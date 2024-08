Jak by vypadala Amerika, kdyby se v ní odehrálo to, co v Gaze?

29. 8. 2024

čas čtení 9 minut

Dne 8. října 2023 se konečně uskutečnila mimozemská invaze, které se dlouho obávali milovníci sci-fi a konspiračních teorií o Oblasti 51. Nad americkou oblohou se objevily neidentifikované anomální jevy (tzv. UFO). Mimozemšťané z Pluta zachytili signál amerického internetu a oznámili, že americké průzkumné družice zabily tisíce jejich příslušníků toxickým elektromagnetickým vysíláním a že považují veškerý americký vojenský personál a veterány za potenciální bezpečnostní hrozbu. Chtějí je všechny zabít. Mezi tyto cíle patří 1,29 milionu příslušníků aktivní služby spolu s 800 000 členy zálohy a národní gardy, včetně guvernéra Minnesoty Tima Walze. Patří k nim také 16 milionů veteránů. Cizinci se nabourali do všech amerických databází a zajistili osobní údaje všech těchto příslušníků včetně fotografií pro software na rozpoznávání obličejů. Nasadili roboty, aby je všechny vystopovali a zabili, uvádí Juan Cole.

Velitel Vetřelců, jehož jméno je pro lidi nevyslovitelné, oznámil, že všichni Američané žijící na severu země do vzdálenosti 500 mil od kanadských hranic musí okamžitě opustit své domovy a vydat se na jih do středu země.

Prezident, vláda a nejvyšší generálové zmizeli v podzemních bunkrech ve Washingtonu a Coloradu a jejich komunikace s veřejností byla přerušena.

Útočníci vyvolávají paniku tím, že zasahují pevnost McCoy ve Wisconsinu, pevnost Lewis ve státě Washington a pevnosti Richardson a Wainwright na Aljašce. Začali také zasahovat velké obytné komplexy. Zbořili Residences Water Square v Detroitu a zabili všechny tamní rodiny, které se nestačily sbalit a odejít; zasáhli One Eleven v Chicagu s 58 patry a 504 jednotkami a a nechali ho zřítit na obyvatele; zasáhli rovněž Rainier Square Tower v Seattlu.

Mimozemšťané se zaměřují na mosty, čističky vody a nemocnice. Vesmírné lasery prořízly Munson Medical Center v Traverse City v Michiganu, Northern Light Eastern Maine Medical Center v Bangoru ve státě Maine a další zařízení na severu země. Pacienti se snažili dokulhat na parkoviště, někteří o berlích, jiní nesli stojany s nitrožilními roztoky a další na invalidních vozících s kyslíkovými kanystry. Novorozenci byli opuštěni a umírali na jednotkách intenzivní péče, když lasery přerušily dodávku elektřiny.

Poté co si vyděšené rodiny sbalily do aut, co se dalo, a zamířily na jih, bránily jim v cestě dlouhé dopravní zácpy na trasách, jako je I-15 z Missouly v Montaně a I-35 z Duluthu v Minnesotě. Někteří jeli po pozemních komunikacích. Rodiny, které neměly auto, byly nuceny pokusit se odjet autobusy nebo jít pěšky a nést s sebou spacáky a stany. Ty rodiny, v nichž byl jeden z 16 milionů vojenských veteránů, se často ocitly v pasti. Mimozemšťané udeřili na veterána v noci, když se shromáždil s rodinou a přáteli, a vyhladili jej i celou jeho rodinu.

Při intenzivním bombardování severních států začali mimozemšťané útočit na univerzitní kampusy. Washingtonská univerzita v Seattlu, Wisconsinská univerzita v Madisonu, Severozápadní univerzita v Illinois, Case Western Reserve University v Clevelandu a Dartmouth se vypařily spolu se svými prezidenty, rektory, regenty, administrativními pracovníky a velkým počtem profesorů a studentů. Významní američtí básníci a umělci byli zasaženi paprsky antihmoty, když předčítali své verše nebo texty. Všechny kapely, které zahrají skladbu „Born in the USA“, se promění v růžovou mlhu, jakmile se dostanou přes prvních pár taktů.

Uprostřed země vyrostou obrovská stanová města v okolí Doveru, Del., Filadelfie, St. Louis, Kansas City a San Francisca. Protože farmáři na severních pláních nemohli sklidit úrodu, začíná být nedostatek potravin. Cizinci vyřazují pekárny. Celé řetězce Panera a Dunkin Doughnut se promění v uhlíkový prach. Hladové davy útočí na obchody s potravinami a rabují konzervy, které však často nemají jak uvařit, protože mimozemšťané začínají vyřazovat elektrárny a zaměřují se na sklady ropy.

Na konci prvních dvou měsíců kampaně je 1,5 milionu Američanů mrtvých a několik dalších milionů zraněných, přičemž polovinu obětí tvoří děti.

Poté velitel mimozemšťanů oznámí, že všichni ze středních států se musí přesunout na jih, protože UFO začnou vyhlazovat města oslavovaná ve staré písni Nata Kinga Colea Route 66 - mezi nimi i St. Louis a Oklahoma City. New York, Filadelfie, Washington, Las Vegas, Fresno, Bakersfield jsou proměněny v trosky, Mimozemšťané se soustředí na monumenty národní hrdosti, roztaví Sochu Svobody, rozpráší Empire State Building, rozříznou Washingtonův památník vejpůl, srovnají se zemí Národní katedrálu, vyvrátí z kořenů oblouk Gateway Arch v St. Louis a rozbijí kasina podél Las Vegas Strip. Znovu se zaměřují na univerzity a srovnávají se zemí Harvard a Princeton a univerzity v Pensylvánii, Michiganu, Indianě, Iowě a Coloradu. Slavné spisovatele sejmou shora i s celými jejich rodinami.

