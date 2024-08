Protiteroristická policie se zaměřila na skutečného nepřítele: novináře se špatnými názory

30. 8. 2024

Vsadím se, že se díky tomu budete cítit bezpečněji



Ironický komentář britské autorky vystupující pod pseudonymem Laura K. (Laura Kuenssberg je hlavní komentátorka televize BBC), který je bohužel blíže realitě, než je příjemné. V Británii skutečně zatkli dva obhájce Palestinců za "nesprávné názory". K tomu poznámka Jana Čulíka: Seděl jsem včera v Praze s několika přáteli a ti stejně, jako v Osobně neseme vinu za to vraždění. Jsme v tom, píše Derek Sayer. Seděl jsem včera v Praze s několika přáteli a ti stejně, jako v dnešním vydání Britských listů kanadský profesor Derek Sayer, poukazovali na to, že je pozoruhodné, že Západ Izraeli toleruje neuvěřitelné vraždění civilistů v Gaze a dokonce se na tom podílí svými vojenskými dodávkami.

V Evropě se stmívá: demokracie, zdá se, končí. V řadě evropských zemí začíná převládat ultrapravice, uvidíme, co se stane v Německu a ve Francii. Evropská unie přijímá stále brutálnější opatření proti příchodu uprchlíků bez ohledu na to, že to hrubě porušuje Ženevské dohody, schválené po hrůzách druhé světové války, které umožňují komukoliv překročit jakékoliv hranice a zažádat o ochranu a azyl. A co se stane, až globální oteplování vyžene z jižních zemí směrem na sever miliony lidí (jedno íránské město včera zaznamenalo teplotu vyšší než 65 stupňů Celsia). Kolegové včera v Praze: Evropská unie je bude střílet po tisících. ? No, uvidíme.

Komentář Laury K.:







Britská protiteroristická policie po sérii zatýkání ve Velké Británii oznámila, že již nebude tolerovat názory, které se vládě nelíbí, především kritiku Izraele.



Ptát se, proč je vláda odhodlána chránit Izrael, je nyní „zločin z nenávisti“ a cítit záchvěv empatie k Palestincům je „myšlenkový zločin“. Vyjádření rozhodného nesouhlasu s britskými politiky se počítá za „vyhrožování smrtí“ a zmínka o jakémkoli z 357 změn názorů britského premiéra je „dezinformací“.



Při nejnovějším policejním zásahu byli zatčeni dva novináři za kritiku Izraele a řada obyčejných lidí se stala terčem útoku za své názory. Vzrušující je, že policie zmlátila jednoho muže v Basingstoku na základě oznámení, že vypadá podezřele „blízkovýchodně“. Ukázalo se, že je to bílý Brit, ale příliš dlouho seděl na slunci. Přesto je muž držen ve vazbě pro podezření, že má nepřiměřeně tmavou pleť. Doufám, že toho parchanta pošlou zpátky tam, odkud přišel.



V Liverpoolu byla zatčena žena za výrok „Netanjahu zachází trochu moc daleko, že?“ a pátrá se po teroristovi, který řekl, že se mu nelíbí, „když palestinské děti trpí strašnými zraněními“. Nejenže to bylo považováno za nenávistný projev, ale také za dezinformaci, protože BBC vysvětlila, že palestinské děti pravděpodobně necítí bolest, a proto na nich nezáleží. Navíc Izrael má právo bombardovat děti v sebeobraně, a když to udělá, rozumně se vyhneme pojmenování vraha. Proto jsou mainstreamová média důvěryhodnější než sociální sítě.



BBC bohužel zklamala své standardy, když uvedla, že jeden palestinský blogger byl zabit „údajným izraelským leteckým útokem“. To byla hloupost, protože každý ví, že v Gaze provádí nálety pouze Izrael. Správný přístup byl předstírat, že bloger byl terorista z Hamásu a že je v pořádku ho vymazat z povrchu zemského.



Mohu potvrdit, že novinář BBC, který napsal ten titulek, byl nahlášen protiteroristické policii. Bylo mi řečeno, že zítra ráno v šest hodin budou vyraženy jeho domovní dveře, zatímco jeho děti budou spát. To je jediné, co si zaslouží za to, že Izrael teď vypadá špatně.



Abyste se vyhnuli chybě novináře BBC, zřídila vláda internetové stránky s podrobným popisem přijatelných názorů. Uklidní vás, že některé z nich se od sebe stále mírně liší, protože na pluralitě záleží.



Můžete například říci, že plně podporujete genocidu (když ji provádí Izrael), ale stejně tak můžete říci, že tato problematika je „příliš složitá“ na to, aby ji prosťáček jako vy pochopil. Ani jeden z těchto názorů vás nedostane do potíží.



Překvapivě máte dovoleno kritizovat vládu, ale pouze pokud si myslíte, že nezachází dostatečně daleko.



Můžete například říci, že vládní úsporná opatření podporujete, ale že musí být ještě brutálnější. Nemůžete říci, že jste proti úsporným opatřením, ale smíte předstírat, že se úsporná opatření nedějí. Popírání je v pořádku, pokud však naznačíte, že úsporná opatření jsou založena na ekonomické negramotnosti nebo záměrné krutosti, dopouštíte se trestného činu z nenávisti.



