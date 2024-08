C L R James a Amerika

30. 8. 2024

čas čtení 24 minut

Na tohoto brilantního trinidadského myslitele se vzpomíná jako na obdivovatele USA, ale také varoval před jejich temnou politickou budoucností, píše Harvey Neptune. Na tohoto brilantního trinidadského myslitele se vzpomíná jako na obdivovatele USA, ale také varoval před jejich temnou politickou budoucností,

Koncem roku 1949 se západoindický intelektuál C. L. R. James posadil ve své rezidenci v Comptonu v Kalifornii a v návalu tvůrčí energie sepsal to, co se ukázalo být děsivě prorockou analýzou historického osudu demokracie ve Spojených státech. Článek nazvaný "Poznámky o americké civilizaci" byl tlustým prospektem útlé knihy (nikdy nezačala), v níž James sliboval, že ukáže, jak neúspěšný historický příslib nespoutaného liberalismu připravil současnou republiku na variantu totalitní vlády. "Sleduji tak pečlivě, jak jen dokážu, síly, které vedou k totalitarismu v moderním americkém životě," vysvětlil tehdy málo známý radikál. "Velmi pečlivě je spojuji s degradací lidské osobnosti za Hitlera a Stalina."

Vrcholným centrem této zlověstné analýzy byl současný zábavní průmysl, který, jak tvrdil James, připravil půdu pro totalitní obrat svými projekcemi fiktivních hrdinských gangsterů, stejně jako produkcí celebrit jako skutečných hrdinů. Varoval, že uměle vytvořené hollywoodské hrdinství má potenciál přejít z populární kultury k politické vládě. "Pozorným sledováním trendů v moderním populárním umění a reakcí lidí můžeme vidět tendence, které explodují do monstrózních karikatur lidské existence, které se objevují v totalitě." Jamesův návrh, dokončený na začátku roku 1950, zůstal v ilegalitě po celá desetiletí, dokud nebyl v roce 1993 publikován pod zkráceným názvem American Civilization. O čtyři roky dříve se autor zapsal do historie jako jeden z nejlepších mozků 20. století.

Vzhledem k hluku knižních diskusí o spektakulárním protidemokratickém obratu v americké politice v posledních letech by člověk očekával, že zmínka o Americké civilizaci bude někde vedle díla, řekněme, Frankfurtské školy. James je koneckonců dnes jedním z nejproslulejších, ba dokonce nejuctívanějších myslitelů v severním Atlantiku. Romanopisec, novinář, pamfletista, filozof, marxistický teoretik a, slovy V. S. Naipaula, "impresário revoluce", tento západní Ind získal na Západě posmrtné postavení, které by ohromilo většinu lidí v regionu, kde se v roce 1901 narodil. James je pro svět kritického intelektu tím, čím je Brian Charles Lara pro svět kriketu – abychom použili výstižnou analogii. Jeho nekrolog v londýnských The Times použil přezdívku "Černý Platón". A do roka po jeho smrti byl založen časopis C L R James Journal. V následujících desetiletích došlo k záplavě knih, antologií a článků o jeho životě a díle, z nichž drtivá většina pocházela z Velké Británie a USA, kde James strávil většinu svých zralých let. V severním Atlantiku 21. století nyní vzkvétá skutečný "jamesiánský průmysl". Přesto, přes všechnu tuto přiměřenost prvního světa, nebo možná právě proto, zůstává Jamesova analýza totalitarismu v Americké civilizaci ignorována.

Základem této nevědomosti je 30 let starý příběh o radikálně chybném výkladu. Počínaje devadesátými lety komentáře k Americké civilizaci vymazaly její zájem o temnou kulturní politiku totalitarismu a odmítly rukopis jako donkichotský a optimistický, dokonce trapně romantický. James se podle recenzentů zamiloval do USA s naivním zápalem. Tento radikál byl tak oslněn severoamerickou republikou, že jeho radikalismus zmizel, jakmile se posadil a začal psát o její historii a kultuře. V Americké civilizaci byl James "nadšený s největší vášní pro demokratické schopnosti civilizace, do které se zamiloval," napsal britský historik Bill Schwarz. V recenzi pro The New Yorker souhlasil i Paul Berman, který dílo popsal jako důkaz, že "James v podstatě miloval Spojené státy". Přesto byl rukopis na hony vzdálen lásce a štěstí, ale jak uvidíme, inspirován obavou ze zoufalství a beznaděje amerických občanů a obavami z politické předzvěsti těchto masových pocitů.

