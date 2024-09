Rubl se rekordně propadl kvůli akutnímu nedostatku jüanů

6. 9. 2024

čas čtení 3 minuty

Ruský devizový trh zažil ve středu kolaps obchodování uprostřed rostoucího nedostatku čínského jüanu, de facto poslední měny dostupné pro obchodování na burze. Ruský devizový trh zažil ve středu kolaps obchodování uprostřed rostoucího nedostatku čínského jüanu, de facto poslední měny dostupné pro obchodování na burze.

Směnný kurz jüanu na moskevské burze vyskočil do 15:07 moskevského času o 7,2 % a dosáhl 13,0389 rublů za jüan, což je nejvyšší úroveň od dubna. Pád rublu vůči čínské měně byl rekordní od 6. července 2022 (poté jüan ukončil obchodování s růstem o 9,1 %).

V 15:33 moskevského času se jüan vrátil zpět na 12,83 rublů a přidal 5,6 % ve srovnání s úrovněmi na konci obchodování v úterý. Dolar a euro na mezibankovním trhu podle kotací LSEG vzrostly o 2 % na 89,45 a 98,79 rublů.

Na ruském trhu je "stálý nedostatek" jüanů, popisuje situaci Denis Popov, hlavní analytik PSB. Náklady na repo operace v čínské měně na mezibankovním trhu se ve středu vyšplhaly na neuvěřitelných 400 % ročně – tolik byly úvěrové instituce ochotny zaplatit za půjčení si jüanů na jeden den.

Trh s likviditou v jüanu v Rusku byl jednoduše "roztrhán na kusy" a situace se den ode dne zhoršuje, říká Jegor Susin, generální ředitel GPB Private Banking. Prudký růst sazeb jüanu začal v pátek 30. srpna, kdy vyskočily pětinásobně - z 8,5 % na 42,15 %. V pondělí to bylo již 52,5 % a v úterý 60 %.

Masivní blokování plateb čínskými bankami a postupné zavírání alternativních kanálů pro měnové transakce vedly k tomu, že do ekonomiky vstupuje stále méně jüanů. Banky nemají "prakticky žádné volné jüany" a půjčování v čínské měně se de facto zastavilo, stěžuje si Taras Skvorcov, senior viceprezident a vedoucí finanční divize Sberbank. Situaci zhoršuje poptávka po jüanech ze strany velkých účastníků trhu, upozorňuje Popov z PSB: "Včera tedy Rosněfť dokončila umístění desetiletých dluhopisů za 15 miliard jüanů. Je možné, že některé velké banky také vykazují zvýšenou poptávku po likviditě v jüanu."

"Problém zůstává akutní" a nestojí za to očekávat jeho vyřešení v blízké budoucnosti, je pesimistický Skvorcov ze Sberbank. Naděje, že bankovní platby budou po návštěvě Vladimira Putina v Pekingu odblokovány, se nenaplnily: Naopak, Bank of China přestala obsluhovat transakce v jüanech na moskevské burze a objem "zmrazených" převodů dosáhl desítek miliard jüanů. Ruské úřady začaly ze zoufalství uvažovat o obchodování s Čínou barterem nebo v kryptoměnách a někteří dovozci museli za čínské zboží platit zlatými cihlami, které byli nuceni odvézt do Hongkongu.

Na devizovém trhu by se situace mohla v září ještě zhoršit, protože ruská centrální banka prudce omezuje intervence na podporu rublu, varuje Popov z PSB: Pokud v srpnu regulátor prodal jüan na burze za 82,4 milionu dolarů denně, pak v září to bylo jen 2,3 milionu dolarů, tedy šestatřicetkrát méně.

"S největší pravděpodobností dojde na podzim k výrazné devalvaci ruské měny," předpovídá analytik společnosti Alor Broker Alexej Antonov.

Zdroj v ruštině: ZDE

0