Britští patnáctiletí jsou nejzdeprimovanější v Evropě, ale Česko je na pátém nejhorším místě

29. 8. 2024

Foto: Grafika Children's Society. V levém sloupci je všeobecná občanská spokojenost v jednotlivých evropských zemích (na škále 10 bodů, desítka je nejlepší, Česko je na šestém nejhorším místě), v pravém sloupci je procento zdeprimovaných patnáctiletých.



„Recese pocitu štěstí": Britští patnáctiletí jsou na konci evropského žebříčku spokojenosti, čeští jsou pátí nejhorší

Čtvrtina britských patnáctiletých uvádí nízkou životní spokojenost, v Česku je zdeprimováno 20,7 procent patnáctiletých. Nejlépe je na tom Nizozemsko, kde je zdeprimováno jen 7 procent patnáctiletých.



Ve Spojeném království hlásí nízkou životní spokojenost více patnáctiletých než kdekoli jinde v Evropě.



ukazuje, že tato skupina je na konci evropského žebříčku životní spokojenosti v rámci 27 zemí. Ve Spojeném království uvedlo nízkou životní spokojenost 25 % patnáctiletých dětí, v Česku 20,7 procent, zatímco v Nizozemsku je to 7 % dětí stejného věku, což je nejnižší úroveň ze všech zkoumaných zemí.



„Je to velmi znepokojující,“ řekl Mark Russell, výkonný ředitel společnosti Children's Society. „Britští teenageři čelí recesi štěstí, přičemž patnáctiletí zaznamenávají nejnižší životní spokojenost v průměru 27 evropských zemí.“



Zpráva uvádí, že v letech 2021-22 zaznamenaly děti ve věku 10 až 15 let průměrné skóre spokojenosti se svým životem jako celkem, stejně jako se svými přáteli, vzhledem, školou a školními úkoly, které bylo výrazně nižší než v letech 2009-2010.



Úroveň nízké životní spokojenosti je u patnáctiletých dětí ve Spojeném království nejméně dvakrát vyšší než u jejich vrstevníků ve Finsku, Dánsku, Rumunsku, Portugalsku, Chorvatsku a Maďarsku. Studie využívá údaje z britského longitudinálního šetření domácností z let 2021-22 a z programu OECD pro mezinárodní hodnocení studentů (Pisa) z roku 2022.



Zjištění přicházejí v době rostoucího znepokojení nad absencí ve škole, dlouhými čekacími lhůtami britského zdravotnictví na podporu v oblasti duševního zdraví a růstem životních nákladů v důsledku covidu 19, která uvrhla více rodin do chudoby.



„Děti a mladí lidé si zaslouží něco lepšího,“ uvádí se ve zprávě. „K odvrácení poklesu blahobytu dětí je zapotřebí rozhodných opatření a celostátního vedení. Víme, že tyto zkušenosti neprožíváme ve vzduchoprázdnu... Pandemie, rostoucí míra chudoby, obavy o bezpečnost mladých lidí, mimořádná klimatická situace a další stresy zatěžují životy mladých lidí a mohou zabránit prožití šťastného a naplněného dětství.“



Nizozemští teenageři se již několik let řadí mezi nejšťastnější na světě, mají podporující rodiče, nízkou nerovnost, učitele, kteří nejsou autoritářští, ale akceptují pocity žáků, a vysokou míru sebeurčení - například jezdí do školy na kole a mohou se rozhodnout, kdy přijdou domů.



O víkendu vyvolala v Británii televizní moderátorka Kirstie Allsoppová debatu o tom, zda rodiče, kteří omezují svobodu dospívajících, je „infantilizují“, poté, co ji kontaktovala sociální služba poté, co dovolila svému tehdy patnáctiletému synovi, aby se samostatně vydal na Interrailing po Evropě.



„Být důvěryhodný, sebevědomý, vám dává lepší pocit ze sebe sama a šťastný,“ řekla. „Stejně tak jsou naše děti úzkostné, protože se bojíme, jsme je držíme zpátky, a to je vede k depresím?“



V úterý tento týden vyšlo najevo, že více než 500 dětí denně je v Anglii odesíláno v Británii k psychologům kvůli úzkosti, což je více než dvojnásobek oproti době před začátkem pandemie.





Children's Society zjistila, že mnoho rodičů má problémy se zajištěním základních potřeb. pro své děti, přičemž více než jeden z pěti rodičů a pečovatelů má potíže dovolit si denně teplé jídlo, téměř čtvrtina z nich si nemůže koupit teplý zimní kabát a o něco více než čtvrtina má potíže s tím, aby zajistila pro své děti denně čerstvé ovoce a zeleninu.



