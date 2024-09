Guardian zaznamenává, že v Praze pojmenovali ulici po Nicholasu Wintonovi, který zachránil stovky židovských dětí

4. 9. 2024

čas čtení 1 minuta

Článek také připomíná , že o Wintonově hrdinském činu by dnes nikdo nevěděl, kdyby na něj v pozoruhodném televizním pořadu v sérii That's Life v roce 1988 neupozornila moderátorka Esther Rantzen.





Spotřebitelský silně populární pořad That's Life v televizi BBC využíval komiky pro upozorňování na různé nešvary.





Rantzenová se dověděla o Wintonově hrdinském činu a pozvala ho, nic netušícího, do pořadu, kde seděl v sále plném více než stovky jemu neznámých lidí, Během vysoce emocionálního pořadu se ukázalo, že to jsou všechno Wintonovy děti, které by nebyly naživu, kdyby Winton těsně před začátkem druhé světové války neuspořádal svůj Kindertransport, z Prahy do Británie, a nedonutil britské úřady, aby jeho děti přijaly. Viděl jsem ten pořad tehdy, poznamenává Jan Čulík.







Jedním z Wintonových dětí byl i Alfík Dubs ze Zlína, nyní více než devadesátiletý lord Alf Dubs, člen britské Horní sněmovny, který se intenzivně zasazuje o přijímání uprchlíků v Česku i v Británii.





Před časem poskytl Britským listům tento pozoruhodný rozhovor:





Ulici Nicholase Wintona v pražských Bubnech otevřely zachráncovy děti



V podstatě stejný článek jako v Guardianu vyšel na Novinkách:





0