to řekl Andrew Weatherall.



Ale i tak toho měl na starosti dost; Crown Prosecution Service byla relativně nová služba, která začala fungovat v roce 1986 díky rostoucímu pocitu, že země potřebuje "nezávislého strážce, který se bude zabývat případy". Policie CPS nenáviděla, protože v podstatě převzala její úlohu při vyšetřování merita případů. "Soudy nás neměly rády, protože jsme jim brali spoustu obhájců." Veřejnost také neměla CPS ráda, protože měla málo zdrojů a noviny byly plné jejích selhání. Přesto tuto práci miloval a o policejních vyšetřovatelích, s nimiž pracoval, hovoří s obdivem. "Byl jeden případ, který mě změnil," říká. Šlo o ženu, která natočila svého manžela, jak týrá jejich osmnáctiměsíční dítě. V rámci přípravy na případ se Afzal musel na video podívat. "V té době jsem sám měl osmnáctiměsíční dceru. Vzpomínám si, jak jsem se k ní vrátil domů, pevně ji objal a uvědomil si, že už nemám práci. Měl jsem poslání."



V roce 2001, jen několik měsíců po 11. září, se Afzal stal nejmladším člověkem a prvním muslimem, který zastával funkci asistenta hlavního korunního prokurátora. Právě odtud věřil, že dokáže provést strukturální změny, o nichž byl dlouho přesvědčen, že jich je právo schopno: "Zaměřil jsem se na oblasti kriminality, které jsme nikdy neudělali správně, a mohl jsem využít pravomocí svého úřadu a pozvat lidi, aby přišli a řekli mi, co děláme špatně." Vytvořil první rámec pro stalking, poté přetvořil reakci na antisociální chování, která byla v 00. letech hodně kritizována za katapultování delikventů do systému trestního soudnictví. Případ, který uvádí, je však odvrácenou stranou tohoto argumentu: Fiona Pilkingtonová, která v roce 2007 zabila sebe a svou těžce postiženou dceru po letech týrání ze strany místní mládeže. "Problém do té doby spočíval v tom, že jsme se vždy dívali na trestný čin, nikoli na jeho dopad. V tomto případě byl dopad dvojnásobnou smrtí."



Poté se začal zabývat násilím páchaným jako pomstu za údajné poškození cti rodiny a nucenými sňatky. "Pět tisíc žen ročně bylo nuceno ke sňatku a my jsme na to nic neměli," říká. Poté následovalo sexuální zneužívání dětí, které zahrnovalo pouliční grooming a groomingové gangy v Rochdale. Vzpomíná si, jak se ho jeden novinář zeptal: "Proč si stále vybíráte témata, která dávají krajní pravici klacek, kterým může bít muslimské komunity?". Odpověděl: "Měli bychom mít vlastní klacek na tyto problémy. Tím, že o těchto věcech nemluvíme, dáváme krajní pravici příležitost."



Právě v květnu 2012, poté, co zahájil činnost komisí pro grooming, se na něj krajní pravice poprvé zaměřila. "Nebyl jsem na to připraven," říká. "Nedocenil jsem, že jsem pro ně vlastně hrozbou. Říkali, že všichni snědí muži jsou násilníci, a přitom to byl snědý muž, kdo ty chlapy stíhal."



Začalo to dezinformacemi na internetu, ultrapravicová BNP tvrdila, že "to byl on, kdo ty násilníky nestíhal. Naprosto lživé, ale jejich stoupenci tomu uvěřili. A já jsem byl zaplaven. Lidé se mi snažili vloupat do domu. Čtrnáct dní jsem musel mít policejní ochranu. Musel jsem svým dětem, kterým bylo tehdy jedenáct a dvanáct let, říct, že premiér má taky přede dveřmi policii - to byl jediný způsob, jak je uklidnit. Děti musely několik měsíců jezdit do školy taxíkem. Během jednoho týdne jsem dostal více než 17 000 dopisů a e-mailů, které mě vyzývaly k propuštění a deportaci."





Bylo to nejblíže tomu, aby dal výpověď, a zachránily ho tři věci. Zaprvé jeho zaměstnanci, kteří ho před nadávkami chránili, jak jen mohli. Pak tu byl jeho šéf Keir Starmer, tehdejší ředitel státního zastupitelství, který diskrétně vydal pokyn, aby Afzal necestoval přes noc, protože musí být doma, aby uklidnil svou rodinu. "Keir Starmer na mě dohlížel," říká Afzal. "Postaral se o to, abych byl v bezpečí, i když věděl, že jsem napaden, a také věděl, že bych o pomoc nežádal." Nakonec to nevzdal, protože věděl, že jsou tu další oběti, další případy, které je ještě třeba stíhat.







Podrobnosti v angličtině ZDE

