Jak je těžké politikům věřit byť nos mezi očima

26. 8. 2024 / Boris Cvek

Po letní přestávce se na obrazovku vrátily v neděli Otázky V. Moravce. Hlavním tématem, které zabralo skoro celou první hodinu, byla digitalizace stavebního řízení. Celá ta debata probíhala absurdně. Místo toho, aby nejprve promluvil někdo pokud možno nezávislý a znalý, museli jsme půl hodiny poslouchat politicky motivované žvanění ministra Bartoše i exministra Havlíčka.

Ve studiu byl ještě přítomen ekonomický poradce prezidenta republiky Marek, ale ten řekl, že k tématu nemá mnoho co říci, ačkoli se nakonec Bartoše neurčitě zastal. Takže zajímavý začal být celý pořad až ve chvíli, kdy se ke slovu dostal šéf Komory architektů Kasl, který zpočátku mluvil vůči Bartošovi velmi smířlivě, ba vstřícně. Bylo vidět, že nechce jít na ruku Havlíčkovi v jeho zjevně účelové kritice digitalizace stavebního řízení.

Nicméně pak se Kasl trochu rozpovídal. Ministr Bartoš prý na jaře dobře věděl, že nový systém nebude v létě fungovat, přesto ho nechal zavést. Podle Kasla, a také podle šéfa Komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, měl být ponechán starý systém nějakou dobu, možná dokonce roky, paralelně v chodu. Největší problém vidí ovšem Kasl v tom, že nefunguje tzv. geoportál, takže i když se prý stavbu podaří schválit, nebude možné stavět. Všechno ostatní, co ve studiu k tématu zaznělo, nebudilo důvěru a nebylo často, zejména od ministra Bartoše, ani srozumitelné.

Navzdory tomu, že Kasl ani Marek nechtěli Bartoše potopit, právě naopak, fakta, která sdělil Kasl, by měla bohatě dostačovat k Bartošově rezignaci, kdyby tušil, co je to odpovědnost. Rozhodně debata měla být vedena tak, že nejprve se vyjádří Kasl, a potom až Bartoš a Havlíček. Jestli měl někdo dostat půl hodiny prostoru, byl to Kasl, případně další nezávislí znalci problému, nikoli ti dva politici, jimž nebylo možné věřit téměř nic.

Vrcholem pořadu bylo však vystoupení europoslance Turka v druhé hodině. Podle něj nikdy v Evropě nebudeme schopni vyrábět elektromobily tak levně jako v Číně a lidé ta auta bez dotací nebudou chtít kupovat. Pořád si říkám, za koho ten člověk vlastně mluví. Tohle je přece téma pro kapitány automobilového průmyslu. Shodou okolností na serveru lidovky.cz lze najít s datem 24. srpna tohoto roku rozhovor se šéfem Škodovky. Cituji titulek: „Šéf Škodovky slibuje elektromobil za půl milionu. „Z čínských aut nemáme strach, konkurenční boj vítáme““. Jak se vlastně pan Turek vyrovnává s tím, že hlavním zdrojem energie pro náš průmysl nejsou už dávno větrné a vodní mlýny?

