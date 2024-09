Německo: Konec Zeitenwende

4. 9. 2024

čas čtení 36 minut

Hodnocení výsledků "Zeitenwende", údajné bezpečnostní transformace Německa, ukazuje, že selhala, píše Benjamin Tallis. Hodnocení výsledků "Zeitenwende", údajné bezpečnostní transformace Německa, ukazuje, že selhala,

Dvouletý projekt DGAP dospěl k závěru, že Zeitenwende, vyhlášená kancléřem Olafem Scholzem, již nemá politickou sílu a měla by být jako termín opuštěna. Tím, že prezentovala strategickou kontinuitu jako změnu, zanechala Německo nepřipravené čelit velkým (geo)politickým a (geo)ekonomickým výzvám a narušila vliv na spojence. Německo dnes potřebuje komplexní strategický reset - a smělé vedení v domácí i zahraniční politice -, aby zastavilo svůj úpadek a zajistilo si bezpečnost, prosperitu a demokracii.

Německá Zeitenwende selhala. Takový je dalekosáhlý, leč nevyhnutelný závěr po dvouletém hodnocení Akční skupiny Zeitenwende (AGZ) Německé rady pro zahraniční vztahy (DGAP). Projekt spojil německé a mezinárodní politiky, úředníky, odborníky a obchodní zástupce v různých formátech a vybudoval síť kontaktů a znalosti. Ve více než čtyřiceti akcích a více než třiceti publikacích jsme analyzovali a zkoumali geostrategickou polohu a možnosti Německa a představili možnosti, jak této zemi pomoci zvládnout její geopolitické a geoekonomické výzvy v důsledku totální ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022.

Německý kancléř Olaf Scholz v přelomovém projevu o pouhé tři dny později prohlásil, že ruský útok znamenal "Zeitenwende": Historický bod obratu. Požadoval, aby po letech zanedbávání své obrany a bezohlednosti nebo naivity (záleží na úhlu pohledu) ve svém geopolitickém postavení, se Německo nyní postavilo výzvě měnících se časů. Scholz nastínil, co se stalo pěti klíčovými prvky reakce Berlína na ruskou invazi a geostrategickou změnu pozice Německa, která se také stala známou jako Zeitenwende:

Podpora Ukrajiny v jejím boji za svobodu a demokracii,

Snížení závislosti na ruské energii při současném pokračování v plnění klimatických cílů;

Tvrdší přístup k Rusku a řešení hrozeb ze strany autoritářských států;

Posílení role Německa při posilování Evropské unie (EU) a NATO;

Vyzbrojení Německa, aby se mohlo bránit.

Na základě diskusí v rámci AGZ vyvinul projektový tým rámec pro hodnocení těchto změn a vyhodnotil, zda jejich rychlost, úroveň ambicí, trvanlivost a koordinace s mezinárodními spojenci byly dostatečné k řešení geopolitických výzev, které je vyvolaly. To podpořilo široký, integrovaný způsob chápání Zeitenwende a geostrategické polohy a možností Německa, nad rámec úzkého zaměření na obrannou politiku, které dominovalo diskusi po Scholzově projevu.

Analýzy provedené účastníky AGZ ukázaly, v souladu s průběžným hodnocením, že německá změna nebyla dokončena podle svých vlastních podmínek a je nebezpečně nedostatečná k tomu, aby se vyrovnala jak s výzvami, které ji vyvolaly, tak s širšími testy, které se následně objevily. Navíc ztratila politickou a veřejnou přitažlivost. Pokračovat v používání termínu Zeitenwende je kontraproduktivní, protože předstírá, že probíhá skutečná změna, zatímco ve skutečnosti je jí zapotřebí naléhavěji než kdy jindy.

Následující analýza ukazuje, jak a proč Zeitenwende selhala. Zaměřuje se na roli politiky a praxe německé koaliční vlády. Zkoumá zejména úlohu kancléře Olafa Scholze, který výslovně učinil zahraniční a bezpečnostní politiku "chefsache" – záležitostí šéfa, a tedy i jeho – a je to především spolkové kancléřství, které udělalo Zeitenwende tím, čím je a čím není.

Ukrajina: Neschopnost zavázat se k vítězství podkopává podstatnou podporu

Německá podpora Ukrajině byla pro hodnocení Zeitenwende klíčová, ale protože nepochopila, že je to válka, kterou je třeba vyhrát, a pak podle toho nejednala, vláda kancléře Scholze v této klíčové oblasti zhoubně zaostává. Vláda opakovaně zdůrazňovala svůj pokrok – od zaslání nyní nechvalně proslulých 5000 přileb k dodání silných útočných zbraní, přičemž (falešně) tvrdila, že to překonalo národní tabu. Scholz se dokonce cítil dostatečně sebevědomý, aby požadoval, aby ostatní vystoupili a udělali více, a zároveň si opakovaně stěžoval, že německý příspěvek Ukrajině je nedoceněn. Zdánlivě měl kancléř pravdu. Německo je po USA druhým největším dárcem a do června 2024 vynaložilo 33 miliard EUR na pomoc (civilní, humanitární, finanční, vojenskou) a téměř 26 miliard EUR na přijímání ukrajinských uprchlíků, což je nejvyšší úroveň podpory Ukrajině v absolutním finančním vyjádření ze všech evropských zemí.

