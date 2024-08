Gaza: Blinken míří do Izraele, aby prosadil příměří

17. 8. 2024

Deset mrtvých civilistů při izraelském útoku v jižním Libanonu



Počet obětí izraelského útoku ve městě Nabatieh na jihu Libanonu se podle státní tiskové agentury zvýšil na 10.



Při úderu na obytnou budovu zahynulo přibližně 10 lidí, včetně dvou dětí, a pět jich bylo zraněno, uvedla v sobotu státní tisková agentura NNA.



Všechny oběti jsou syrští občané, uvedla NNA a dodala, že konečný počet obětí úderu bude oznámen po provedení testů DNA k určení totožnosti obětí.



Izraelská armáda uvedla, že cílem náletu byl sklad zbraní používaný bojovníky Hizballáhu.



Strýc tří osob zabitých při úderu v jižním Libanonu v sobotu brzy ráno uvedl, že se jednalo o tovární dělníky, kteří byli v době zásahu ve svém ubytovacím zařízení. Popřel, že by se v objektu nacházely zbraně.



„Nic takového tam vůbec nebylo,“ řekl agentuře AP Husajn Šahúd. „Byl tam kov na stavbu, na všechny možné účely.“



Arabsky mluvící mluvčí izraelské armády Avichay Adraee uvedl, že úder v jižní provincii byl zaměřen na sklad zbraní patřící Hizballáhu.



Mohammad Shoaib, který provozuje jatka ve Wadi al-Kfour, uvedl, že zasažená oblast byla „průmyslovou a civilní oblastí“, v níž se nacházely továrny na výrobu cihel, kovu a hliníku a také mléčná farma.

V sobotu také izraelský dron zaútočil na motocykl v oblasti Qadmous východně od Tyru v jižním Libanonu, uvedla státní tisková agentura NNA a dodala, že jedna osoba byla zraněna. Bezpečnostní zdroj uvedl, že při útoku na motocykl byla jedna osoba zabita.





Počet osob ze stejné rodiny, které zahynuly při izraelském útoku v Gaze, nyní agentura Associated Press vyčíslila na 18. Podle nemocnice Al-Aksá v Deir al-Balah, kam byly oběti převezeny, zasáhl nálet v Gaze v sobotu brzy ráno dům a přilehlý sklad ukrývající vysídlené osoby u vchodu do města Zawaida.



Izraelský úder zabil 15 členů jedné rodiny, konstatují záchranáři z Gazy



Agentura civilní obrany Gazy uvedla, že izraelský letecký útok v sobotu časně ráno zabil 15 lidí z jedné palestinské rodiny, včetně devíti dětí a tří žen.



Mluvčí civilní obrany Mahmud Bassal řekl agentuře AFP, že úder zasáhl dům rodiny Ajlahových ve čtvrti Al-Zawaida v centru Gazy. Izraelská armáda neposkytla agentuře bezprostřední komentář.





Podle OSN nebyl v Gaze, která je již jedenáctý měsíc ve válce, zaznamenán případ dětské obrny již 25 let, ačkoli v červnu byl ve vzorcích odebraných z odpadních vod na tomto území zjištěn poliovirus typu 2. Podle OSN se v Gaze vyskytlo několik případů dětské obrny.



„Lékaři měli podezření na přítomnost příznaků odpovídajících dětské obrně,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví. „Po provedení potřebných testů v jordánském hlavním městě Ammánu byla nákaza potvrzena.“

Hrozba dětské obrny v pásmu Gazy rychle roste, což přimělo humanitární skupiny k výzvě k urychlenému přerušení války, aby mohly zvýšit očkování a zabránit plnému propuknutí epidemie. Jeden případ byl potvrzen, další jsou podezřelé a v červenci byl virus zjištěn v odpadních vodách na šesti různých místech.



Podle humanitárních skupin byla dětská obrna v Gaze vymýcena před 25 lety, ale po začátku války před 10 měsíci se očkování propadlo a území se stalo živnou půdou pro tento virus. Statisíce vysídlených Palestinců se tísní ve stanových táborech, kde chybí čistá voda nebo řádná likvidace odpadních vod a odpadků.