Do této chvíle bylo 200 milionů lidí vyhnáno ze svých domovů, míří na jih jako vyhladovělé kobylky a cestou drancují města, protože jídla je stále méně. Mimozemšťané nyní zasáhli národní zásobování vodou, vyřadili čističky vody, městské vodovodní sítě a hlavní přehrady. Když jejich lasery protrhnou Hooverovu přehradu, jsou vyplaveni obyvatelé Needles v Kalifornii, Lake Havasu v Arizoně, Laughlinu v Nevadě, Yumy v Arizoně a San Luis Rey v Coloradu. Lidé jsou odkázáni na pití vody z kaluží na znečištěných polích, často na stejných polích, která nyní používají jako latríny, protože bylo zničeno mnoho budov s vnitřními toaletami. Vypukly epidemie cholery, úplavice a vodnatých průjmů. Děti hojně umírají na dehydrataci.

Novými nejlidnatějšími městy Ameriky se stávají Atlanta (Ga.), Birmingham (Ala.), Jackson (Mississippi), Baton Rouge a New Orleans (La.), Dalls-Ft. Worth, Houston a Brownsville (Texas), Phoenix (Az.), Albuquerque (N. M.) a Los Angeles a San Diego v Kalifornii. Jejich počet obyvatel dosahuje až dvaceti milionů, podobně jako v Kalkatě, Bombaji nebo Mexico City. Všech 340 milionů Američanů se tísní v úzkém pásu jižních států, žijí ve stanech, v nuzných podmínkách a pečou se v horku.

17 000 000 Američanů je mrtvých. Většinu z nich musí do masových hrobů zaorat pozemní stroje, kde se dá sehnat palivo na jejich provoz. 60 milionů Američanů je zraněno nebo zmrzačeno, polovina z nich jsou děti. Jednonohé a jednoruké děti jsou běžným zjevem, stejně jako děti s rozsáhlými popáleninami a znetvořenými obličeji.

Nyní vetřelci vyhlašují invazi do jižních států a nařizují vyhnat obyvatele zpět do středu země, kde už nejsou žádné domy ani byty k bydlení, kde nejsou žádné školy, univerzity ani nemocnice a jen hrstka klinik. Atlanta se promění v hromadu betonu. Vojenské velitelství Tampa, již jednou zasažené, je nyní rozmetáno na prach. Francouzská čtvrť v New Orleansu, kde pirát Lafitte a Andrew Jackson plánovali obranu pobřeží před britskou námořní invazí, je proměněna v hromadu starých kamenů. Věže v centru Los Angeles jsou tentokrát strženy doopravdy. Další vlna amerických uprchlíků, chudších a zoufalejších než Okies Johna Steinbecka za Velké hospodářské krize, utíká o život zpět do středu země. Na troskách St. Louis a Iowa City si staví roztrhané stany.

Pak je oznámeno, že všichni Američané budou muset žít na pobřeží Tichého oceánu a na Západ budou proudit nové vlaky s povozy nebo jen bosé davy, a 310 milionů lidí se nacpe do míst, kde žilo 40 milionů Kaliforňanů. Nyní je 30 milionů lidí mrtvých, z toho 15 milionů dětí. 80 milionů je zraněných nebo nemocných. Miliony lidí tvrdošíjně odmítají opustit svá města uprostřed Atlantiku a stoicky snášejí bombardování. Denně jsou zabíjeny desetitisíce lidí. Na dalekém západě lidé zoufale sbírají úrodu nebo se zavrtávají do trosek Ralphových obchodů s potravinami a zřícených Walmartů a hledají konzervy.

Miliony lidí, kteří přespávají v těsné blízkosti jeden druhého, nemají toalety a pijí špinavou vodu, způsobují epidemie nemocí. Epidemie dětské obrny zachvátí kojence, kteří nikdy nebyli očkováni, znetvoří jejich těla a ochromí a zdeformuje jim nohy. Miliony schoulených uprchlíků v Santa Cruz, Santa Barbaře, Huntington Beach a San Diegu jsou vyhublé na kost. Vytvářejí se skupiny sirotků, miliony dětí, které přišly o rodiče a příbuzné, a shánějí si navzájem potravu. Někteří zoufalí běloši se pokoušejí uprchnout na jih do Mexika, ale mexické imigrační úřady jim v tom brání neprostupnou zdí.

Miliony lidí bloudí bezradně a nevědí, odkud se jim dostane dalšího jídla. Někteří se pokoušejí rybařit u kalifornského pobřeží, ale lasery mimozemšťanů rozříznou jejich rybářské čluny vejpůl. Počet mrtvých se de facto vyšplhá na 34 milionů. Ze 131 milionů domácností v USA bylo vyhlazeno asi 85 milionů. Lidé jsou zoufalí, ale každý den přináší horší zprávy než ten předchozí. Konec je v nedohlednu, protože nemilosrdní vetřelci každý týden vyhlašují nové kampaně.





Celý text v angličtině ZDE

1