Přesto celková čísla neříkají celý příběh a frustrovaní spojenci mají dobré důvody ke kritice Berlína. Německo je zdaleka největší evropskou ekonomikou, a pokud by se skutečně angažovalo v boji proti Ukrajině, očekávalo by se, že přispěje zdaleka největší částkou. V poměru k HDP však Německo nedosahuje podílu zajišťovaného dvanácti dalšími evropskými státy. Mnohé z těchto zemí sdílejí postoj německého ministerstva zahraničí, že "bezpečnost Ukrajiny je naší bezpečností", ale jednají podle něj přesvědčivěji. Je také pravda, že další evropské státy, zejména Itálie a Španělsko, ale také Francie a Spojené království, by měly udělat více. Přesto, jak tvrdí experti z AGZ, nedělat to, co je v národním a bezpečnostním zájmu vaší země, protože to nedělají jiní, je špatná strategie – problém, který sužuje přístup Berlína.

Ve válce záleží na rychlosti a k zoufalství Ukrajinců a hněvu spojenců Německo otálelo s dodávkami houfnic, bojových vozidel pěchoty, raketového dělostřelectva a tanků – a zároveň blokovalo jiným zemím zasílání tanků, které jim prodalo. Cena za toto zpoždění byla měřena ukrajinskými životy a promarněnou strategickou výhodou, což Rusku umožnilo zakopat a přeskupit se, což prodloužilo jak válku, tak cestu Kyjeva k vítězství.

Co Německo poskytlo (a nezajistilo) je také důležité. Scholzovo odmítnutí vyslat v letech 2023 a 2024 řízené střely Taurus bránilo strategickému úsilí Ukrajiny. Scholz odmítl požadavky koaličních partnerů, opozičních křesťansko-demokratických a křesťansko-sociálních stran a mezinárodních spojenců, a místo toho přišel s nepřesvědčivými výmluvami. Navzdory zpožděním se Německo postavilo do čela vyslání prostředků protivzdušné obrany, které pomáhají Ukrajině přežít. Přesto, jak se členové AGZ shodli, zaměření na šíp, nikoli na lučištníka, v první řadě nezabrání Rusku v odpálení raket – a nepomůže vyhrát válku.

A to je klíčový problém. Kancléř Scholz nikdy neřekl, že by Ukrajina měla vyhrát – a politika jeho vlády to odráží. Pro členy AGZ to ztělesňovalo selhání Zeitenwende a širší a hlubší strategické nedostatky, které přetrvávají navzdory příslibu změny. Berlín nyní snižuje budoucí financování Ukrajiny, údajně z rozpočtových důvodů, ale ani velké absolutní částky, které dosud vyčlenil, nebyly zaměřeny na zajištění vítězství. Pro spojence, kteří podporují vítězství Ukrajiny, protože je považují za zásadní pro evropskou bezpečnost a vytvoření životaschopného a robustního budoucího evropského bezpečnostního řádu, to podkopalo to, co mělo být společným cílem. Stejně jako mnozí členové AGZ proto vidí přístup Berlína jako ve skutečnosti drahý způsob, jak učinit Evropu méně bezpečnou.

Energetická politika: Rychlá změna poznamenaná pochybným směřováním a trvanlivostí

Diverzifikace směrem od ruského plynu byla největším úspěchem Zeitenwende. Moskva přestala koncem roku 2022 dodávat Německu plyn, čímž završila proces stahování z německé strany, který probíhal rychleji, než mnozí v Berlíně považovali za možné. Rychlé dokončení dvou velkých terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG) na pobřeží Baltského moře, které by umožnily alternativní dodavatele energie, bylo kancléřem Scholzem (a mnoha členy AGZ) oslavováno jako důkaz "nové německé rychlosti".

Členové AGZ zjistili méně přesvědčivou snahu vlády o nalezení geopoliticky, ekologicky a ekonomicky životaschopného energetického mixu. Touha rychle se zbavit ruského plynu a dokončit odklon od jaderné energetiky v Německu přiměla vicekancléře Roberta Habecka (Strana zelených) ke zvýšení využívání vysoce znečišťujícího uhlí. Habeck a Scholz uzavřeli dohody o dodávkách LNG s Norskem, Katarem a Ázerbájdžánem, přičemž poslední dva jmenované vytvářejí novou závislost na autoritářských režimech.

