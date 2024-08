Proč česká média informují tak zaujatě proizraelsky?

Zajímavé téma, ale dost široké na doktorskou dizertaci. Mě pobavil Ilan Pappé v rozhovoru ( https://denikalarm.cz/2024/07/trhliny-v-izraelske-spolecnosti-se-po-7-rijnu-zvetsuji-rika-historik-ilan-pappe/ ) s Janem Bělíčkem, který mu tuto otázku položil, odpovědí, že to by spíš by měli vysvětlovat Češi jemu jako izraelskému historikovi, a ne naopak.. (nicméně tam si můžete přečíst jeho názor)