Jamesovým základním tvrzením v Americké civilizaci bylo, že kritická masa populace byla tak zoufale, zoufale rozrušena selháním slibů liberální demokracie, že byla připravena se ho vzdát a místo toho si zvolila zprostředkovaně žít prostřednictvím násilně amorálních politických hrdinů. "Velké masy amerického lidu se již nebojí moci," napsal James ke konci rukopisu. "Jsou připraveny dnes přidělit moc komukoliv, kdo se zdá být připraven plnit jejich příkazy." Toto lidové rozčarování z liberalismu a s ním spojená zranitelnost vůči totalitnímu vedení se podle Jamese projevily v zábavním průmyslu. Ve filmech, románech, časopisech a komiksech identifikoval soudobý archiv kulturní politiky totalitarismu – nikoli zdroj zvláštní náklonnosti k moderní republice (James ve skutečnosti smetl velkou část americké populární kultury jako "efemérní vulgaritu v kolosálním měřítku"). Pro něj navíc nebyla zoufalá situace v USA výjimečná, ale jednoduše bohatším symptomatickým případem moderního vyšinutosti. Domýšlivost, že James byl sveden úspěchy "americké civilizace", je jednou z těch podivných severoatlantických fikcí; taková, jež odhaluje více o těch, kdo studují Jamese, než o Jamesovi samotném.

Cyril Lionel Robert James vedl úžasně kočovný život. Britský koloniál "Nello", jak mu říkali jeho blízcí, byl vychován ve městě Tunapuna na východním okraji hlavního města Trinidadu Port of Spain. James žil na mnoha místech během následujících osmi desetiletí, ale nikdy se na žádném neusadil. Byl mužem "na útěku", jak to vyjádřil jeho krajan z Trinidadu Naipaul ve svém lehce zastřeném fiktivním náčrtu Jamese v A Way in the World (1994). Nebo to možná James vyjádřil nejlépe s ohledem na svůj záznam o nekonečném pohybu: "Nemám žádnou představu o domově," řekl Alanu Warhaftigovi pro Los Angeles Review of Books. "Můj domov je místo, kde se cítím nejšťastnější v politické práci, kterou dělám."

Jamesova historie šťastného bezdomovectví začala v roce 1932, kdy jako mladý moderní renesanční muž se spisovatelským nadáním a ambicemi opustil Trinidad a odjel do Lancashire v Anglii, než se následující rok přestěhoval do Londýna. Kolonie nestačila jeho vzpurnému, neklidnému intelektu. Sebevědomý James, který byl již jako debatér a literát místní legendou, vzkvétal v metropoli. Za něco málo přes pět let se etabloval jako zdatný kriketový novinář, charismatický veřejný řečník a uznávaný autor na antikoloniální, trockistické scéně. V roce 1938 měl James na svém kontě několik knih, včetně románu Minty Alley (1936), World Revolution, 1917-1936: The Rise and Fall of the Communist International, a dnes již klasického The Black Jacobins: Toussaint L'Ouverture and the San Domingo Revolution (1938). Byla to právě jeho zřejmá schopnost přesvědčivé hlásné trouby marxistických názorů, která Jamese později téhož roku přiměla k pozvání do USA na přednáškové turné – Naipaul ho popsal jako "zrozeného k mluvení". Plánoval strávit jen několik měsíců v republice, kterou jednou popsal jako "strašlivou", a měl v úmyslu vrátit se do Anglie včas na následující kriketovou sezónu. James skončil v Severní Americe na dalších 15 let plných událostí.

Byl to pobyt, na který vzpomínal jako na nejplodnější epizodu své intelektuální kariéry. Improvizoval život, který nabral nové expanzivní rozměry, a cestoval po celém kontinentu, včetně Mexika, kde se – nyní slavně – setkal se Lvem Trockým. V rámci své stále radikálnější politické práce James také studoval a učil filozofii ve shodě s Rayou Dunajevskou a Grace Lee Boggsovou, přičemž si osvojil zejména hutnou dialektiku G. W. F. Hegela. Osobně, a možná notoricky nejznáměji, se James zamiloval do mladé v Kalifornii narozené kreativky a aktivistky jménem Constance Webbová, která se stala jeho druhou manželkou. V roce 1949 se jim narodil syn Nobbie. Přibližně v této době James napsal "Notes on American Civilization", dlouhý návrh na krátkou knihu o tom, jak by se tato liberální společnost mohla zvrhnout v totalitní.

