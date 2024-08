Ministerstvo obrany Ruské federace vytvoří po průlomu ozbrojených sil Ukrajiny v Kurské oblasti tři nové skupiny vojsk

21. 8. 2024

čas čtení 2 minuty

Ruské ministerstvo obrany vytvoří tři nové skupiny vojsk "Bělgorod", "Kursk" a "Brjansk", uvedlo ministerstvo v prohlášení po zasedání koordinační rady pro vojenskou bezpečnost pohraničních oblastí. Velitelé těchto skupin, stejně jako zástupce generálního štábu, budou odpovědní za "ochranu občanů a [pohraničních] území před útoky bezpilotních letounů a dalších prostředků útoku," uvedlo ministerstvo obrany. Armáda bude muset být v neustálém kontaktu s vedením pohraničních regionů. Ruské ministerstvo obrany vytvoří tři nové skupiny vojsk "Bělgorod", "Kursk" a "Brjansk", uvedlo ministerstvo v prohlášení po zasedání koordinační rady pro vojenskou bezpečnost pohraničních oblastí. Velitelé těchto skupin, stejně jako zástupce generálního štábu, budou odpovědní za "ochranu občanů a [pohraničních] území před útoky bezpilotních letounů a dalších prostředků útoku," uvedlo ministerstvo obrany. Armáda bude muset být v neustálém kontaktu s vedením pohraničních regionů.

V Centru řízení národní obrany Ruské federace byla vytvořena speciální pracovní skupina, která má shromažďovat, analyzovat a přesměrovávat všechny problémy z regionů na odpovědné osoby a sledovat jejich řešení.

Zástupce vedoucího Centra řízení národní obrany generálporučík Jurij Korsačov zase informoval o řešení problémů, které přicházejí z operačního velitelství Bělgorodské, Kurské a Brjanské oblasti. Takže kvadrokoptéry, benzínové generátory, čtyřkolky, zařízení a zaměřovače pro noční vidění, stejně jako termokamery, již byly vyslány do Bělgorodské oblasti, řekl.

Do Kurské oblasti byl dodán požadovaný počet kvadrokoptér, protidronových zbraní, detektorů dronů, přenosného vybavení pro elektronický boj, malých elektráren, čtyřkolek a tepelně izolačních plášťů. Pokud jde o Brjanskou oblast, podle Korsačeva je vysílání radiostanic, systémů rádiového rušení a protidronových systémů pod kontrolou operační skupiny Centra řízení národní obrany Ruské federace. Finanční prostředky budou schváleny 21. srpna.

V tuto chvíli Rusko podle západních odhadů rozmístilo v Kurské oblasti asi 5 tisíc vojáků, nicméně podle zpravodajských zdrojů WSJ je k obraně tohoto regionu potřeba nejméně 20 tisíc vojáků.

Na pozadí nedostatku profesionálních vojáků začalo ruské velení přesouvat brance do Kurska. Projekt "Go in the Woods", který pomáhá Rusům vyhnout se mobilizaci, informuje, že v průběhu minulého týdne obdržel relevantní zprávy od ruských branců a jejich příbuzných. Jen z Petrohradu a Moskvy by mohlo být do regionu vysláno nejméně 340 lidí.

Dne 6. srpna vstoupila ukrajinská armáda na území Kurské oblasti a od té doby v regionu probíhají boje. K večeru 19. srpna ozbrojené síly Ukrajiny kontrolovaly 1 250 kilometrů čtverečních ruského území a 92 osad, vyplývá z prohlášení Volodymyra Zelenského. Ozbrojené síly Ukrajiny mohly zajmout 2 tisíce vojáků Ruské federace, včetně branců. Počet mrtvých ruských vojáků je zatím neznámý, ale jen při úderu na konvoj u Rylska mohlo být zabito asi 500 vojáků a důstojníků.

Zdroj v ruštině: ZDE

0