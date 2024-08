Channel 4 News: Ukrajinská televize vysílá živě z ruského území

15. 8. 2024

čas čtení 3 minuty

Moderátor, Channel 4 News, středa 14. srpna 2024, 19 hodin (od minuty 20):



Byl to pohled, který po více než 900 dnech války nikdo nečekal: zpravodaj ukrajinské státní televize vysílal reportáž z ruského území, kde ukrajinské síly sundávaly ruskou vlajku a rozdávaly humanitární pomoc. Ukrajina uvedla, že uvnitř ruské Kurské oblasti vytváří bezpečnostní zónu a plánuje tam zřídit vojenská velitelská stanoviště. Výsledek? Spousta rudých tváří. Kde jinde než na Rudém náměstí. Rusko se zakopává s novými opevněními 45 kilometrů od svých hranic. Zde je naše reportáž:



Reportérka: Mimořádné vysílání v ukrajinské televizi poprvé v přímém přenosu z dobyté ruské vesnice. Na jejím území se strhávají další vlajky v barvách trikolóry. Sláva Ukrajině, říkají vojáci. Ukrajinské síly tvrdí, že nyní dobyly ruské město Sudža. Tento voják ukazuje prázdné ulice a mrtvé ruské bojovníky.





Ukrajinské síly postupují hlouběji na ruské území v rámci již druhého týdne bleskové úderné ofenzívy.





Po pomalém začátku Rusko tvrdí, že posily postupují na pozadí zpráv, že na frontu jsou vysíláni mladí branci, čímž byl porušen slib, který dal Putin na začátku války.











Tyto satelitní snímky ukazují čerstvě vykopané zákopy v Kursku. Ruské sítě inzerují, že hledají kopáče. Jediný háček je v tom, že jsou 45 kilometrů za hranicemi. Zatím se Rusům nedaří zpomalit postup Ukrajiny. Dnes se prezident Zelenskyj snažil zmírnit obavy, aby tato nová ofenziva neoslabila jejich frontu na východě, jak ho informoval šéf armády.





Syrskyj: „Naše jednotky pokračují v ofenzivě v Kurské oblasti. Dnes zatím vojska postoupila o jeden až dva kilometry v různých směrech. Od dnešního rána bylo dokončeno vyhledávání a ničení nepřítele v osadě Sudža. Zajali jsme asi 100 nepřátelských vojáků.“





Je to však také válka o zdroje a spojenectví. Německo dnes vydalo zatykač na Ukrajince. Vyšetřovatelé se domnívají, že instruktor potápění byl součástí týmu, který v září 2022 vyhodil do povětří plynovod Nord Stream v Baltském moři. Tehdy se z toho všeobecně obviňovalo Rusko, ale nyní Německo podezřívá z účasti Ukrajinu.





Potrubí vedoucí z Ruska do Německa se stalo kontroverzním symbolem německé závislosti na ruském plynu. Západní země včetně Spojeného království uvalily na Rusko sankce.





Mezi nimi zákaz dovozu všech ropných produktů, ale nové údaje, které exkluzivně získal Channel 4 News, ukazují, že v první polovině letošního roku byly miliony barelů paliva vyrobeného z ruské ropy nadále vyváženy do Spojeného království prostřednictvím smyčky.





Vzhledem k tomu, že Rusko bylo zasaženo mezinárodními sankcemi kvůli válce na Ukrajině, Čína, Indie a Turecko, které sankce nezavedly, a nyní jsou největšími odběrateli ruské ropy, to dělají právě přes tyto tři země. Ruská ropa se po rafinaci nadále dostává do Spojeného království. Je to v rámci pravidel. Znamená to však, že odhadem 2,5 % celosvětového dovozu rafinované ropy do Spojeného království v prvních šesti měsících letošního roku pochází z Ruska, což Kremlu přineslo daňové příjmy ve výši přibližně 190 milionů liber. Britská vláda již dříve popřela, že by od roku 2022 docházelo k jakémukoli dovozu ruské ropy.





Na bitevním poli prozatím ukradla iniciativu Rusku Ukrajina. Rusko dnes vyhlásilo další výjimečný stav v druhém ruském regionu. Scény jako ty v Bělgorodu rozbíjejí v Moskvě ruskou bublinu a evakuovaní přenášejí zranitelnost země přímo do sídla moci.