Aby se zabránilo rozsáhlé epidemii, připravují humanitární skupiny v nadcházejících týdnech očkování více než 600 000 dětí. Ambiciózní očkovací plány jsou však podle nich nemožné bez přerušení bojů mezi Izraelem a Hamásem.



„Předpokládáme a připravujeme se na nejhorší možný scénář vypuknutí dětské obrny v příštích týdnech nebo měsíci,“ řekl Francis Hughes, ředitel pro reakci v Gaze organizace CARE International, agentuře Associated Press.



Poslední kolo jednání o příměří v Gaze skončilo v Dauhá bez úspěchu, ale na příští týden bylo stanoveno nové datum dalších jednání, která se mají pokusit ukončit 10 měsíců trvající válku.



V prohlášení Bílého domu podepsaném spolupořadateli Katarem a Egyptem byl popsán nový návrh, který vychází „z oblastí dohody“ a překlenuje zbývající mezery způsobem, který umožňuje „rychlé provedení dohody“.



V dalším prohlášení Joe Biden v pátek pozdě večer uvedl, že „překlenovací návrh“ nabízí základ pro konečnou dohodu o příměří a propuštění rukojmích, a dodal: „Vzhledem k tomu, že komplexní dohoda o příměří a propuštění rukojmích je nyní na dohled, nikdo v regionu by neměl podnikat kroky, které by tento proces podkopaly.“



Ačkoli obě prohlášení vyzněla optimisticky, od prosincového krachu krátkodobého příměří se nepodařilo dosáhnout dohody ani v desítkách kol nepřímých rozhovorů mezi Hamásem a Izraelem.



Politika Melbournského symfonického orchestru bude podrobena nezávislému přezkumu poté, co se rozhodl zrušit vystoupení uznávaného klavíristy Jaysona Gillhama krátce poté, co se vyjádřil k zabíjení novinářů v Gaze.



Podle dopisu zaslaného zaměstnanci orchestru představenstvu se tak stalo poté, co hudebníci orchestru v pátek odhlasovali nedůvěru svému vrcholovému vedení kvůli zrušení Gillhamova vystoupení.



Izraelská armáda na svém kanálu Telegram uvedla, že letectvo v noci zasáhlo skladiště zbraní libanonského Hizballáhu „v oblasti Nabatieh“, která je vzdálena asi 12 kilometrů od nejbližšího bodu izraelské hranice.



Izraelské dělostřelectvo zasáhlo další cíle v blízkosti hranice v jižním Libanonu, uvedla armáda po pátečních náletech na „vojenské struktury Hizballáhu“ poblíž Hanine a Maroun el-Ras v jižním Libanonu.



Zabití Fuada Šukra, vrchního operačního velitele Hizballáhu v jižním Libanonu, a politického šéfa Hamásu Ismaila Haníji v rychlém sledu koncem července vedlo k přísahám pomsty ze strany Hizballáhu, Íránu a dalších Teheránem podporovaných skupin v regionu, které obvinily Izrael.



Izrael se přihlásil k zabití Šukra při úderu na jižní Bejrút, ale přímo se k zabití Haníji při jeho návštěvě Teheránu nevyjádřil.



Americký ministr zahraničí v sobotu odcestuje do Izraele, aby se zasadil o dohodu o příměří v Gaze, USA se snaží překlenout mezery v rozhovorech o dohodě, uvedlo ministerstvo zahraničí, zatímco devět lidí včetně dětí bylo zabito při izraelském úderu na Libanon, uvedlo tamní ministerstvo zdravotnictví.



Antony Blinken se pokusí zajistit dohodu o příměří a propuštění rukojmích prostřednictvím „překlenovacího návrhu“, který USA předložily v pátek během rozhovorů v Dauhá, uvedlo ministerstvo zahraničí.



Prezident Joe Biden v pátek prohlásil, že „jsme blíže než kdykoli předtím“ k příměří po dvou dnech rozhovorů v katarském hlavním městě. Rozhovory byly v pátek přerušeny a vyjednavači se mají znovu sejít příští týden.



Agentura France-Presse však uvedla, že Hamás - který se jednání v Dauhá nezúčastnil - oznámil svůj nesouhlas s tím, co označil za „nové podmínky“ ze strany Izraele v posledním plánu.



