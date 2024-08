Země, která zabila 10 % obyvatel Gazy, vzkazuje Íránu, že zabíjení civilistů je nepřijatelné

14. 8. 2024

čas čtení 4 minuty

Proč je Írán takový?

Ironický komentář britské komentátorky Laury K, který je bohužel příliš blízko věcných faktů...



Poté, co Izrael zlikvidoval 10 % obyvatel Gazy a doufal, že zbytek zemře na nemoci a hlad, varoval Írán, že zabíjení civilistů je naprosto nepřijatelné. Íránský mluvčí odpověděl: „Skvělé, takže předpokládám, že vaše genocida už skončila?“



Izraelští diplomaté nesrozumitelně zamručeli a doufali, že zmlkne, protože nečekali, že budou tak snadno vyšachováni. Naštěstí jim přišel na pomoc sir Keir Starmer, který vysvětlil, že Izrael má právo se bránit, ale Írán ne.



Britský premiér trval na tom, že válka není v ničím zájmu, k velkému zděšení Benjamina Netanjahua, který zoufale potřebuje propustku z vězení. Starmerovi lze jeho lapsus jistě odpustit, protože statečně kritizoval íránského prezidenta, který pije krev všech Izraelců, které nezabil.



„Nemáte ponětí, jaké to je mít sousední zemi plnou náboženských extremistů, kteří se pekelně snaží o vaše zničení!“ lamentoval íránský prezident.



Nejenže Starmer řekl Pezeškjanovi, aby držel hubu a nechal Izrael na pokoji, ale muž, který pomáhá izraelské invazi do Gazy, řekl, že Írán nesmí pomáhat ruské invazi na Ukrajinu. Jak všichni víme, invaze jsou špatné, když je provádějí jiné země. Co se děje? Proč se na mě tak díváte?



Někteří z vás nechápou, jak funguje morálka, a je to vidět! Když Izrael přijde do baru a začne všechny mlátit do obličeje, kdo je podle vás špatný? Ne, Izrael to není, vy idioti! Je to ten, kdo řekne: „Jestli si nedáš pozor, tak ti tu ránu vrátím“. Tou osobou je Írán, a proto se Írán vymkl kontrole.



Pokud Írán tentokrát nebude reagovat, Netanjahuovi nezbude nic jiného než Írán v sebeobraně bombardovat. Je špatné, pokud Írán provede odvetný úder, a je také špatné, pokud Írán odvetný úder neprovede.



Írán v rámci nehorázné provokace nabídl, že nebude provádět odvetu, pokud Izrael přistoupí na příměří s Hamásem, ale Izrael chce ve skutečnosti pokračovat v bombardování cizí země. Írán to zjevně považuje za nerozumné.



Ve skutečnosti netušíme, co si Írán myslí, ale skutečnost, že si myslíme, že přemýšlí o zabíjení civilistů, dokazuje, že jsou to zrůdy. Izrael by nikdy nezabíjel civilisty, kromě civilistů v Gaze, na Západním břehu Jordánu, v Libanonu, Sýrii a dokonce i v Izraeli, když platí Hannibalova směrnice. Kromě toho by Izrael nikdy nezabíjel civilisty, a proto jsou IDF nejmorálnější armádou na světě.



Nejmorálnější armáda světa ospravedlňovala útok na pět škol během jednoho týdne a trvala na tom, že útočí na velitelská centra Hamásu. Nezdá se však, že by Írán tak rád útočil na velitelská centra IDF, i když předstírá, že jsou ukryta pod nemocnicemi. To by bylo zrůdné, že?



Světoví představitelé se obávají, že pokud by Írán zaútočil na Izrael, zmařilo by to mírové rozhovory, které jsou pozastaveny poté, co Izrael zabil vyjednavače. Hypotézy ze strany Íránu jsou mnohem horší než činy Izraele, například vyhození palestinské matky a jejích dvojčat do povětří, když jejich otec registroval jejich rodné listy. Je zřejmé, že teroristou v regionu je Írán.



Existují obavy, že by Írán mohl zaútočit na Izrael prostřednictvím svých zástupců, jako je Hizballáh a Húsíové. Je neodpustitelné, když mocná země vyzbrojuje menší zemi, aby mohla zaútočit na některého ze svých sousedů. Takové chování by mohlo vyvolat totální válku. AIPAC naštěstí ujistil Kongres, že pokud vypukne totální válka, budou ji financovat Spojené státy. Zatím však Kongresu neřekli, že budou dodávat i pěšáky.



Mossad naštěstí odvedl skvělou práci a zaručil bezpečnost Izraele tím, že získal kompromat na všechny politiky, které si nemohl koupit. Představitelé USA, Velké Británie, Francie, Itálie a Německa proto vydali společné prohlášení, v němž vyjádřili „podporu obraně Izraele před íránskou agresí“.





Pravděpodobně mají na mysli způsob, jakým Írán agresivně dovolil Izraeli vyhodit do povětří své velvyslanectví, a způsob, jakým Írán dovolil Izraeli zavraždit na svém území hlavního vyjednavače Hamásu. Jakákoli další agrese ze strany Íránu a Izraeli nezbude nic jiného, než jej v sebeobraně atomovou bombou vrátit do doby kamenné. To by byl jediný způsob, jak se vyhnout civilním obětem.