Než však mohl začít s navrhovanou prací, spojené americké síly mccarthismu a imigračního práva přivedly Jamese do detenčního centra na Ellis Islandu (pochybnosti o platnosti rozvodu s jeho první ženou na Trinidadu byly použity k podkopání právního statusu jeho manželství s Webbovou). Z cely v roce 1952 James napsal knižní vzlet ze svého návrhu, literární studii, která rozpracovala význam totalitního tématu v románu Hermana Melvilla Moby Dick (1851). Jmenovala se Mariners, Renegades and Castaways a byla vydána v následujícím roce. O několik měsíců později se James rozhodl vrátit do Londýna, než aby byl deportován. Jeho návrh na práci o "americké civilizaci" chřadl a zůstával prakticky neznámý až do roku 1983, kdy historik Robert Hill znovu objevil jednu ze sedmi kolujících kopií (tu, která patřila Jamesově kolegyni, aktivistce a badatelce Nettie Kravitzové).

Po návratu do Anglie se James postupně odvrátil od svých amerikanistických vědeckých zájmů a na konci 50. let zaměřil svou spisovatelskou pozornost na kulturní historii kriketu vyprávěnou z autobiografického úhlu. Toto literární dílo, vydané v roce 1963 pod názvem Beyond a Bound, zpečetilo autorovo místo ve světě britské literatury. Ve stejném roce (s vynikající ironií vhodnou pro Jamese) vyšlo také druhé vydání Černých jakobínů, které autorovi zajistilo místo v análech černošské radikální intelektuální tradice. Od té doby až do své smrti si stále významnější James nedělal z Londýna ani tak domov, jako spíše základnu pro své cesty, které zahrnovaly návštěvy Afriky, návrat do USA v roce 1968 učit a poslední cestu do Tunapuny o dvě desetiletí později, když byl pohřben.

Jamesův plodný, peripatetický život 20. století je dobře zachycen v živé biografii Johna L. Williamse, C L R James: A Life Beyond the Boundaries (2022). Toto ztvárnění Jamese vyniká ochotou přebývat v zákoutích soukromého života hlavního hrdiny a výsledkem je obraz muže, který je svěží pro svou tělesnost. James, kterého jsme si zvykli považovat za filozofického génia, je v této knize do určité míry viděn jako zranitelný a velmi lidský, zejména během let strávených v USA. Williams vylíčil "Jimmyho", jak se v Americe Jamesovi říkalo, jako svůdníka, záletníka a především domácího impotenta. Čtenáři například zjistí, že James ve středním věku poté, co konečně uhnal Webbovou, o niž vášnivě usiloval téměř deset let, trpí záchvaty impotence. Williams respektuje Jamesovy intelektuální úspěchy, ale jeho vyprávění stěží skrývá pochybný úsudek o Jamesovi jako o člověku, zejména o americké inkarnaci, jako o snílkovi, rebelovi s nerealistickým cílem. Souhrnným efektem je biografie, která přitažlivě polidšťuje muže, který je příliš často heroizován, a je velká šance, že se C L R James: Život za hranicemi stane biografickým standardem.

Z tohoto důvodu je důležité zdůraznit, že Williams posiluje vymazání obav z totalitarismu v Americké civilizaci. Také on odmítá tento text jako poněkud trapnou romantickou odbočku a zachází s Jamesem spíše jako s americkým fanouškem než jako s vážným amerikanialistickým etnografem, kterým James zamýšlel být. Podle Williamsova názoru byla Americká civilizace vyjádřením autorových obecně pomatených představ o USA, včetně přesvědčení, že "Amerika je na pokraji revoluce". Navzdory tomu, že Williams "nepopíral brilantnost mnoha postřehů", považuje dílo za beztvaré, nedokončené a od základu chybné. To, že se Jamesovi nepodařilo sehnat současného vydavatele, ho nepřekvapuje. Ve skutečnosti, stejně jako mnoho dalších kritiků, se Williams cítí nucen rukopis racionalizovat, což odráží běžnou tendenci vysvětlovat jej jako produkt pohodlnosti, ne-li zoufalství. Jamesova textová zpráva byla podle Williamse taktickou prosbou, aby zůstal v USA legálně, se svými kamarády a nově založenou rodinou. Americká civilizace, tvrdí, byla v podstatě chvalozpěvem na zelenou kartu.