Směsice názorů pomůže kalit vodu, takže se klidně hádejte s ostatními, pokud se budete držet v přijatelných mezích. Pokud osoba, se kterou se hádáte, zajde příliš daleko, vždy se ujistěte, že jste ji nahlásili na policii. Proti myšlenkovým zločincům je třeba postupovat důrazně.



Každému, kdo se odchýlí od předem schválených názorů, hrozí až 14 let vězení a doživotní zákaz činnosti na sociálních sítích. Velká Británie naštěstí není v těchto rozumných krocích osamocená, protože se k nám připojila Evropská unie a přijala opatření proti „toxickému chování a dezinformacím“.



„Dezinformace“ zahrnují věci jako říkat pravdu o notebooku Huntera Bidena a ‚toxické chování‘ zahrnuje tvrzení, že Macron by měl respektovat výsledky francouzských voleb.



Mark Zuckerberg se nechal slyšet, že západní vlády tlačily na společnost Meta, aby ze svých platforem odstranila faktické informace a satiru. Je jen dobře, že seriózní reportéři jako já nikdy neříkají pravdu, jinak bychom byli v háji, že?



Pokud jste měli dojem, že tato cenzura je jen Zuckerbergův nápad, vzpomeňte si, že Bidenova administrativa obvinila Facebook ze „zabíjení lidí“ a byla připravena Zucksovi udělit léčbu Juliana Assange, pokud se nebude chovat slušně. V žádném případě nešlo o porušení prvního dodatku americké ústavy.



Zde je pro vás dobrý pocit: od té doby, co USA začaly vyhrožovat, že TikTok ukradnou jeho majitelům, se z něj stala jedna z dobrých platforem. Cenzurovala například takové novináře, jako je Chris Hedges, za „nenávistné projevy“, protože kritizoval Kamalu Harrisovou.



Společné úsilí Západu by snad mělo donutit společnosti provozující sociální média odstraňovat potížisty, ale pokud nějaký proklouzne sítem, protiteroristická policie je připravena a ochotna se s ním vypořádat. Člověk by si možná odpustil, kdyby si myslel, že úkolem protiteroristické policie je vypátrat teroristy, kteří vyrábějí bomby, ale to už neplatí. Nyní pátrá po lidech, kteří mají špatné záměry na internetu. Vsadím se, že se díky tomu cítíte mnohem bezpečněji.



Jako člověk, který miluje a těžce chválí establishment, se nikdy nedostanu do jejich hledáčku, protože patřím k těm dobrým. Pokud nepatříte k těm dobrým, nemám pro vás pochopení, ale ještě není pozdě změnit své způsoby. Jen se ujistěte, že dodržujete pravidla, a nebudete uvězněni, ale možná použijeme tweety z doby, kdy vám bylo šestnáct, abychom vám zabránili získat práci. Nikomu by nemělo být dovoleno zapomenout, že říkal hloupé věci, když byl teenager. Je důležité, abychom měli společnost robotů.



Vládní webová stránka Good Think zveřejnila řadu rozumných kroků, jak naprogramovat veřejnost a zabránit jí v odklonu od skupinového myšlení. Zde jsou mé oblíbené:



Uživatelé sociálních sítí musí při založení účtu slíbit věrnost neoliberalismu.



Společnosti provozující sociální média musí čtyřnásobně zvýšit počet podobných příspěvků vládních ministrů, aby vypadali populárně.



Všechny memy musí před zveřejněním prověřit ministerstvo pravdy.



Všichni blogeři se musí registrovat u vlády a nosit na kotníku elektronickou visačku.



Na každého, kdo nazve nynější britskou (labouristickou) ministryni financí Rachel Reevesovou rudým konzervativcem, budou nasazeni policejní psi.



Snad největším plánem je zrušit šifrování end-to-end a zbavit se tak soukromí na internetu jednou provždy. Nejenže to znamená, že vaše data už nebudou v bezpečí, ale znudění agenti zpravodajských služeb budou mít přístup k vašim webovým kamerám, aby zajistili bezpečnost dětí. Pokud se vám nelíbí, že znudění agenti zpravodajských služeb mají přístup k vaší webové kameře, budu předpokládat, že jste proti bezpečnosti dětí.



Pokud jste se stejně jako já obávali, že snahy o cenzuru nejdou dostatečně daleko, uleví se vám, když uslyšíte, že britští právníci hrozí žalobou na hlavního žalobce Mezinárodního trestního soudu. Také se zdá, že Mezinárodní trestní soud váhá s vydáním zatykače na Netanjahua a jeho komplice, protože jeho soudci jsou vydíráni Mosadem.



Cenzuru potřebují nejen novináři, bloggeři, uživatelé sociálních sítí a váš soused, který si dal párkrát moc, ale i soudci nejvyššího světového soudu. Je to proto, že západní demokracie si cení svobody slova, na rozdíl od špatných zemí, kde mají lidé špatné náboženství a/nebo barvu pleti. Jsme mnohem lepší než oni, že?