Dlouhodobý plán Berlína závisí na obnovitelných zdrojích. Zatímco v roce 2023 Německo vyrábělo polovinu své spotřeby energie z obnovitelných zdrojů energie, má méně než polovinu větrné a solární kapacity, kterou potřebuje k dosažení svého cíle 80 % podílu obnovitelných zdrojů do roku 2030. Kolísavá větrná a solární energie v Německu navíc znamená, že jsou zapotřebí další stabilní zdroje jako záloha. Bez jaderné alternativy zůstanou zdroje německého plynu geopoliticky relevantní. Energetická závislost na autoritářských režimech byla mnohými členy AGZ považována za problematickou.

Členové AGZ se také obávali, že Německo zůstane závislé na čínských materiálech a součástkách pro své větrné a solární instalace. V případě konfliktu v Tchajwanském průlivu by došlo k extrémnímu tlaku na spojence Spojených států, včetně Německa, aby přerušili obchodování s Čínou, což by vykolejilo zelenou transformaci Berlína (a mnoho dalšího). Experti AGZ dále zdůraznili, že roztříštěné kapitálové trhy a z toho vyplývající nedostatečné rozšiřování domácích a evropských zelených inovací také znamenají, že Němci, stejně jako ostatní Evropané, za svou ekologickou transformaci spíše platí, než aby z ní profitovali.

Navzdory působivé rychlosti může změna v německé energetické politice znamenat potíže, a to i se spojenci, kteří se cítí být nekonzultováni ohledně přístupu Berlína, včetně jeho jednostranné intervence ve výši 200 miliard eur na udržení domácích cen na nízké úrovni. Stejně jako rychlá výstavba terminálů LNG i rozsah této intervence – více než celková podpora Ukrajiny a zvláštního fondu Bundeswehru dohromady – ukazuje, že politická vůle a vůdcovství jsou hlavními determinanty změny nebo jejího nedostatku.

Přístup k autoritářským státům: V praxi nejistý, ve strategii pomýlený

Tvrzení Zeitenwende o radikální změně v přístupu Německa k autoritářským státům bylo od počátku zpochybňováno. Navzdory imperativu upustit od katastrofální politiky země vůči Rusku – na níž se spojenci ve střední a východní Evropě (CEE) a členové AGZ shodli, že přispěla k totální válce na Ukrajině – kancléř Scholz v projevu v Zeitenwende prohlásil, že: "Z dlouhodobého hlediska nelze bezpečnosti v Evropě dosáhnout v opozici vůči Rusku".

Představitelé kancléřství odsoudili barbarské počínání Ruska za jeho války na Ukrajině, ale také zdůraznili význam budoucích vztahů s Ruskem a využili vnímání Moskvy jako falešné výmluvy, proč na Ukrajinu neposlat tanky. Navzdory hlubokým vazbám své sociálně demokratické strany (SPD) na Rusko Scholz trval na tom, že nedojde k návratu k zaběhnutým kolejím, ale přesto vyjádřil přání "vrátit se" k "mírovému řádu s Russkem, který fungoval". Členové AGZ tvrdili, že toto ustanovení fungovalo především ke krátkodobému ekonomickému prospěchu Německa a k obohacení, upevnění a umožnění autoritářského režimu v Moskvě.

Členové AGZ také ostře kritizovali opakované signalizace kancléřství ohledně obav, že by Rusko mohlo použít jaderné zbraně, a poznamenali, že to ukazuje neschopnost pochopit jak fungování odstrašování NATO, tak potřebu signalizovat odhodlání. Experti z AGZ zdůrazňovali, že i když se záměr vyhýbá riziku, ve skutečnosti to zvyšuje riziko tím, že odhaluje slabost a činí z Německa cíl autoritářského nátlaku.

Výzvy vysokých politiků SPD, aby našli způsoby, jak "zmrazit válku a ukončit ji později" bez vítězství Kyjeva, vyvolaly obvinění z usmiřování a odměňování ruské agrese. Odpor vlády vůči zabavení zmrazených ruských aktiv a Scholzovo přijetí pláště mírového kancléře posílily dojem, že Německo je příliš slabé na to, aby odradilo autoritářskou šikanu, a tím podkopaly evropskou bezpečnost.

Pokud jde o Čínu (další velkou autoritářskou hrozbu), tolik očekávaná vládní strategie (2023) nedokázala splnit své výsledky a ekonomická závislost Německa pokračuje. Strategie sice uznala nebezpečí takové závislosti, ale v praxi ponechala snižování rizika na jednotlivých podnicích, z nichž některé se místo toho chopily příležitosti a zvýšily svou expozici vůči Číně. To vedlo k rychlému růstu investic německých společností v Číně, navzdory geopolitickému riziku, které to pro německou společnost představuje.

