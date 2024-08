Putin poté, co ztratil část Kurské oblasti, slíbil, že se "vypořádá" s Palestinou

14. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

Ruské úřady sledují události v Palestině, a to navzdory válce proti Ukrajině, řekl ruský prezident Vladimir Putin na jednání s palestinským vůdcem Mahmúdem Abbásem. Ruské úřady sledují události v Palestině, a to navzdory válce proti Ukrajině, řekl ruský prezident Vladimir Putin na jednání s palestinským vůdcem Mahmúdem Abbásem.

"Všichni jsou si dobře vědomi toho, že dnes bohužel Rusko musí bránit své zájmy, chránit své lidi se zbraněmi v rukou, ale to, co se děje na Blízkém východě, to, co se děje v Palestině, samozřejmě nezůstává bez povšimnutí," řekl Putin.

Zdůraznil, že Rusko se vždy zasazovalo o mírové urovnání palestinsko-izraelského konfliktu. "Domníváme se, že pro zajištění dlouhodobého, spolehlivého a stabilního míru v regionu je nezbytné realizovat všechna rozhodnutí OSN a především vytvořit plnohodnotný palestinský stát," řekl Putin.

Dne 7. října 2023 zaútočilo palestinské hnutí Hamás na Izrael a zabilo více než 1 tisíc lidí. V reakci na to Tel Aviv zahájil vojenskou operaci proti Hamásu v pásmu Gazy. K 12. srpnu bylo podle palestinských zdrojů v regionu zabito téměř 40 tisíc civilistů, dalších 92 tisíc bylo zraněno.

Rusko vede totální válku proti Ukrajině od 24. února 2022. Dne 6. srpna tohoto roku Ozbrojené síly Ukrajiny (AFU) poprvé přenesly nepřátelské akce na území Ruska a napadly Kurskou oblast.

Podle Institutu pro studium války (ISW) ukrajinská armáda za týden bojů - od 6. do 12. srpna - dobyla asi 800 kilometrů čtverečních ruského území. Ukrajinský projekt Deep State uvedl, že ozbrojené síly Ukrajiny by mohly obsadit 44 osad. Financial Times odhadly postup ukrajinských sil hluboko na ruské území asi na 30 km.

Úřadující gubernátor Kurské oblasti Alexej Smirnov přitom Putinovi oznámil, že k 12. srpnu bylo pod kontrolou ukrajinských sil 28 osad, ve kterých zůstaly 2 tisíce lidí. Hloubka průniku ozbrojených sil Ukrajiny do regionu byla podle něj 12 km a šířka 40 km.

Putin označil to, co se děje, za "rozsáhlou provokaci". Šéf generálního štábu Ruské federace Valerij Gerasimov prezidentovi slíbil, že "operace bude dokončena porážkou nepřítele a přístupem ke státní hranici".

Zdroj v ruštině: ZDE

