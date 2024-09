Ministerstvo životního prostředí dalo souhlasné stanovisko k rozšíření skládky nebezpečného odpadu u Čáslavi

6. 9. 2024

Tisková zpráva spolku Zelená Čáslav

MŽP přes odpor občanů i spolků a vydalo souhlasné stanovisko s rozšířením skládky nebezpečného odpadu v Čáslavi. Rozhodnutí bylo zveřejněno 5. září 2024 na informačním portále EIA. Skládka, která se nachází cca 400 metrů od obytných domů, měla být při tom podle původních plánů brzy uzavřena. Díky rozhodnutí ministerstva by se skládka mohla rozšířit téměř na dvojnásobek. Nově by měla mít rozlohu až 26,6 ha. To je asi jako 37 fotbalových hřišť. Podle předložené dokumentace společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, která o schválení záměru razantního rozšíření skládky nebezpečného odpadu požádala, by se na skládce mělo deponovat dalších 2.595.000 metrů krychlových odpadu, z čehož až 37 % může tvořit odpad nebezpečný.

MŽP spolu se schválením předložilo celkem 32 podmínek pro jednotlivé fáze záměru, které ale obyvatelé desetitisícové Čáslavi považují za zcela nedostatečné. „Mě rozhodnutí zklamalo. I když jsem při veřejném projednávání zdůraznil, jak si provozovatel skládky (AVE CZ) vykládá pravidla tak, aby mu to vyhovovalo a apeloval jsem na posudkáře ministerstva, aby co nejlépe všechny podmínky precizoval, dopadlo to jako vždycky. Podmínky jsou vágní a v mnoha ohledech jsou stanoveny tak, že záleží na provozovateli, jak s nimi naloží.“ Po negativních zkušenostem obyvatel města s provozovatelem místní skládky AVE CZ se k rozšíření lidé vyjadřují i na sociálních sítích s tím, že v Čáslavi za těchto podmínek dále nechtějí bydlet: „Já se mám kam z Čáslavi odstěhovat, až už vedle tý rostoucí hromady nebudu chtít být“, uvedl jeden z obyvatel města Bohumil Bartuněk. Zklamání z rozhodnutí a předložených podmínek ministerstva netají ani místní lékaři:



„MŽP má pověst zkostnatělé instituce. Sama si ani neumí (nebo nechce) vyhledat studie potvrzující negativní vliv skládkových plynů na zdraví obyvatel žijících se skládkou nebezpečného odpadu v zádech - tak jako v případě Čáslavanů. Náhled MŽP začíná zachováním biotopu a končí změřením hluku. Nezajímá je priorita číslo jedna, a tou je životní prostředí. Čáslavští lékaři zde žijící nebo pracující jsou tímto rozhodnutím rozhořčeni a někteří zvažují změnu bydliště nebo pracoviště,“ uvedla lékařka Hana Lásková.

Předsedkyně spolku Zelená Čáslav, z.s. Kristýna Neuhauserová podmínky rovněž vyhodnotila jako nedostačující a nevymahatelné a za zcela alarmující považuje to, že tolikrát požadované měření kvality ovzduší vůbec v podmínkách není zohledněno.

Zklamání nad stanoviskem MŽP vyjádřila i Jana Obořilová, matka dvou dětí, která proti rozšíření skládky v minulém roce připravila petici, kterou za jediný týden podepsalo více než tisíc obyvatel města: „Zpracovatel posudku neměl jednoznačně odvahu celý záměr zamítnout, a to stran nepřesností i nepravdivých údajů, které obsahoval a na kterých se zakládal. Podmínky, kterými zakrývá souhlasné stanovisko, jsou vágně definované, což nám otevírá prostor pro obranu. A my se bránit budeme!“

Stanovisko MŽP k dokumentaci o rozšíření skládky je jedním ze závazných stanovisek a je podkladem pro navazující správní řízení, ve kterých se bude rozhodovat o realizaci stavby skládky. Občané i spolky uvádějí na svých sociálních sítích, že využijí všech právních kroků, aby realizaci rozšíření skládky zabránili a spolupracují na tom s právníky a ekology napříč Českou republikou. „Z důvodu opatrnosti nebudeme nyní uvádět vše, co hodláme činit v rámci navazujících správních řízení pro jednotlivá rozhodnutí, která by musela být vydána a AVE by je muselo získat, aby svůj záměr, bohužel s pomocí města, mohlo realizovat,“ uvedl bývalý starosta města Vlastislav Málek, který poukázal na to, že současný starosta města Jaromír Strnad (ČSSD) s rozšířením skládky, na rozdíl od většiny obyvatel, souhlasí.