Pokud by tento text byl chválou, můžeme se jen dohadovat, jak by znělo odsouzení. Byla to děsivá kritika americké společnosti prostřednictvím její masové kultury, obsahující analýzu rezonující s názory kritiků Frankfurtské školy, jako byl Theodor Adorno, s nímž se James setkal v New Yorku ve 40. letech. Americká civilizace nám připomíná, že Jamesova geopolitika předpokládala pokořující historický respekt k republice. Psal, aniž by na něj udělal dojem pohled na planetu z dob studené války, představoval si severoamerický národ nikoli jako součást Prvního světa, ale Nového světa. V Jamesově historické představivosti byly Spojené státy nevýjimečným produktem evropského kolonialismu, což otevřeně vyjádřil v knize Za hranicemi:

"Od prvního do posledního dne mého pobytu ve Spojených státech jsem nikdy neudělal tu chybu, kterou dělá tolik jinak inteligentních Evropanů, když se snaží vměstnat tuto zemi do evropských standardů. Možná z jednoho důvodu, kvůli svému koloniálnímu původu, jsem ji vždy viděl takovou, jaká je, a ne takovou, jakou jsem si myslel, že by měla být. S nadhledem jsem vnímal krutosti a anomálie, které mě šokovaly, a nesmírnou vitalitu, velkorysost a odvahu těchto podivných lidí."

Tento v podstatě postkoloniální pohled, ztracený u komentátorů, kteří se s tímto dokumentem setkali po studené válce, je zásadní pro argumentaci v Americké civilizaci.

Jamesův text zakořenil zranitelnost USA vůči totalitní vládě v historii evropského kolonialismu, konkrétně v britském dědictví liberální politické kultury. Význam tohoto koloniálního dědictví se objevil brzy. "Ideologicky," vysvětloval v první kapitole, "visí nad zemí evropská minulost. Jefferson je produktem Locka." Pro Jamese však nespočívala pouze v odvozenosti severoamerické liberální ideologie; byla to úchylka, výstřední rozdíl oproti tomu, co panovalo v metropoli. Podle něj v koloniích a následné republice převládala neobyčejně vášnivá investice do britského liberalismu. V Severní Americe vzkvétal koncept "svobodné individuality" s bezuzdným a konsensuálním charakterem, který byl v Evropě neznámý, a vytvořil politickou kulturu, která byla nefilozofická, nereflektující, rezistentní vůči zkoumání intelektuálních předpokladů své dominantní liberální ideologie. Poučná v tomto ohledu byla jacksonovská éra (cca 1820-50), tvrdil James, který toto období považoval za období, v němž se otázky liberální politiky neřešily spekulativní teorií (jak se dělo v Evropě), ale násilnou praxí. Tato romantická kvalita hegemonického amerického liberalismu byla základem analýzy v Americké civilizaci, protože pokušení obrátit se k antidemokratické politice, tvrdil James, bylo produktem selhání nacionalistické romance se svobodnou individualitou.

Jamesův argument o hyperindividualistickém a antiintelektuálním způsobu liberálního života v USA vysvětluje jeho těžký a explicitní dluh vůči Demokracii v Americe, klasickému dílu francouzského politického sociologa Alexise de Tocquevilla z 19. století. Při koncipování dějin republiky přijal rámec, který v podstatě kombinoval postřehy Karla Marxe a Tocquevilla (což je mimochodem kombinace, která vysvětluje, proč Jamesova interpretace předjímá práci konsensuálních historiků, jako je Louis Hartz). Tocqueville byl podle Jamesova názoru "nejpozoruhodnějším sociálním analytikem, ať už domácím nebo zahraničním, který osobně zkoumal Spojené státy", a v Americké civilizaci slíbil, že "napíše esej bližší duchu a cílům de Tocquevilla než kterýkoli z autorů, kteří ho následovali". Právě od Tocquevilla odvodil James svůj popis severoamerického prostředí jako místa, které poskytlo liberálnímu pojetí "buržoazního individualismu" jeho nejlepší začátek. Totéž platilo pro Jamesovu argumentaci, když napsal, že britské kolonie Nového světa, historicky "bez politických a ideologických vztahů feudalismu a pozemkové aristokracie", ve skutečnosti představovaly "ideální podmínky, za které Evropa tak tvrdě bojovala". Je třeba zdůraznit, že pro Jamese nešlo o to, aby oslavoval americkou výjimečnost. Stejně jako Tocqueville (a Hartz) se i on zaměřil na střízlivé varování před nemyslícím liberalismem republiky a jeho náchylností k podpoře tyranské vlády.

