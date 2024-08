Channel 4 News: Vraždění dětí Izraelem v Gaze pokračuje

15. 8. 2024

Moderátor, Channel 4 News, středa 14. srpna 2024, 19 hodin:



Následky dalšího izraelského útoku v Gaze v předvečer mírových jednání, která jsou nyní na pokraji krachu. Může se z toho stát věčná válka, která rozmetá celý region?



Dobrý večer. Po deseti měsících brutální války v Gaze jsou některé věci depresivně jasné. Rostoucí netrpělivost ohledně urovnání zahrnujícího příměří výměnou za rukojmí a pocit, že se region nachází na pokraji rozsáhlejší války. Před zítřejšími rozhovory v Dauhá se sázky stále zvyšují a naděje jsou stále slabší. Hamás se jich ani nezúčastní. Bude s nimi konzultován až poté. A co izraelský premiér? Je připraven zprostředkovat mír, nebo chce udržet válku, která ho udrží u moci?



Rozhovory, jejichž cílem je ukončit válku v Gaze, mají začít zítra v Dauhá. Izraelská delegace je na cestě, zatímco Hamás tvrdí, že nebude v místnosti, ale je otevřen samostatným rozhovorům s prostředníky. Zdá se, že překážky jsou nepřekonatelné, a íránští představitelé varovali, že pokud nedojde k příměří v Gaze, dojde k útoku na Izrael. Měli bychom vás upozornit, že v následující reportáži Jonathana ruckmana jsou znepokojivé záběry.





Reportér: Mohli byste si myslet, že pohled na další děti zabíjené při neúnavných izraelských náletech svede bojující strany dohromady k rozhovorům o příměří, které jsou naplánovány na zítřek v Kataru. Ale i izraelští vyjednavači obvinili svého premiéra ze změny základních pravidel, zatímco Hamás tvrdí, že Izraelci nechtějí válku ukončit, takže nemá smysl se vůbec dostavovat. A tak Joe Biden, nejmocnější muž světa, opět riskuje, že bude vypadat bezmocně, i když sázky ještě vzrostly. Poradci Joea Bidena se totiž domnívají, že Írán by mohl v nejbližších dnech zaútočit na Izrael. A Íránci říkají, že k odvolání útoku jim stačí pouze příměří v Gaze.













Prezident posílá na Blízký východ tuto ponorku, která převáží komanda Navy SEAL a odpaluje řízené střely, přiznává, že místo, kam se chystá, je velmi neobvyklé, ale tato ponorka a americká letadlová loď, která je také na cestě, vysílají Íránu velmi veřejný vzkaz, aby neútočil.





Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Chameneí však přislíbil odvetu jako odplatu za vraždu vůdce Hamásu, který před dvěma týdny navštívil Írán. Vytvoření nové íránské vlády mohlo jeho reakci oddálit. Nebo to může být vzpomínka na dubnový úder Íránu na Izrael. Ten rozhodně vypadal děsivě. Asi 300 íránských bezpilotních letounů a raket, ale všechny byly sestřeleny a způsobily jen velmi malé škody.





Existuje tedy riziko, že íránské zástupné milice v Libanonu zaútočí na Izrael jako první, což je důvod, proč byl dnes ráno v Bejrútu zvláštní vyslanec Joea Bidena, který vyvíjel tlak na politické spojence Hizballáhu, aby zabránil vypuknutí války.





I když při poslechu izraelského ministra národní bezpečnosti byste si tím tak jistí nebyli. Včera se nechal natočit, jak zpívá a prochází se kolem Skalního dómu v Jeruzalémě, jednoho z nejposvátnějších míst islámu. Britský ministr zahraničí David Lammy to označil za záměrnou provokaci a pan BenGvier nemá zájem jednat s Hamásem o míru.





„Tuto válku musíme vyhrát. Musíme zvítězit, a ne chodit na konference do Dauhá nebo Káhiry. Ale porazit je. Srazit je na kolena. To je poselství. Můžeme Hamás porazit.“





A toto je propagandistické video samotného Hamásu, který připravil rakety, jež včera vyslal na Izrael, i když bez obětí na životech. Velící militant to označil za "Požehnanou odplatu za masakr nevinných Palestinců".





Odpověď Izraele Hamásu dnes odpoledne? Další děti mezi oběťmi izraelských náletů před zítřejšími jednáními o příměří v Kataru, kde Hamás ani nebude přítomen. Dalo by se to nazvat fraškou. Kéž by realita nebyla tak hrozná.

„Nadále věříme, že je možné dosáhnout diplomatického řešení. Protože i nadále věříme, že nikdo si skutečně nepřeje válku plného rozsahu mezi Libanonem a Izraelem, zejména ne libanonský a izraelský lid.“