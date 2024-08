15 ukrajinských regionů bylo zasaženo ruskými útoky, říká ukrajinský premiér

26. 8. 2024

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal v pondělí ráno uvedl, že ruské raketové útoky a útoky dronů zasáhly „15 regionů“



Jsou zde zranění a mrtví, uvedl s tím, že byla zasažena energetická infrastruktura a Ukrenergo uplatňuje nouzové vypínání elektřiny, aby systém stabilizovalo.



Zopakoval také výzvu Kyjeva k poskytnutí zbraní dlouhého doletu a povolení partnerů k zasažení ruských cílů.

Ukrajinský dron se pokusil zaútočit na ropnou rafinerii v ruské Jaroslavli, řekl dnes regionální gubernátor Michail Jevrajev, informovala agentura Reuters.



Tři mrtví po masivním leteckém útoku Ruska



Podle ukrajinské armády zahájilo Rusko raketový a bezpilotní útok. Svědci hlásili výbuchy poblíž Kyjeva, které byly připsány protivzdušné obraně reagující na útok.



Zahynuli nejméně tři lidé, uvedly regionální úřady. Oběti byly hlášeny v západní Lucké, východní Dněperské a jižní Záporožské oblasti.



V některých částech Kyjeva byly přerušeny dodávky elektřiny a vody, uvedl starosta města Vitalij Kličko v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



Největší ukrajinský soukromý výrobce energie DTEK uvedl, že v důsledku útoků zavádí nouzové odstávky elektřiny.





Ukrajina v neděli vyzvala Bělorusko, aby stáhlo to, co označila za značný počet běloruských sil a techniky rozmístěných na společné hranici. Ukrajinské ministerstvo zahraničí varovalo Bělorusko před „tragickými chybami“, když je pod tlakem Moskvy. Ministerstvo uvedlo, že mezi vojáky na hranici jsou i běloruské speciální jednotky a bývalí žoldnéřští bojovníci Wagnera.



Při útoku na hotel ve východoukrajinském Kramatorsku byl zabit Brit pracující pro agenturu Reuters, uvedla agentura. Ryan Evans, který pro agenturu pracoval jako bezpečnostní poradce, zahynul poté, co v sobotu střela zasáhla hotel Sapphire, kde byl ubytován jako součást šestičlenného týmu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že hotel byl zasažen ruskou raketou Iskander, balistickou střelou, která může zasáhnout na vzdálenost až 500 km. „Obyčejný městský hotel byl zničen ruským Iskanderem,“ řekl v neděli ve svém večerním projevu a dodal, že úder byl ‚naprosto účelný, promyšlený ... kondolence rodině a přátelům‘. Rusko bombarduje hotely ve frontových oblastech již více než rok.



Ukrajinské síly postoupily až o tři kilometry v ruské Kurské oblasti a převzaly tam kontrolu nad dalšími dvěma osadami, uvedl Zelenskyj rovněž ve svém večerním projevu.



Rusko v neděli podniklo útoky na severní, východní a jižní Ukrajinu, při nichž byli zabiti nejméně čtyři lidé a 37 jich bylo zraněno, uvedla ukrajinská armáda a místní úřady. Noční útoky byly zaměřeny na ukrajinské frontové oblasti Černihiv, Sumy, Charkov a Doněck, uvedlo ukrajinské letectvo v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. „Většina raket nedosáhla svých cílů,“ uvedlo letectvo.





Bývalý americký prezident Donald Trump v rozhovoru se Zelenským naznačil svou podporu Ukrajině a řekl, že chce zastavit válku s Ruskem, řekl ukrajinský prezident indickým novinářům v rozhovoru, který v neděli zveřejnil na svém kanálu na sociálních sítích.







