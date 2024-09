Německo: Představitelé AfD se po úspěchu ve volbách dožadují zapojení do koaličních rozhovorů v zemi

3. 9. 2024

Voliči chtějí, aby se AfD podílela na vládě, trvá německá krajně pravicová strana po svých výsledcích v Durynsku a Sasku



Představitelé krajně pravicové Alternative für Deutschland požadují, aby jejich strana byla zahrnuta do koaličních jednání ve dvou spolkových zemích, kde v nedělních volbách získala téměř třetinu hlasů, což jsou výsledky, které rok před parlamentními volbami otřásly německou politickou scénou.



Ačkoli politické zemětřesení po volbách ve východním Německu. se již dlouho předvídalo, ukázalo se, že centristické vládní strany nejsou schopny zastavit vzestup AfD, která se umístila na prvním místě ve spolkové zemi Durynsko. se ziskem téměř 33 % hlasů a těsně druhá v Sasku se ziskem téměř 31%.



Tři strany v nepopulární vládě kancléře Olafa Scholze dosáhly každá jednociferných procentních bodů, takže kromě Francie je další čelná země EU v problémech.



Wolfgang Kubicki, zástupce šéfa spoluvládnoucích německých liberálních Svobodných demokratů a jeden z nejostřejších vnitrostranických kritiků německé vlády, prohlásil, že Berlín si za tento neúspěch může sám. „Lidé mají dojem. že tato koalice zemi škodí,“ řekl. „A určité škodí Svobodné demokratické straně.“





AfD v Sasku a Durynsku označily bezpečnostní orgány za extremistickou stranu. Nedělní výsledek v Durynsku znamenal poprvé od dob nacismu, že krajně pravicová strana se v zemských volbách dostala na první místo, což vyvolává otázky o tom, jak se jak dlouho ji mohou demokratické strany udržet mimo moc tím, že odmítnou jakoukoli spolupráci.

Dalším velkým vítězem večera se stala nová levicově-konzervativní populistická strana Aliance Sahry Wagenknechtové (BSW), pojmenovaná po své zakladatelce, která se loni odtrhla od krajně levicové strany Linke a zanechala ji v troskách.





Analytici uvedli, že BSW zřejmě v příštích celostátních volbách překoná 5% překážku, což by mohlo ještě více ztížit situaci tradiční velké strany, CDU a SPD, aby vytvořily vládní koalici.





Vzhledem k tomu, že jeho strana bude pravděpodobně jmenovat premiéra v obou regionech, vyšel lídr CDU Friedrich Merz ze zemských voleb posílen, a stane se za CDU zřejmě vyzyvatelem sociálních demokratů v parlamentních volbách.

V úterý se sejde se zástupci spolkové vlády a 16 německých spolkových zemí na „imigračním summitu“. Minulý týden Scholzova koalice v souvislosti s útokem v Solingenu oznámila plány na zpřísnění zákonů o nožích a dávkách pro žadatele o azyl a také na větší počet deportací.





Scholz označil výsledky za „hořké“ a „znepokojivé“. Řekl: „Naše země si na to nemůže a nesmí zvyknout. AfD poškozuje Německo. Oslabuje ekonomiku, rozděluje společnost a ničí naši pověst.“BSW, která požaduje vyšší daně pro nejvíce vydělávající osoby, omezení imigrace a ukončení vojenské pomoci Ukrajině, získala v průzkumu téměř 16 %. v Durynsku a téměř 12 % v Sasku.Výsledky voleb zdůraznily trvalé kulturní rozdíly 35 let po pádu Berlínské zdi mezi Východem a Západem. Ukázalo se, že voliči v bývalém komunistickém regionu jsou velmi vstřícní vůči protizápadním a proruským výzvám.Afd i BSW se očekává dobrý výsledek v zemských volbách v Braniborsku, regionu obklopujícím Berlín, které se konají 22. září.Vzhledem k roztříštěným výsledkům, které voliči odevzdali, se konzervativní Křesťansko-demokratická unie (CDU), která překonala ostatní strany, bude v příštích volbách do Evropského parlamentu muset pravděpodobně sestavit ideologicky nepravděpodobné koalice, přesahující zprava doleva v obou spolkových zemích, aby mohla vládnout.Zda se takové vlády mohou ukázat jako stabilní a schopné řešit zjevně neuspokojené hlavní obavy voličů, bude nepříjemnou otázkou v době, kdy začíná kampaň před všeobecnými volbami v září 2025.V Sasku by měla CDU, která v zemi vládne od roku 1990. jedinou vládní většinu s BSW a se Scholzovými sociálními demokraty, pokud by byla vyloučena krajní pravice.V Durynsku zdá být nejpravděpodobnější menšinová vláda složená ze stejných stran - CDU, BSW a Sociální demokraté . To vyvolalo protestní výkřiky ze strany krajní pravice. „Volič si přeje, aby se AfD podílela na vládě,“ trvá na svém spoluvůdkyně AfD Alice Weidelová.Vrchní kandidát AfD v Durynsku Björn Höcke, který na svých shromážděních opakovaně používal nacistickou rétoriku a zpochybňoval německé odčinění holokaustu. „Pokud chcete stabilitu v Durynsku, musíte integrovat AfD,“ řekl. „Jakákoli konstelace, v níž AfD není zahrnuta, pro tento stát neudělá nic dobrého.“AfD získala blokační menšinu v Durynsku, což znamená, že se bude moci postavit do cesty jmenování soudců a změnám zemské ústavy.Merz svou stranu v období od odchodu umírněné křesťanské demokratky Angely Merkelové z funkce v roce 2021 neustále posouvá doprava. Využil hromadného pobodání ve městě Solingen na západě Německa, které minulý měsíc údajně spáchal syrský žadatel o azyl, jenž měl být deportován, a vyzval k tvrdšímu postupu vůči imigraci.