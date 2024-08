Zatímco byl britský ministr zahraničí na návštěvě Izraele, jeho ministerstvo infiltroval Hamás!!

20. 8. 2024

čas čtení 5 minut

Ironický komentář britské autorky Laury K., který, jako obvykle, je alarmujícím způsobem blízko faktům.

Jak se to mohlo stát?





V uplynulých deseti měsících jsme byli svědky znepokojivého vlivu Hamásu, když tato palestinská teroristická skupina pronikla svými chapadly do Al Džazíry, Associated Press, World Central Kitchen, Lékařů bez hranic, UNRWA, Mezinárodního trestního soudu, Mezinárodního soudního dvora, Garyho Linekera, TikToku, Celtic Parku, Vatikánu, všech, kteří se odmítli dívat na Eurovizi, a Grety Thunbergové. Jednu věc jsme však nečekali: že Hamás infiltruje britskou vládní organizaci.



Znepokojivý incident se stal, když jeden britský úředník rezignoval z britského ministerstva zahraničí a poslal svým kolegům e-mailem rezignační dopis, který byl plný hlásání Hamásu, například že Izrael bombarduje školy a nemocnice a že je to špatně.



Mark Smith, úředník, který pracoval v oblasti boje proti terorismu a z nějakého nevysvětlitelného důvodu se zaměřoval na Izrael, varoval, že britská vláda „zřejmě podílí na válečných zločinech“. Mark si pravděpodobně myslí, že mezinárodní právo se má vztahovat i na země, jako je ta naše, idiote.



Mark kňučel, že vznesl stížnosti na všech úrovních ministerstva zahraničí a byl zcela ignorován. Vláda však jeho obvinění odmítla a vysvětlila: „Bereme tuto záležitost velmi vážně a plánujeme aktualizovat naše pravidla, abychom zajistili, že když naši zaměstnanci vznesou námitky týkající se mezinárodního humanitárního práva, budou okamžitě zatčeni a stíháni.“



Osobně dávám přednost přístupu německé policie, která si připadá velká a silná tím, že napadá teenagery na ulici za to, že nosí keffiyeh. To je nejlepší způsob, jak světu ukázat, že žijete v demokracii milující svobodu, že?



BBC v rámci omezování škod zlehčuje rezignaci Marka Smithe a trvá na tom, že byl jen méně významným úředníkem a že šlo o ojedinělý incident, ale to nic nemění na tom, že se terorista z Hamásu pokusil na nevědomou veřejnost vypustit pravdu. Co se stane, až se dozví, co jsme vyváděli ve všech těch dalších válkách? Veřejnost si má myslet, že jsme ti hodní...



Zpocený mluvčí ministerstva zahraničí vysvětlil, že David Lammy zahájil přezkum legálnosti prodeje zbraní Izraeli a že čeká, až v Gaze nebude jediný živý organismus, a teprve pak tento přezkum dokončí. Nemůžeme přece očekávat, že budeme hodnotit genocidu, dokud nebude dokončena, nebo ano? Myslím tím, že jsme zastavili financování Unrwa v okamžiku, kdy Izrael vznesl obvinění, protože to obvinění bylo vážné, ale genocida je mnohem méně vážné obvinění.



Velká námitka Marka Smithe byla, že prodej zbraní Izraeli zabíjí civilisty, ale upřímně řečeno, nechápu, proč ho to znepokojuje. OSN byla vpuštěna do Gazy a zveřejnila pětiminutové video, jak projíždí severní Gazou, na němž není vidět jediná budova, která by zůstala stát, takže to nevypadá, že by bomby mohly způsobit větší škody, že? V Rafáhu je situace podobná, protože Netanjahu nerespektoval červenou linii Joea Bidena a čelil nulovým následkům.



Jediné, co teď Palestince zabije, jsou nemoci a hlad, což je důvod, proč Izrael nedovolí OSN dát palestinským dětem vakcínu proti obrně. To se počítá jako sebeobrana, protože nikdy nevíte, kdy děti hodí kamenem, že?



Problém s dobrodinci, jako je Mark Smith, je v tom, že se předvádějí, aby světu ukázali, jak jsou zásadoví, ale jejich reklamní triky nic nezmění. Dospělí mají mnohem rozumnější plán, a proto David Lammy odjel do Izraele, aby využil „všech diplomatických pák“ k dosažení míru.



Lammyho diplomatické páky zahrnovaly sledování, jak Netanjahu nabízí Hamásu mírovou dohodu, která by Izraeli umožnila pokračovat v bombardování Gazy, a následné obviňování Hamásu z toho, že ji odmítl. Tím se dosáhlo mnohem více než rezignačním dopisem Marka Smithe, že?



Na Lammyho plánu bylo chytré to, že nyní máme záminku, abychom mohli dál prodávat bomby Izraeli. Vidíte, jak výnosný může být život, když se nenecháte ovlivnit zásadami? Musíme se jen modlit, aby Hamás neudělal něco šíleného, jako je přijetí návrhu na dohodu, a všechno bude pokračovat jako obvykle.



Bohužel, z Lammyho cesty do Izraele nepřišly jen dobré zprávy. Očekával VIP zacházení, jakého by se mu dostalo na jednom z ostrovů lásky Jeffreyho Epsteina, ale místo toho se ho ujal Netanjahu. Znáte ty izolační jednotky, kam se posílají zlobivé děti ve škole? Lammy byl nucen sedět v jedné z nich sám po celou dobu cesty. Chudák David. Netanyahu se s ním nechtěl sejít.



Netanjahuovi vadí, že Lammy už nepředstírá, že ICC je Hamás, a není mu jasné, proč ho sir Keir Starmer nevyhodil. Lammy se mu snažil vysvětlit, že i když má izraelské lobbisty rád, není ochoten kvůli nim jít do vězení, ale bylo mu řečeno, že to nestačí.



Pokud vím, Lammy dostal přísné vynadání, bylo mu připomenuto, kdo má tyto vztahy na starosti, a byl varován, že pokud příště nebude dělat, co se mu řekne, bude to mít následky. Přece by si nechtěl znovu naštvat důležitého strategického spojence, že ne?

