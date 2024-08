Útok v Solingenu vrhá světlo na německé zákony o deportaci

28. 8. 2024

Smrtící útok nožem vyvolal otázky, proč je podezřelý stále v Německu, přestože mu byl loni vydán příkaz k deportaci, píše Elizabeth Schumacherová. Smrtící útok nožem vyvolal otázky, proč je podezřelý stále v Německu, přestože mu byl loni vydán příkaz k deportaci,

Případ podezřelého z útoku v Solingenu, šestadvacetiletého Syřana Issy Al H.*, který přísahal věrnost teroristické skupině "Islámský stát" (IS), ukázal, že navzdory čtyřem zásadním reformám v deportačním zákoně od roku 2015 je mnoho odmítnutých žadatelů o azyl stále schopno propadnout systémem.

V lednu německá vláda souhlasila s řadou nových opatření, která poprvé navrhla ministryně vnitra Nancy Faeserová v roce 2023. To zahrnovalo prodlouženou dobu zadržení pro osoby určené k deportaci, prodloužené právo na prohlídku a zabavení pro policii, která má podezření, že se čekající deportovaný skrývá ve sdíleném ubytování nebo nemá průkaz totožnosti, a neinformování odmítnutých žadatelů o azyl o datu jejich deportace ve snaze zabránit útěku. (Z posledně jmenovaného existuje výjimka pro nezletilé nebo rodiny s dětmi.)

Zákon o zlepšení deportace také obsahoval nové pravidlo, které uvádí, že členství ve zločinecké organizaci, i když jste nebyli odsouzeni za trestný čin, je důvodem k deportaci.

Ustanovení nového zákona týkající se dat zadržení a deportace vstoupila v platnost v únoru tohoto roku a ustanovení o prohlídce a zabavení věci na začátku srpna.

Ve světle těchto změn Neue Osnabrücker Zeitung v květnu uvedl, že oficiální počet deportací v prvním čtvrtletí roku dramaticky vzrostl. V prvních třech měsících roku 2023 bylo deportováno přibližně 3 566 osob. V roce 2024 se toto číslo vyšplhalo na 4 791, což představuje nárůst o 34 %.

Navzdory tomu se podle vládních záznamů asi 7 048 plánovaných deportací neuskutečnilo. V některých případech je to proto, že piloti mohou odmítnout letět deportační lety z technických důvodů nebo proto, že ti, kteří jsou naplánováni k deportaci, mohou mít vážné zdravotní problémy. V naprosté většině případů je to však buď proto, že odmítnutý žadatel o azyl zmizel, nebo proto, že jeho země původu nesouhlasila s jeho přijetím.

Ochrana syrských státních příslušníků

Pokud se lidé nekvalifikují jako uprchlíci podle Ženevské úmluvy o uprchlících, mohou v Německu požádat o něco, co se nazývá "doplňková ochrana", pokud by byli ve vážném nebezpečí, pokud by se vrátili do své vlasti.

Sýrie byla v roce 2020 odstraněna z německého seznamu zemí, do kterých nikdo nemůže deportovat. A v červenci soudní rozhodnutí o deportaci odsouzeného pašeráka lidí uvedlo, že některé části Sýrie jsou bezpečné pro návrat. Většině syrských uprchlíků v Německu je však stále poskytována doplňková ochrana nebo je jim dovoleno zůstat za jiných okolností.

Odmítnutí žadatelé o azyl jsou obvykle drženi ve vazbě až do své deportace pouze v případě, že jsou považováni za riziko pro veřejnou bezpečnost nebo pokud existuje silné podezření, že se pokusí uprchnout. Podle zpráv německých médií nebyl Issa Al H. označen ani jako nebezpečný, ani jako rizikový z hlediska útěku.

Další komplikací v případě podezřelého ze Solingenu byly někdy složité a překrývající se azylové zákony EU. Než Al H. přišel do německého města Bielefeld a v roce 2022 požádal o azyl, přijel do Evropské unie nejprve přes Bulharsko. Proto měl být poslán zpět do Bulharska, kde bude jeho žádost o azyl vyřízena.

Pokud je však osoba v druhé zemi déle než šest měsíců, odpovědnost se poté přesune na nové místo.

Tato lhůta se prodlužuje na 18 měsíců v případě osob, které nelze najít, přičemž se očekává, že orgány v jejich posledním známém místě pobytu provedou prohlídku. Zatím není jasné, jak rozsáhlé pátrání po Al H. bylo provedeno poté, co bylo zjištěno, že zmizel. V každém případě, když úřady v červnu 2023 dorazily do jeho ubytování ve městě Paderborn, aby ho poslaly do Bulharska, nebyl nikde k nalezení.

O několik měsíců později se znovu objevil v Německu, kde byl umístěn do uprchlického domova v Solingenu. Vzhledem k uplynutí této doby mohl požádat o azyl v Německu a byla mu udělena doplňková ochrana.

Právní vakuum

V prosinci 2023 bylo v Německu určeno k deportaci 242 600 lidí. 60 % z nich jsou odmítnutí žadatelé o azyl.

Další komplikací deportačních procedur v Německu je něco známého jako Duldung, neboli "toleranční" vízum. Lidé, kteří mají Duldung, žijí v právním vakuu, kde jim bezprostředně nehrozí deportace například kvůli zdravotním problémům nebo proto, že navštěvují školu v Německu.

Lidé s Duldungem obvykle nesmějí pracovat a jsou omezeni v tom, kam mohou cestovat. Místní orgány mají právo vydávat tato víza individuálně podle potřeby a podle toho, jak jsou odpovědné úřady zahlceny. To může mít za následek, že někteří lidé zůstanou v Německu bez skutečného povolení k pobytu roky.

Od října 2022 mohou lidé, kteří jsou v Německu pět let s Duldungem a neporušili zákon, požádat o "příležitostné vízum" a mají 18 měsíců na to, aby našli způsob, jak se uživit. Podle úřadů jsou nevyřízené žádosti o tato víza také jedním z důvodů, proč nejsou některé příkazy k deportaci prováděny.