Vysoce postavený představitel Hamásu Izzat al-Rishq řekl agentuře Reuters, že Izrael „nedodržel to, co bylo dohodnuto“ při dřívějších rozhovorech, a odvolal se na to, co jim sdělili zprostředkovatelé.



Blinken a izraelský premiér Benjamin Netanjahu by se měli sejít v pondělí, uvedl izraelský představitel.



Americký představitel mezitím varoval, že pokud Írán v reakci na zabití politického šéfa Hamásu Ismaila Haníji 31. července v Teheránu udeří na Izrael, bude čelit „katastrofickým“ důsledkům a zmaří snahu o dosažení příměří v Gaze.



USA vyzvaly Írán, aby „se touto cestou nevydával, protože následky by mohly být zcela katastrofální, zejména pro Írán“, uvedl v pátek ve Washingtonu pod podmínkou anonymity vysoký americký představitel v souvislosti s obavami, že hrozící protiúder Teheránu na Izrael by mohl vést k totální válce na Blízkém východě.



V Libanonu bylo při izraelském úderu na obytnou budovu ve městě Nabatieh na jihu země zabito devět lidí včetně ženy a jejích dvou dětí, uvedlo v sobotu časně ráno libanonské ministerstvo zdravotnictví. Pět lidí bylo zraněno, z toho dva těžce.



Počet obětí úderu v oblasti Nabatieh je jedním z největších v jižním Libanonu od doby, kdy si Hizballáh a izraelské síly začaly po zahájení války v Gaze v říjnu téměř denně vyměňovat palbu nad svými hranicemi.



Deset Palestinců bylo zabito při izraelském úderu na město Zawayda v centrální části Gazy, informovala v sobotu oficiální palestinská tisková agentura Wafa.



Izraelští představitelé mimořádně odsoudili smrtící řádění osadníků na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. Při řádění osadníků ve vesnici Jit nedaleko města Nábulus na severu Západního břehu Jordánu zemřel ve čtvrtek pozdě večer jeden Palestinec a další byli těžce zraněni, uvedli palestinští zdravotníci. Benjamin Netanjahu prohlásil, že bere nepokoje „vážně“ a že Izraelci, kteří provedli trestné činy, budou stíháni. Útok odsoudil také prezident Isaac Herzog a ministr obrany Yoav Gallant, který uvedl, že osadníci „zaútočili na nevinné lidi“, a dodal, že „nereprezentují hodnoty“ osadnických komunit.



Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva označil incident za „strašlivý“ a komentář jeho mluvčí Raviny Shamdasaniové se připojil k všeobecnému odsouzení na mezinárodní úrovni. Nejvyšší diplomat EU Josep Borrell uvedl, že navrhne sankce proti izraelské vládě, která „podporuje“ násilí židovských osadníků.



Palestinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že „ozbrojený kolektivní útok“ izraelských osadníků na vesnici Jit byl „organizovaným státním terorismem“.



Míroví aktivisté z několika zemí se vydávají na přestavěném traileru, aby se vzepřeli izraelské blokádě a doručili humanitární pomoc Palestincům v pásmu Gazy. „Účelem této mise je vyslat signál, že občanské společnosti nevadí, co se děje v Gaze,“ řekl Fellipe Lopes, portugalský mediální koordinátor koalice Freedom Flotilla na palubě lodi Handala během zastávky na Maltě.



Generální tajemník OSN vyzval strany války v Gaze, aby poskytly konkrétní záruky zaručující humanitární pauzu, aby mohla být provedena kampaň očkování proti obrně. António Guterres v projevu v OSN apeloval na okamžité poskytnutí záruk, neboť varoval, že prevence a omezení šíření dětské obrny v enklávě si vyžádá obrovské, koordinované a naléhavé úsilí. Uvedl, že OSN je připravena zahájit v Gaze kampaň očkování dětí ve věku 10 let proti dětské obrně, ale „výzvy jsou vážné“. Ministerstvo zdravotnictví Gazy minulý měsíc vyhlásilo na tomto území epidemii dětské obrny a obvinilo z toho probíhající izraelskou vojenskou ofenzívu.





Zvláštní zpravodajka OSN pro mučení odsoudila případ, který označila za „obzvláště hrůzný“, údajného sexuálního zneužívání palestinského vězně izraelskými vojáky, a uvedla, že pachatelé takových zločinů musí být pohnáni k odpovědnosti.



