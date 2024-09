Velká propalestinská a proimigrantská demonstrace v Glasgow v sobotu úplně zahltila skupinku demonstrujících ultrapravičáků

7. 9. 2024

čas čtení 4 minuty

Foto: Jsme všichni lidé. Žádný prostor pro nenávist!



Imigranti tvoří naše zdravotnictví! Vítáme uprchlíky!



Tisíce demonstrantů na shromáždění proti rasismu v Glasgowě



„Fenomenální projev“ solidarity na centrálním náměstí George Square zastínil malou protiimigrační demonstraci

Bojovníci proti rasismu uvítali „fenomenální projev“ solidarity poté, co protiimigrační shromáždění, které původně propagoval Tommy Robinson, zastínili protestující na glasgowském náměstí George Square.



Protichůdná shromáždění byla oddělena řadami policistů a kovovými zábranami, přičemž akce Stand Up to Racism Scotland, pořádaná v koalici s odbory a předními organizacemi na ochranu práv uprchlíků, zabrala většinu náměstí, kde řečníci promlouvali k několikatisícovému davu.



Na travnatých plochách po stranách George Square tábořily rodiny a batolata skotačila v rytmu ženského bubenického souboru uprostřed nápisů „Uprchlíci vítáni“ a „Zastavte krajní pravici“.



Protiimigrační shromáždění bylo inzerováno jako pokojný protest „proti masové a nelegální imigrační politice naší vlády, která rozděluje Spojené království“ a bylo propagováno ultrapravičákem Tommym Robinsonem, vlastním jménem Stephenem Yaxley-Lennonem, spoluzakladatelem dnes již neexistující English Defence League, ve dnech po útoku v Southportu.



Na prvním významném protiimigračním shromáždění ve Skotsku od doby, kdy se podobné akce zvrhly v násilné nepokoje v Anglii, se před městskou radnicí shromáždil kontingent asi 200 lidí, z nichž někteří byli zahaleni do odborových vlajek a skotských vlajek a nesli transparenty s nápisy „Prostě zastavte imigraci“, „Zabezpečte naše hranice“ a „Azyloví podvodníci ven“.



Akci organizovala facebooková stránka Glasgow Cabbie, která šířila dezinformace související s červencovým zabitím tří dětí v Southportu, a byla propagována na internetu pod stejným heslem „dost bylo“, které v posledních týdnech vedlo k nepokojům v Liverpoolu, Manchesteru, Belfastu a Leedsu.



Protirasističtí demonstranti se protiimigračnímu shromáždění vysmívali a skandovali „je nás mnohem mnohem víc než vás“, „kde je Tommy?“ a „je nás mnoho, jsme Glasgow“.



Shromáždění byla hlučná, ale převážně pokojná, s občasnými potyčkami, kdy se policie snažila zabránit přímým střetům protichůdných protestujících. Skotská policie později potvrdila, že došlo ke dvěma zatčením: jedno za držení útočné zbraně a druhé za údajný trestný čin z nenávisti.



V čele řečníků na pódiu Stand Up to Racism Scotland Zamard Zahid poděkoval davu za „fenomenální show“ a řekl jim, že jsou „hlasem těch mužů, žen a dětí z našich komunit, kteří se dnes příliš báli, protože v centru našeho města jsou fašisté“.



Šéf Skotské rady pro uprchlíky Sabir Zazai řekl davu, že je „naší společnou odpovědností“ bojovat proti rasismu. „Největším problémem, kterému Spojené království čelí, nejsou uprchlíci, ale rasismus,“ řekl za bouřlivého jásotu.



Shodně se Zahidem uvedl, že krajně pravicové nepokoje, které se minulý měsíc rozšířily po Anglii, byly prvním případem od doby, kdy přišel do Spojeného království jako žadatel o azyl a utekl před konfliktem v Afghánistánu, kdy měl vážné obavy o svou bezpečnost. „Moje vlastní rodina se mě nyní ptala, zda jsme v této zemi v bezpečí.“



Zástupce vrchního konstábla skotské policie Gary Ritchie před shromážděními uvedl, že byl vypracován „přiměřený policejní plán“, který má vyvážit bezpečnost veřejnosti s právem na pokojnou demonstraci. „Násilí a výtržnosti nejsou legitimním protestem a proti každému, kdo se dopustí výtržností, bude zakročeno rychle a rázně.“



Na podporu policistů byli v tento den nasazeni speciálně vyškolení poradci pro boj s nenávistí.





Před shromážděním prohlásila Susan Aitkenová, předsedkyně městské rady v Glasgow, že „krajně pravicoví vůdci“, jako je Tommy Robinson, „nejsou v Glasgowě vítáni“, a vyzvala k „oslavě tohoto rozmanitého a multikulturního města“ na náměstí George Square.







Podrobnosti v angličtině ZDE

