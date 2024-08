Co lze očekávat od kurské ofenzivy aneb Nepropadejme falešnému optimismu

22. 8. 2024 / Daniel Veselý



Nebyl jsem dozajista sám, koho překvapil nečekaný ukrajinský vpád na ruské území, jenž má podle oficiálních vyjádření ukrajinské strany zvrátit pro Kyjiv neúspěšnou trajektorii celého konfliktu. Podle četných mediálních výstupů, které nás dlouhodobě a systematicky ujišťovaly o trnité, leč zákonité cestě k ukrajinskému vítězství nad mnohem silnějším soupeřem, zatímco je kolaps Ruska za rohem, jde o zásadní průlom ve válce. Avšak nemohu se ubránit neklamnému pocitu, že negativa ukrajinského gambitu drtivě převažují nad jeho pozitivy.

Pokud odhlédneme od myopické české mediální produkce a začteme se do předních zahraničních tiskovin, zjistíme, že ukrajinský vpád do Kurské oblasti má přes jistá pozitiva celé hejno much. Jistěže, kurská operace Rusy zaskočila v nedbalkách, okázale ponížila Kreml a jeho zpravodajský aparát, zatímco do oblasti musely být vyslány ruské posily; nicméně Ukrajinci na “ruské frontě” čelí mnohým předvídatelným rizikům, o nichž je záhodno otevřeně hovořit.

Někteří vojenští experti zpochybňují smysluplnost ukrajinského útoku vzhledem ke slabosti Ukrajiny na jiných klíčových místech fronty a předpovídají, že mnohem větší a lépe vybavená ruská armáda pravděpodobně Ukrajince vytlačí dříve než později, jak 9. srpna varoval list Washington Post. To je podle mého soudu vcelku přesný odhad, neboť ruská armáda mezitím na ukrajinské frontě postupuje Doněckou oblastí a rychle se přibližuje k 60tisícovému městu Pokrovsk. Toto město je jednou z hlavních obranných bašt Ukrajiny a klíčovým logistickým uzlem v Doněcké oblasti. Jeho dobytí ruskou okupační armádou by ohrozilo obranyschopnost Ukrajiny a její zásobovací trasy a přiblížilo by Rusko k jeho deklarovanému cíli zmocnit se celé Doněcké oblasti.

Je proto možné, že se ukrajinské velení rozhodlo provést zprvu efektivní PR akci adresovanou západním donorům, když jeho armáda provedla intervenci na chabě střežené ruské hranici, aby odvedlo pozornost od neúspěchů na ukrajinské frontě, kde má Ruská federace delší dobu očividně navrch. Někteří analytikové se domnívají, že ruské velení dostatečně nezabezpečilo příhraniční oblast v Kursku, protože postrádá vojenský význam.

Ačkoli nejeden pozorovatel považuje kurskou ofenzivu za toužebnou zkratku k mírovému procesu, opak může být pravdou, dočítáme se 17. srpna opět na stránkách Washington Post. Podle západních diplomatů měly Ukrajina a Rusko tento měsíc vyslat do katarské metropole Dauhá delegace, aby vyjednaly přelomovou dohodu o zastavení úderů na energetickou infrastrukturu na Ukrajině a v Rusku, což by v reálu znamenalo uzavření částečného příměří,.

Nepřímé rozhovory, při nichž Katařané vystupují jako prostředníci, kdy se odděleně setkávají s ukrajinskou a ruskou delegací, však podle dotyčných diplomatů zhatil překvapivý vpád Ukrajiny do západní části ruského Kurska. Někteří z účastníků jednání přitom dokonce doufali, že by rozhovory mohly vést ke komplexnější dohodě o ukončení války.

Připomeňme si, že jak Moskva, tak Kyjiv dosud mají diametrálně odlišné představy o ukončení války; nicméně tvrdá realita umocněná drtivou převahou ruské okupační mašinérie nad ukrajinskými materiálními a lidskými zdroji, což přirozeně platí i pro kurský gambit, jednoznačně hovoří ve prospěch Moskvy.

Kurské dobrodružství může pro Ukrajinu představovat i další nezamýšlený efekt, a tím je semknutí se řady běžných Rusů za Vladimirem Putinem a jeho válečnou agendou, na což 21. srpna upozornil New York Times. Nadto - jak zdůrazňují Timesy - dva týdny po nečekaném vpádu ukrajinských vojsk do Kurska se ruským vojákům podařilo zpomalit postup nepřítele a zpevnit frontovou linii.

Můj skromný tip týkající se událostí příštích dnů je následující: Přestože se Kyjivu z vojenského hlediska v krátkodobém horizontu podařil husarský kousek, ve střednědobém a především dlouhodobém výhledu se svou kurskou operací dopustil obrovské strategické chyby, jelikož neúprosná aritmetika zohledňující výše uvedenou ruskou převahu nad ukrajinským odhodláním jednoduše nelže.