Místo toho, aby ministerstvo financí zasáhlo a toto riziko zmírnilo, snažilo se vyhnout dojmu ohledně napadání Číny a zasáhlo, aby oslabilo kolektivní akci EU na uvalení cel na čínská elektrická vozidla (EV) v reakci na nekalé čínské praktiky. Odborníci v rámci AGZ dále poukázali na: Dlouho zpožděný, ale slabý návrh na postupné vyřazení zařízení Huawei z německé sítě 5G; a kontroverzní rozhodnutí umožnit čínské společnosti nákup významného podílu v přístavu Hamburk. Celkově se členové AGZ i spojenečtí politici obávají, že Berlín opakuje chyby, kterých se dopustil s Moskvou, ve vztazích s Pekingem. Experti z AGZ tvrdí, že to ovlivnilo i přístup Berlína k Tchaj-wanu, který vyžaduje naléhavou pozornost, aby pomohl odvrátit nebezpečí jak pro spřátelenou demokracii, tak pro vlastní zájmy Německa.

Německý přístup k autoritářským státům se může povrchně zdát charakterizovaný strategickou nesoudržností. Národní bezpečnostní strategie (2023) upozornila jak na rostoucí systémovou rivalitu mezi demokraciemi a autokraciemi (zdůrazněnou Zelenými), tak na multipolární vizi pólů, která se neformuje kolem hodnot, ale kolem geografie a které spolu volně obchodují (zdůrazněno kancléřstvím). V praxi je to však právě Scholzova multipolarita, která poháněla německou politiku a bránila náležitě robustnímu přístupu k autoritářským hrozbám.

Tento multipolární přístup se snaží rozpory Německa spíše ignorovat, než se s nimi vypořádat, a to tím, že vytyčuje nemožnou střední cestu mezi USA a Čínou. Je to vlastně marná snaha zachovat co nejvíce ze světa před rokem 2022, z něhož se zdálo, že Německo prosperuje, i když si ve skutečnosti Berlín střádal problémy do budoucna. Kontinuita prostřednictvím multipolarity je v rozporu s významem, který Scholz ve svém projevu připisoval Zeitenwende: že "svět poté již nebude stejný jako svět předtím".

EU a NATO: Nedostatečná změna nechává Německo na holičkách ve vztahu k evropským spojencům

Špatná strategie zvýraznila rozpory geopolitického postavení Berlína. Německo se zbavilo energetické závislosti na Rusku, ale zdráhá se skutečně konfrontovat Moskvu a zůstává závislé na USA, pokud jde o jeho bezpečnost. To druhé platí pro mnoho evropských spojenců, ale jen málo z nich se považuje za tak ekonomicky zavázané Číně jako Německo. Uprostřed zostřující se geopolitické konkurence nedostatek důvěryhodné vize Berlína sdílené s evropskými spojenci ochromil vliv Německa v jeho klíčových mezinárodních institucích – EU a NATO – a snížil efektivitu jeho spolupráce s klíčovými partnery.

Za současné vlády byly vztahy Berlína s Paříží trvale dysfunkční, a i když byly sladěny, způsobily problémy s ostatními, například když Olaf Scholz a Emmanuel Macron nedávno usilovali na poslední chvíli o rozsáhlé změny ve strategické agendě EU bez konzultace s ostatními lídry. Zatímco někteří v Berlíně se snažili, se střídavým úspěchem, odbýt kritiku předchozí polské vlády jako nespravedlivé napadání Německa, nyní, když se kormidla v Polsku ujal germanofilní Donald Tusk, taková obvinění nejsou důvěryhodná. Bylo tedy zarážející, že Tusk za zavřenými dveřmi zveřejnil svou nedávnou kritiku Scholzova přístupu k evropské i německé obraně – a poté kancléře na bilaterálním setkání dále veřejně pokáral.

Olaf Scholz slíbil, že bude stavitelem mostů v EU, ale spolu s ministrem financí Christianem Lindnerem ze Svobodné demokratické strany (FDP) místo toho projevil chuť k obstrukcím a neefektivním nebo nekoordinovaným akcím. Mezi energetickými dotacemi ve stylu "Německo na prvním místě" a kontroverzí ohledně cel na čínské elektromobily se Berlín pokusil zablokovat již dohodnutý odklon od spalovacích motorů v EU, čímž upřednostnil domácí koaliční politiku a automobilový průmysl země před konstruktivní evropskou spoluprací a ekologickými cíli.

