Vzestup AfD: Mnoho lidí v Německu zvažuje, že se kvůli vzestupu AfD odstěhuje

6. 9. 2024

Podle studie politický vzestup AfD děsí mnoho lidí v Německu - a mohl by vést k emigraci, píše německý list Die Zeit.



Značná část obyvatel Německa uvažuje o odchodu ze své spolkové země - nebo dokonce o emigraci - kvůli politickému posílení AfD. Takové jsou závěry krátké studie, kterou provedlo Německé centrum pro výzkum integrace a migrace (DeZIM) ve spolupráci s vědci z Lipské univerzity, Vysoké školy aplikovaných věd v Magdeburgu-Stendalu a Univerzity v Bielefeldu. Podle této studie lidé s migračním pozadím obzvláště často uvažují o odchodu ze své spolkové země nebo z Německa.





Pro účely krátké studie s názvem Odmítání, strach a migrační plány: sociální důsledky vzestupu AfD provedli výzkumníci v březnu 2024 - krátce po odhalení investigativního média Correctiv o setkání pravicových extremistů, členů AfD a dalších příslušníků krajně pravicového spektra ve vile v Postupimi - průzkum mezi 3 000 lidmi po celém Německu. Není jasné, do jaké míry se názory respondentů změnily po volebních úspěších AfD v evropských volbách a zemských volbách v Sasku a Durynsku.

U otázky týkající se případných plánů na přestěhování do jiných spolkových zemí jsou čísla vyšší. Podle průzkumu více než třetina (33,8 procenta) respondentů s migračním zázemím uvažuje o přestěhování do jiné spolkové země, pokud bude AfD v jejich spolkové zemi u vlády. Z těchto respondentů má konkrétní plány 12,5 procenta, přičemž zvláště často se k těmto plánům hlásí lidé z arabských zemí (24,1 procenta) a evropských zemí mimo EU (15,3 procenta). Mezi respondenty bez migračního zázemí o stěhování uvažuje téměř každý sedmý (14,2 procenta), přičemž konkrétní plány má jen malá část (3,4 procenta).





Také sociální psycholog z Bielefeldu Andreas Zick považuje výsledky průzkumu za důkaz rozdělení společnosti. „V jasném kontrastu ke všem ostatním demografickým a politickým skupinám mají sympatizanti AfD tendenci souhlasit s radikálně pravicovým konceptem 'remigrace', jehož cílem je masové přesídlování lidí.“ Tato nálada vyvolává u jinak smýšlejících strach a myšlenky na emigraci.







Podrobnosti v němčin ě ZDE

Podle průzkumu téměř každý čtvrtý člověk s migrační minulostí alespoň hypoteticky uvažuje o odchodu z Německa. Mezi respondenty bez migrační minulosti to uvedl více než každý desátý (11,7 %). Podíl respondentů s migračním pozadím, kteří uvedli, že již mají konkrétní plány, činil 9,3 procenta. To se týká pouze 1,9 procenta respondentů bez migračního zázemí.Autoři studie varují před zničujícími důsledky pro regiony, v nichž AfD dosahuje silných výsledků. „Pokud téměř každý pátý člověk uvažuje o tom, že v případě vítězství AfD opustí svou spolkovou zemi, znamená to ztrátu znalostí, odbornosti a ekonomické kapacity, se kterou se zejména východní Německo téměř nedokáže vyrovnat,“ říká Gert Pickel, profesor sociologie církve a náboženství na univerzitě v Lipsku. „Navíc by bylo prakticky nemožné přilákat s takovou image kvalifikovanou pracovní sílu.“