Americká civilizace dokonce vyslala varování, že liberální demokracie dospěla do okamžiku hmatatelné historické krize. V polovině 20. století byla naděje v myšlenku amerikanismu jako heroické individuální svobody vyčerpána. Rozčarování z nacionalistického liberálního vyznání podle Jamese v průběhu 19. století rostlo, zejména s nárůstem korporativního kapitálu ve Zlatém věku. S Velkou hospodářskou krizí byl však jeho osud zpečetěn. Pro masy Američanů se "boj za štěstí", kdysi skutečný, stal marným. "Dělník během posledních dvaceti let již nemá žádné iluze, že díky energii, schopnostem a šetrnosti nebo jakékoli ctnosti Horatia Algera se může povznést k čemukoli," poznamenal James. Místo toho se průměrný Američan cítil demoralizovaný a objektivizovaný, ne nepodobný jinému "produkčnímu kusu, jako je ocelový šroub, hrnec s barvou nebo mezek, který táhne náklad kukuřice". Jejich sny a touhy byly zadušeny nedemokratickou organizací ekonomického života, která pod korporativním kapitálem "vnutila mechanizovaný způsob života v práci, mechanizované formy života, mechanizovanou totalitu, která od rána do noci, týden za týdnem, den za dnem, drtila právě tu individualitu, kterou tradice živí a hojnost masově vyráběného zboží povzbuzuje". Co Jamese na masách pracujících lidí v USA nejvíce zarazilo, byla "hořkost, frustrace, nahromaděný hněv", který se v nich skrýval. Viděl v nich onen druh zoufalství a odcizení, které se plížily meziválečnou Evropou.

AAčkoliv tyto zoufalé masy ještě nešly barbarskou cestou totalitarismu, James nacházel zlověstná znamení v tom, jaké fikce si vybíraly pro zábavu. Ve filmech, knihách, časopisech a komiksech sponzorovaných americkou dělnickou třídou diagnostikoval touhu po novém druhu zásadně a násilně nedemokratického hrdiny. Veřejnost se bavila příběhy protagonistů s "totalitními tendencemi". Podle jeho názoru to byl jejich způsob, jak se vypořádat s napětím mezi příslibem individuální svobody a realitou "nekonečné frustrace z toho, že jsou pouhým kolečkem ve velkém stroji". Zde byl analytický vrchol Americké civilizace: Kritické zkoumání "toho, co je tak lehkovážně nazýváno "zábavním průmyslem" jako výrazu nejhlubších pocitů lidí. James ospravedlňoval tento přístup poukazem na to, že produkty tohoto byznysu musí oslovit publikum, že "musí uspokojit masy" nebo je alespoň nesmí urazit. Lidé nebyli "pasivními příjemci toho, co jim dodavatelé populárního umění dávají," trval na svém James. Poskytoval spotřebitelům větší svobodu jednání než většina jeho marxistických současníků a poznamenal, že platící masa "rozhoduje o tom, co uvidí. To se vyplatí". A v materiálech, které se veřejnost rozhodla vidět, poslouchat a číst, uzavřel, ležely důkazy o přitažlivosti brutální fiktivní postavy.

Tento totalitní protagonista, který byl naznačen o století dříve v Moby Dickovi, vzkvétal na zábavní scéně od Velké hospodářské krize, podle Jamese. Ať už se bavil o komiksu Dick Tracy, filmu Veřejný nepřítel (1931) nebo o bestselleru dnes již z velké části zapomenutého afroamerického spisovatele Franka Yerbyho, zdůraznil horlivou lidovou poptávku po novém typu hrdiny, který by byl amorální, primitivistický a obdařený více než jen špetkou misogynie. Ztělesněná v tom, co James nazval "gangsterským detektivem", tato postava projevovala brutální pohrdání zavedeným pořádkem. Zde byl protagonista, který "žije ve svém vlastním světě podle své vlastní etiky", muž, který byl připraven "porušit všechna přijatá pravidla společnosti". Pro Jamese ztělesňovali gangsterští detektivové legendární svobodnou individualitu amerického nacionalistického mýtu. Žijí velkolepě a směle. Jdou za tím, co chtějí." A přestože prakticky všichni nakonec zjistí, že "zločin se nevyplácí", přesto poskytují divákům potěšení z toho, že je vidí, jak hrdinsky si vedou a umírají při pokusu. Tímto způsobem, podle Jamese, fikce chrlené zábavním průmyslem sloužily "mnoha milionům lidí k pocitu aktivního života a v krveprolití, násilí, svobodě od omezení, které umožnily potlačovaným pocitům volně hrát, uvolnily hořkost, nenávist, strach a sadismus, které vřou těsně pod povrchem". Americký sen se zvrhl v obraz amerického gangstera.