Přesto je strategicky nejkřiklavějším příkladem Scholzovo a Lindnerovo kategorické odmítnutí uvažovat o společném dluhu k financování zvýšených výdajů na obranu, což vyvolalo Tuskův hněv. Mnoho evropských spojenců vidí naléhavou potřebu vybudovat evropský pilíř NATO založený na schopnostech – aby se udržely USA v angažovanosti a zmírnily se dopady buď postupného, nebo náhlého poklesu závazků Washingtonu. Společné financování, zadávání veřejných zakázek a spolupráci v obranném průmyslu ze strany EU považují za klíčové pro dosažení tohoto cíle. I když bylo dost špatné, že Německo upřednostnilo svou dluhovou brzdu před řádnými investicemi do vlastních obranných kapacit, jeho pokus zobecnit tento problém na evropskou úroveň byl považován za nepřijatelný, což je důvod, proč si vysloužil ostrou kritiku od Tuska a dalších.

Kancléř Scholz nicméně tvrdí, že jeho vláda je v otázce Ukrajiny a Ruska v jednom šiku s USA, čímž z Německa dělá dobrého spojence. Členové AGZ s tím nesouhlasili, protože zatímco postoje obou zemí mohou být v otázce Ukrajiny a Ruska zajedno, výrazně se rozcházejí v otázce Číny, což vzhledem k sílícímu nepřátelství mezi Washingtonem a Pekingem nevěstí nic dobrého. Tvrdili také, že vzhledem k tomu, že Evropané jsou bezprostředněji vystaveni a drasticky zranitelnější než USA jak vůči výsledku války, tak vůči budoucí ruské agresi, potřebujeme tvrdší přístup než Washington, abychom se vyhnuli vytvoření destabilizující geopolitické šedé zóny. Přesto se Německo postavilo na stranu USA v tom, že se nezavázalo k vítězství Ukrajiny a společně zablokovalo ambice Kyjeva v NATO na summitu ve Vilniusu v roce 2023. To odlišilo Německo od pozice mnoha evropských spojenců, včetně Francie, Velké Británie, Polska, pobaltských států a dalších, které Scholz od té doby dále dráždil tím, že za ně mluvil (nereprezentativně), podkopával užitečnou "strategickou nejednoznačnost" a o některých, kteří zaujímají tvrdší linii, mluvil jako o bezohledných nebo dokonce "s pěnou u úst".

Experti v AGZ poukázali na dvě důležité pozitivní výjimky: Souhlas s trvalým rozmístěním celé bojové brigády v Litvě, aby posílila obranu NATO na jejím východním křídle, což bylo jednoznačně přivítáno; a berlínskou iniciativu European Sky Shield Initiative (ESSI), slibný krok ke zlepšení evropské protivzdušné obrany, k níž se připojilo dvacet zemí. Bohužel obojí přichází s výhradami. Brigáda postrádá své tanky, jejichž dodání bude nějakou dobu trvat a nakonec mohou být umístěny spíše v Braniborsku než v Litvě, a Bundeswehr v současné době postrádá nezbytnou logistiku, prostředky, vojenskou mobilitu a finanční prostředky, aby byla brigáda efektivní, kromě svých dalších závazků. Stejně jako Polsko, ani Francie se k ESSI nepřipojí a vyjádřila legitimní a stále nevyřešené obavy z toho, jak prvky protiraketové obrany ESSI ovlivní jadernou rovnováhu Evropy a ruské kalkulace.

Celkově Německo neplní slibovanou "zvláštní odpovědnost" kancléře Scholze za úspěch Evropy a za evropskou bezpečnost. Německo si až příliš často přisvojovalo právo vést, avšak ve skutečnosti tak nečinilo – a také nedokázalo následovat vedení ostatních, kteří mají strategii odpovídající geopolitické situaci. Přístup Berlína vykazuje značnou míru kontinuity, zatímco svět a evropští spojenci Německa se změnili. To snižuje vliv Německa, protože ostatní postupují vpřed bez něj, a staví do centra pozornosti jeho vlastní příspěvky a schopnosti – nebo jejich nedostatek.

Znovuvyzbrojení Německa: Příliš málo, příliš pomalu, příliš nejistě

Ústředním bodem projevu o Zeitenwende byl zvláštní fond ve výši 100 miliard eur, který by údajně dal zuby tolik zanedbávaným německým ozbrojeným silám a Scholzovu záměru vybudovat "silný, špičkový, progresivní Bundeswehr, na který se lze spolehnout, že nás ochrání". Scholz tento cíl rozšířil a zavázal se, že se stane bezpečnostním garantem Evropy vytvořením "největší konvenční armády v rámci NATO v Evropě". "Cílem," jak potvrdil Scholz, "je Bundeswehr, na který se můžeme my a naši spojenci spolehnout." Navíc tvrdil, že aby toho dosáhlo a prolomilo svůj zvyk opovrhovat pokyny NATO pro obranné výdaje, "Německo investuje dvě procenta našeho hrubého domácího produktu do naší obrany".

