V Británii je přísně: Muž byl odsouzen za účast na srpnových ultrapravicových výtržnostech na čtrnáct let do vězení

6. 9. 2024

čas čtení 2 minuty





Thomas Birley přilil benzín do ohně v popelnici a házel předměty na policii během nepokojů před hotelem, kde jsou ubytováni žadatelé o azyl



Muž z Rotherhamu dostal dosud nejdelší trest vězení za výtržnosti ze začátku srpna, když byl za svou roli v násilnostech před hotelem, kde byly ubytovány stovky žadatelů o azyl, uvězněn na devět let natvrdo, a soudce pak dodal kvůli jeho "výjimečné nebezpečnosti" dalších pět let, kdy nemůže být propuštěn z vězení,



Soudce řekl 27letému Thomasi Birleymu, že jeho případ je „nepochybně“ jedním z nejzávažnějších z desítek, kterými se za poslední měsíc zabýval v souvislosti s výtržnostmi před hotelem Holiday Inn Express v Manversu 4. srpna.

Muž z Rotherhamu dostal dosud nejdelší trest vězení za výtržnosti ze začátku srpna, když byl za svou roli v násilnostech před hotelem, kde byly ubytovány stovky žadatelů o azyl, uvězněn na devět let natvrdo, a soudce pak dodal kvůli jeho "výjimečné nebezpečnosti" dalších pět let, kdy nemůže být propuštěn z vězení,Soudce řekl 27letému Thomasi Birleymu, že jeho případ je „nepochybně“ jedním z nejzávažnějších z desítek, kterými se za poslední měsíc zabýval v souvislosti s výtržnostmi před hotelem Holiday Inn Express v Manversu 4. srpna.



Sheffieldský korunní soud si vyslechl, že Birley, malíř a dekoratér ze Swintonu, se onoho nedělního odpoledne podílel na mnoha nejhorších incidentech, včetně přikládání dřeva do ohně ve velkém průmyslovém kontejneru, který byl natlačen k vchodu do hotelu s uprchlíky, a pomoci umístit další kontejner na ten, který hořel.



Birley byl také natočen, jak hází předměty na policii, jak se staví k policistům a ohání se přitom policejním obuškem a jak rozjel velkou popelnici, která narazila do řady policistů se štíty proti nepokojům.





Je první osobou, která byla odsouzena za žhářství s úmyslem ohrozit život během 12 hodin násilností v Manversu, při nichž bylo zraněno 64 policistů, tři koně a pes.





Birley byl silně ovlivněn xenofobní rasistickou nenávistí šířenou na sociálních sítítch.



„Takže trest, který byl dnes vynesen, podle mého názoru odráží velmi závažnou povahu trestné činnosti, které jsme byli toho dne svědky, a myslím si, že vysílá velmi silný signál, že takový druh odporného chování je naprosto nepřijatelný, je nezákonný a nebude tolerován.“







Zdroj v angličtině ZDE

0

317

Soudce Jeremy Richardson KC si vyslechl, jak se 22 zaměstnanců hotelu zabarikádovalo v panice v místnosti pomocí mrazáků a „mysleli si, že uhoří“.Brittský ministr pro bezpečnost Dan Jarvis uvedl, že devítiletý trest je silným signálem. Pro Sky News uvedl: „Vynesení rozsudku je samozřejmě do značné míry věcí soudu a soudce, ale odráží závažnost trestného činu. Myslím, že většina z nás si bude pamatovat události toho konkrétního dne. Jsem poslancem za Jižní Yorkshire a Rotherham není daleko od mého volebního obvodu.