Velikáni se shodují: Ukrajinská ofenzíva u Kurska je strategickým pochybením

28. 8. 2024

Strategická obezřetnost – jak z Evropy devatenáctého století, tak ze starověké Číny – nutí Kyjev, aby ukončil operaci u Kurska a konsolidoval vzácné lidské síly a zdroje k obraně toho, na čem záleží nejvíce, upozorňuje James Holmes. Strategická obezřetnost – jak z Evropy devatenáctého století, tak ze starověké Číny – nutí Kyjev, aby ukončil operaci u Kurska a konsolidoval vzácné lidské síly a zdroje k obraně toho, na čem záleží nejvíce,

Strategičtí velmistři by kárali ukrajinské vedení za to, že se vrhlo do ofenzívy v ruské pohraniční Kurské oblasti. Jistě, Carl von Clausewitz, pruský voják a spisovatel s věčnou proslulostí, za určitých okolností souhlasil s otevíráním druhotných bojišť. Činil tak však s nechutí. Clausewitz varoval velitele, aby neodkláněli síly jinam pouze na základě toho, že nebudou zasahovat do úspěchu na primárním bojišti, které konec konců představuje bojiště s největším významem, jak jej definuje vedení.

To je moudrá rada. Když nic jiného, strategie znamená stanovení a prosazování priorit. To vyžaduje sebekázeň. Ze strategického hlediska nemá smysl riskovat to, na čem záleží nejvíce, kvůli něčemu, na čem záleží méně, bez ohledu na to, jak je to okouzlující. Pro Ukrajinu – bojující stranu, která stojí ve smrtelném nebezpečí – musí být hlavní prioritou udržet co nejvíce ukrajinského území a zároveň se snažit znovu získat ztracené pozice. Kursk je skvělý z hlediska mávání pěstí. Kromě toho se jeho výhody zdají být nevýrazné.

Stejně jako u mnoha bojových podniků, Clausewitz formuluje jednoduchý vzorec, který má pomoci vedení pochopit, zda otevřít sekundární bojiště nebo operaci. Před několika lety jsem tomu začal říkat Clausewitzova tři R, jmenovitě odměna (reward), riziko (risk) a zdroje (resources). To znamená, že nové úsilí nesmí slibovat pouze příjemné zisky. Musí to být "výjimečně obohacující". Autor nepředkládá žádné měrné jednotky pro výjimečnou odměnu, ale jeho poselství je neúprosné: Pokud to není nutné dělat, je nutné to nedělat.

Představa vyrvání území Rusku vyzařuje určité kouzlo podle logiky, že odplaty jsou peklem, ale lze vyhlídky na odměnu považovat za výjimečné? Těžko říci v jakém smyslu. Pokud ne, ukrajinské vedení by mělo vpád zkrátit.

Ale v kalkulu je víc než jen předpovídání odměn. Clausewitz varuje velitele před nepřiměřeným rizikem na "hlavním bojišti" za účelem sledování menších cílů jinde. A definuje riziko z hlediska zdrojů dostupných na hlavním bojišti. Pouze "rozhodující převaha" zdrojů na hlavním bojišti může ospravedlnit odčerpávání zdrojů do sekundárního úsilí.

Pouze v případě, že kandidátské bojiště projde všemi třemi testy – Clausewitzovými třemi R – měl by podnik pokračovat.

Myslí si někdo, že ukrajinské ozbrojené síly mají rozhodující vojenskou převahu nad Ruskem na východní Ukrajině, na hlavní bojové frontě? Pokud tomu tak není, píše Clausewitz, Kyjev si v Kursku koleduje o nepřijatelné riziko. Se vší pravděpodobností by pruský klasik obvinil ukrajinské vojenské a politické vůdce ze strategické nekázně.

Nyní si lze představit, že klasický čínský generál Sun-c', Clausewitzův společník v panteonu, by ukrajinský vpád do Kurska neodsoudil. Sun-c' radí generálovi, aby zaujal oportunistický, velmi pružný přístup k operacím na bojišti, používající "přímé" – někdy překládané jako "normální" nebo "ortodoxní" – a "nepřímé" – někdy překládané jako "mimořádné" nebo "neortodoxní" – linie úsilí.

Přímé operace se obecně vztahují k frontálnímu útoku, zatímco nepřímé operace udeří na nepřítelova křídla z nějaké nepředvídané osy. Sun přikazuje lstivému veliteli, aby byl připraven přesouvat své úsilí sem a tam, jak to diktuje štěstí v bitvě. Mohl by učinit z nepřímého útoku hlavní úsilí, pokud přímý útok selhává, a tak odsunout přímé úsilí na druhořadé místo. Mohl by se posouvat tam a zpět, pokud to okolnosti vyžadují. Atd.

To je proměnlivý koncept generality. Pro Mistra Suna existují nekonečné kombinace a rekombinace přímého a nepřímého úsilí.

Na první pohled by ukrajinská invaze do Kurska mohla připomínat nepřímý útok v makroměřítku, který by mohl Sun-c' zahřát u srdce. Moskvu to rozhodně překvapilo. Ale jde o tohle. Stejně jako Clausewitz o dvě tisíciletí později, i čínský mudrc se neustále trápil riziky a zdroji. Chlubí-li se generálova armáda desetkrát větším počtem vojáků než nepřítel, nabádá generála, aby nařídil obklíčit nepřítele. Pokud má generál pětkrát více živé síly, měl by zaútočit.

A tak dále. Jak se poměr sil zmenšuje, tím méně odvážný si velitel může dovolit být. Jiné jednání koketuje s katastrofou. "Pokud je slabší početně," pokračuje Sun-c', "má být schopen se stáhnout." A "je-li ve všech ohledech nerovný, buďte schopni mu uniknout, protože malá síla je jen kořistí pro silnějšího".

Čínský stratég pracuje více s maximami než s clausewitzovskou analýzou alternativních směrů jednání. On rozdává moudrost mistra. Ale vzhledem k jeho důrazu na počty vojáků je těžké si představit, že by podporoval ukrajinskou invazi do Ruska. Od roku 2022 ukrajinská armáda s velkým náskokem překonala očekávání. To by nemělo zakrývat skutečnost, že Ukrajina je – a zůstane – menším protivníkem v konfrontaci s větším sousedem s lepšími zdroji, který vidí v sázce životně důležité zájmy. Je slabší podle většiny indexů a musí se podle toho chovat.

Strategická obezřetnost – jak z Evropy devatenáctého století, tak ze starověké Číny – nutí Kyjev, aby ukončil operaci u Kurska a konsolidoval vzácné lidské síly a zdroje k obraně toho, na čem záleží nejvíce.

Dost bylo dobrodružství.