I když byl fond utracen hlavně za položky ze staršího nákupního seznamu, experti AGZ se shodli, že 35 stíhaček F-35, 60 vrtulníků Chinook, 123 tanků Leopard 2A8, 50 obrněných transportérů Boxer, různé námořní prostředky a rakety a modernizace komunikačních systémů, to vše zlepšuje schopnosti Bundeswehru. Systémy a antirakety IRIS-T, Patriot a Arrow-3 pomáhají zlepšovat německou protivzdušnou obranu v rámci ESSI. Přesto se tyto nákupy sotva dotýkají skutečných mezer v německých obranných schopnostech, které stále potřebují "kvantový skok". Členové AGZ se shodli na tom, že současná úroveň zakázek neodpovídá Scholzovým deklarovaným ambicím a je zastíněna rozsahem, rychlostí a zvýšenou bojovou silou polského programu přezbrojení.

Někteří experti odhadují, že Německo podinvestovalo obranu o více než 600 miliard eur, a experti AGZ tvrdí, že podobná částka by byla potřeba k tomu, aby země splnila závazky vůči NATO. Přesto ani AGZ, ani další němečtí experti a lídři průmyslu nejsou přesvědčeni, že Německo udrží výdaje ve výši 2 % i po vyčerpání zvláštního fondu v roce 2027, kdy bude třeba najít dalších 20-30 miliard eur ročně. Stejně jako mnoho spojenců, i členové AGZ považovali tato 2 % za zastaralá a nedostatečná pro potřeby NATO. Ministr obrany Boris Pistorius dal jasně najevo, že Německo musí být "připraveno na válku" do pěti let a že pokud by se Německu nepodařilo porazit Rusko na Ukrajině, muselo by se na obranu vynaložit 3-3,5 % HDP – až 120 miliard eur oproti 72 miliardám eur v roce 2024.

Tato čísla dávají poslední rozpočtový kompromis Německa (po ostře sledované hádce) do perspektivy: Zvýšení o pouhých 1,2 miliardy eur na obranu bylo mnohem méně než 6,5 miliardy eur požadovaných Pistoriem. Tato neschopnost seriózně rozpočítat obranu, ústřední pilíř Zeitenwende, dopadla jako kladivo na myšlenku smysluplné německé změny. Navzdory četným varováním před hrozící válkou ze strany německých důstojníků a expertů, lídrů spojeneckých států a dokonce i svého vlastního ministra obrany; navzdory zjevným nedostatkům ve schopnostech Německa a jeho riskantní přílišné závislosti na Spojených státech; navzdory Pistoriovu nejlepšímu úsilí a požadavkům politiků ze všech demokratických stran; a navzdory tomu, že spojenci, zejména Polsko a pobaltské státy, ukazují cestu, Olaf Scholz a jeho vláda Německu spíše zabránili, než umožnili, aby se znovu vyzbrojilo způsobem, který by splnil slib Zeitenwende, splnilo svou odpovědnost vůči spojencům a vybavilo zemi k obraně.

Závěr: Po neúspěšné Zeitenwende potřebují Němci skutečnou změnu

Analýzy členů AGZ ukázaly, že Scholzova vláda nedokázala prosadit smysluplnou změnu, která by mohla trvale řešit závažné problémy, které odhalila totální invaze Ruska na Ukrajinu. Pokud jde o podporu Ukrajiny, obranu demokracie a svobody před autoritářskými hrozbami, větší roli při posilování EU a NATO a vyzbrojování Německa, aby se mohlo bránit, provedené změny byly nebezpečně nedostatečné. Dokonce i v oblasti energetické politiky zůstávají významné otazníky nad tím, jak může země získávat energii ekologicky, ekonomicky a geopoliticky životaschopným způsobem.

Neúspěšná Zeitenwende ohrožuje bezpečnost, prosperitu a svobodu Němců a snížila vliv Berlína na klíčové spojence a partnery v Evropě. Mnozí z těchto spojenců, zejména ve střední a východní Evropě, pobaltských státech a severských zemích, prošli větší změnou myšlení a přístupu. Ne na Rusko – což nepotřebovali – ale na potřebu, aby se Evropa postarala o svou vlastní bezpečnost v mnohem větší míře než v minulosti. Navíc zatímco hledají koordinované, společné evropské způsoby, jak jednat společně, další velkou změnou je, že už nebudou čekat na to, až se Německo připojí. Bezohledná strategie Berlína, neschopnost zavázat se k týmovým cílům a obstrukční přístup znamenají, že Německo riskuje izolaci, protože jeho spojenci ho nechají za sebou. Neúspěšná Zeitenwende Scholzovy vlády znamená, že Německo již kategoricky není "nepostradatelným národem" Evropy.