Lidová poptávka po tomto novém totalitním hrdinovi nebyla náhodná, ale indexová, zdůraznil James: "Gangster nespadl z nebe, ani nereprezentuje Chicago a podsvětí." V tomto protagonistovi byla spíše vyjádřena nezaměnitelná americká touha po tom, co už ve společnosti nebylo možné, po "starých hrdinských kvalitách jediným způsobem, jakým je může projevit". Gangster-detektiv byl "posměšným symbolem kontrastu mezi ideály a realitou" ve společnosti, kde mýtus "amerikanismu" již neplatil; byl "vytrvalým symbolem národní minulosti, která nyní nemá žádný význam – minulosti, v níž energie, odhodlání a statečnost jistě dostaly člověka někam do linie příležitosti". Podle Jamese tento fiktivní hrdina zradil skutečné životní frustrace diváků a poskytl jim "estetickou kompenzaci při pohledu na svobodné jedince, kteří jdou do světa a řeší své problémy svobodnou aktivitou a individualistickými metodami". Ve světě populární zábavy viděl Američany oddávající se totalitarismu jako řešení své nacionalistické krize liberalismu.

A konečně, a to je možná nejoriginálnější, James identifikoval zdroje pro totalitarismus nejen v průmyslových projekcích fiktivních protagonistů, ale také v produkci "hvězd" ve skutečnosti. Poznamenal, že od Velké hospodářské krize došlo k zásadnímu vývoji v populární kultuře profesionálního balení celebrit (zejména hollywoodských herců) do "syntetických postav", produkovaných "obrovskou armádou novinářů, pisatelů časopisů, publicistů atd". Nástup těchto hvězd Jamese znepokojoval, protože věřil, že skrze ně masy "žijí zprostředkovaně, vidí v nich příklady svobodné individuality, která je dnes převládající potřebou obrovské masy". Celebrity, napsal, "naplňují psychologickou potřebu obrovských mas lidí, kteří žijí omezený život". V tomto ohledu James viděl vnitřní souvislost mezi průmyslovým vytvářením těchto skutečných hrdinů, kteří mají být konzumováni obdivujícími masami, a formováním veřejnosti pro totalitní vládu: "Viděli jsme, jak miliony moderních občanů, zbavených individuality, žijí zprostředkovaně, prostřednictvím identifikace s brilantními, pozoruhodně efektivními, slavnými nebo okouzlujícími jedinci. Totalitní stát, který rozdrtil veškerou svobodu, dotahuje tuto náhražku do posledního konce." Obrovské investice zábavního průmyslu do výroby hvězd připravily republiku na antidemokratický režim.

Ve skutečnosti byl hlavní obavou v Jamesově analýze americké populární kultury potenciální přechod uměle vytvořeného hollywoodského hrdinství ze zábavy do politiky. Obávaná proměna celebrity v totalitního vůdce se ještě neuskutečnila, ale potenciál se objevil v postavě "rozhlasového kněze" Charlese Coughlina: "Otec Coughlin na krátkou dobu ukázal politické možnosti, které dřímají za těmito projevy naší doby. Jiné země v moderním světě ukázaly nejen možnosti, ale i realitu." Ačkoliv ani Jamesův génius nemohl předpovědět slavné prezidentství Donalda Trumpa, je v naší době téměř nemožné číst Americkou civilizaci věrně a nenajít v ní varování.

A číst by se to mělo. I když se již nemůžeme vyhnout antidemokratické nesnázi, před kterou James varoval, stále se můžeme obrátit k Jamesovým spisům, abychom získali trochu světla ohledně toho, jak se USA ocitly zde na tomto temném místě.

Zdroj v angličtině: ZDE

0