Dobrou zprávou je, že stejně jako politici a experti zapojení do AGZ, i mnozí Němci vědí, že potřebují skutečnou změnu. Ve fokusních skupinách AGZ, které na jaře 2024 provedla nezávislá výzkumná agentura D|Part (zpráva bude k dispozici v září 2024), si široká i angažovaná veřejnost stěžovala na nedostatek vůdčích schopností a vládních kompetencí Německa. To se rozšířilo na klíčové obavy veřejnosti, od války na Ukrajině až po ekonomickou slabost a závislost Německa, vnímaný domácí úpadek a slábnoucí image a vliv v zahraničí. Je příznačné, že angažovaná veřejnost považovala Zeitenwende za špatně definovanou a provedenou, zatímco široká veřejnost ani nevěděla, o co jde. Přesto obě skupiny věděly, že chtějí jasnější komunikaci o velkých otázkách, na kterých jim záleží, od Ukrajiny po obranu, ekonomiku, migraci a změnu klimatu – a kroky k jejich řešení.

Existuje tedy politický trh pro změnu. A existují různé představy o tom, jak by tato změna měla vypadat, včetně následujících myšlenek diskutovaných členy AGZ.

Skutečná změna, strategický posun a národní obnova

Angažovat se ve vítězství Ukrajiny a porážce Ruska (na Ukrajině) bylo pro mnoho členů AGZ první prioritou, protože by to mělo největší pozitivní a okamžitý strategický efekt. Uskutečnění těchto dvou cílů vyžaduje definici vítězství, na níž se členové AGZ shodli, že znamená obnovení mezinárodně uznávaných hranic Ukrajiny z roku 1991 a zajištění bezpečnosti země před budoucími útoky, což by také znamenalo členství v NATO a později v EU. Vyžaduje to také "teorii vítězství" – jasný plán, jak se dostat ze současné situace k vytouženému vítězství – a prostředky k jeho realizaci.

Jakákoli teorie vítězství by měla zahrnovat: Odstranění přehnaně opatrných omezení uvalených na to, jak a kde může Ukrajina použít určité zbraně; zabavení zmrazeného ruského státního majetku s cílem pomoci Ukrajině finančně se udržet a financovat její vítězství a obnovu, mimo jiné prostřednictvím rozvoje jejích obranných průmyslových kapacit; poskytnutí většího množství zbraní a munice (včetně stíhaček a útočných zbraní dlouhého doletu, jako je Taurus) ze zásob nebo rychlého nákupu z jakýchkoli dostupných zdrojů. Příspěvek Německa k vítězství Ukrajiny by měl být úměrný jeho ekonomické váze a zodpovědnosti, kterou by mělo nést za evropskou bezpečnost.

Členové AGZ dali jasně najevo, že skutečné německé přezbrojení je nezbytné a musí se stát doplňkem, spíše než soutěžit s vyzbrojováním Ukrajiny, protože obojí je nezbytné pro bezpečnost země, která podporuje její budoucí prosperitu a svobodu. Shodli se na tom, že německé investice do obrany by měly jít mnohem dále a postupovat mnohem rychleji, zejména se poučit z příkladu Polska. Zadání významných objednávek jak pro Ukrajinu, tak pro vlastní přezbrojení by poskytlo významnou pobídku průmyslu ke zvýšení výrobní kapacity i rychlosti. Prioritou by mělo být také společné získávání schopností a prostředků pro vybudování evropského pilíře, který NATO potřebuje a které by těžilo ze společného dluhu EU, jakož i z koordinace obranného průmyslu, kterou by Německo mělo podporovat.

Tyto změny by samy o sobě vyžadovaly nejméně dva další významné posuny podpořené dalšími, zásadnějšími strategickými transformacemi v zahraniční i domácí politice. Za prvé, Německo by se muselo stát lepším týmovým hráčem, zejména ve svých klíčových institucích (EU a NATO) tím, že by se mimo jiné zavázalo ke společným cílům, sledovalo (nikoli bránilo) tomu, když ostatní vedou tým vpřed, a poskytovalo vedení v oblastech, kde je silné, ale způsoby, které ostatní mohou následovat a přispívat k nim. Stát se takovou "týmovou mocností" s sebou nese odlišný způsob zahraniční politiky a diplomacie, ale bude to hrát do karet mnoha silným stránkám země. Ze všeho nejdůležitější by byl posun ve strategickém pohledu na svět směrem ke spojencům, kteří chápou, že demokracie jsou zapojeny do systémového soupeření a musí vrhnout svou váhu do zajištění toho, aby svobodný svět zvítězil nad autoritářskými hrozbami.

Za druhé, Německo by muselo vyčlenit (mnohem) více peněz na obranu, zaměřenou na splnění svých aliančních závazků. Mnoho expertů a politiků v AGZ se shodlo na tom, že Německo by mělo v dohledné budoucnosti vynakládat na obranu alespoň 3 % HDP ročně. To naráží na další potřebu hlubší domácí transformace: (Ne)slavná dluhová brzda, která ústavně omezuje fiskální flexibilitu vlády, byla opakovaně používána jako důvod – nebo výmluva – proč neutrácet více za obranu, na Ukrajinu, ba ani za opravu skřípající německé infrastruktury nebo urychlení technologické a zelené transformace. Držet se dluhové brzdy, i když se podle předních ekonomů stala rizikem pro německou i evropskou bezpečnost, odráží i ideologický postoj, který stojí za odmítáním přijmout společný evropský dluh na obranu.

Členové AGZ byli v této otázce rozděleni, ale ve skutečnosti to odráží příležitost ke konstruktivní politické debatě o zásadním rozměru budoucnosti Německa, který ovlivní jeho geopolitické postavení i charakter jeho vlastní společnosti. Ti, kdo se chtějí zbavit dluhové brzdy, budou muset tvrdě pracovat, aby v Bundestagu získali potřebnou dvoutřetinovou většinu. Budou muset přesvědčivě vysvětlit a podpořit své výdajové plány a to, jak by uvolnění pravidel nevedlo jen k vyhazování peněz na problémy, které (také) vyžadují jiná řešení, ale také jak by zabránilo nekontrolovatelnému zadlužení nebo onomu druhu destabilizující hospodářské politiky, která v minulosti tak poškodila Německo (a Evropu). Na druhé straně ti, kdo by drželi dluhovou brzdu, musí vysvětlit, jak budou financovat obranu, řádně přispívat k evropské bezpečnosti a investovat do budoucí prosperity Německa – a jak to udělají, aniž by zhoršili domácí sociální problémy, které by poskytly úrodnou půdu pro antidemokratické síly. Několik zastánců tohoto přístupu také argumentuje pro snižování sociálních výdajů, což je třeba posuzovat v kontextu obav voličů z rostoucích cen a ekonomického zbavení volebního práva, jakož i z nerovnosti příjmů a bohatství. Pro ty, kteří by se spoléhali na hospodářský růst, je situace dále komplikována potřebou získávat energii geopoliticky odpovědným způsobem a přehodnotit ekonomické a obchodní modely země, aby se snížila bezpečnostní a alianční rizika, která představuje závislost na Číně.

Ať už se příští němečtí lídři vydají jakoukoli cestou, nedokážou se vyhnout potřebě velkých investic, včetně investic do infrastruktury, aby se obnovily základy konkurenční schopnosti země a její budoucí prosperita. Stejně tak nebudou schopni uniknout realitě, že sociální výdaje ve snaze udržet status quo nedokázaly zastavit růst antidemokratických stran. Budoucí investice, doplněné reformou kapitálového trhu s cílem podnítit, odměňovat a rozšiřovat inovace, by se měly zaměřit na aktualizaci a modernizaci německého růstového modelu, mimo jiné urychlením ekologické transformace, přijetím technologických změn a rozvojem kvalifikačního profilu a regulačního rámce potřebného k podpoře prosperity.

Po neúspěšné konferenci o Zeitenwende čelí Německo důkladným výzvám v mnoha oblastech politiky. Scholzova multipolární strategie kontinuity ve změněném světě nedokázala sladit bezpečnost Německa s jeho prosperitou – a nyní riskuje obojí. Ještě horší je, že riziko pro německou demokracii vytvořily promarněná příležitost ke změně, zmatené zprávy o vystavení autoritářským hrozbám a jejich potenciálním dopadům, neschopnost vysvětlit, že nezbytná změna znamená náklady, které je nicméně nutné nést, a rozhádaná a neefektivní vláda. Aby se Německo s těmito výzvami vypořádalo, potřebuje skutečnou velkou strategii, která obnoví a zorganizuje zdroje jeho moci a harmonizuje zahraniční, domácí, obrannou a hospodářskou politiku ve snaze dosáhnout jasných cílů.

Předložení jasné vize budoucího Německa a světa, který chce pomoci utvářet, a následné stanovení strategie a vyčlenění zdrojů k jejímu dosažení by vytvořilo skutečnou, demokratickou alternativu jak k neadekvátnímu statu quo, tak k nebezpečné vizi předkládané antidemokratickými stranami. Je na politicích a odbornících, jako jsou ti, kteří se angažují v AGZ, aby na veřejnosti řádně diskutovali o tom, jaká by tato vize měla být, a navrhli důvěryhodné způsoby, jak jí dosáhnout. Úkolem, který je nyní před námi, není nic menšího než znovuobjevení kolektivní identity Německa a oživení jeho společenského účelu zajistit Němcům budoucí bezpečnost, prosperitu a svobodu a místo jejich země v demokratickém světě.

Zdroj v angličtině: ZDE

0