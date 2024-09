Vědci zjišťují skutečný, děsivý rozsah úmrtí a nemocí v Gaze.

6. 9. 2024

V srpnu v Gaze částečně ochrnulo desetiměsíční dítě v důsledku dětské obrny, což byl první potvrzený případ za posledních 25 let, píše Devi Sridhar, profesorka veřejného zdraví na univerzitě v Edinburku.

Ochrnutí je pravděpodobně trvalé a na obrnu neexistuje žádná léčba. Máme bezpečnou a účinnou vakcínu, která zabraňuje závažnému onemocnění, ale kvůli pokračující válce v regionu byly očkovací kampaně zastaveny. Vypuknutí obrny se zdá být nevyhnutelné vzhledem k tomu, že se nemoc šíří špinavou vodou a odpadky, které obklopují lidi žijící ve stanech v táborech.

Objevení dětské obrny v Gaze nám připomíná, že je stále obtížnější posoudit skutečné náklady války.

Nemáme představu o tom, jak rozšířené jsou nemoci a hladovění - tzv. nepřímá úmrtí - a jsme v nejistotě, pokud jde o celkový počet úmrtí. Obvykle se údaje získávají z nemocnic a márnic, které každé úmrtí potvrdí a oznámí ministerstvu zdravotnictví. Tyto systémy civilní registrace však v Gaze selhaly, což znamená, že neexistují přesné údaje o počtu úmrtí. Ministerstvo zdravotnictví se snaží dát dohromady údaje na základě zpráv z médií, což není spolehlivý způsob, jak zachytit úplný obraz. Odhaduje se, že pod sutinami je stále pohřbeno více než 10 000 těl (což znamená, že je nelze spočítat), stejně jako roste počet neidentifikovatelných těl.



Je důležité mít nějaký přijatelný a spolehlivý postup pro odhad skutečného počtu mrtvých na dálku. Již několik desetiletí se vyvíjejí metody, které umožňují vytvářet soubory dat v situacích, kdy jsou zdravotnické a monitorovací systémy špatné nebo poškozené: zlatým standardem je zde studie Global Burden of Disease, financovaná Nadací Billa a Melindy Gatesových. Cílem je vytvořit postup pro odhad úmrtí a poté triangulovat mezi výzkumnými skupinami a různými metodami, aby se zjistilo, zda se lze shodnout na spolehlivém, všeobecně přijatelném čísle. Jedná se o proces vzájemného hodnocení a konzultací mezi vědci.





Lékařský časopis Lancet nedávno zveřejnil odhad počtu úmrtí v Gaze od několika uznávaných vědců, kteří nastínili svůj postup odhadu (srovnání s podobnými konflikty) a konečná čísla. Odhadují, že za současný konflikt v Gaze mohlo do poloviny června 2024 zemřít celkem asi 186 000 lidí, což je zhruba 7,9 % její populace. Toto vysoké číslo je navzdory různým dohodám o příměří v posledních šesti měsících. Pokud by úmrtí pokračovala tímto tempem - tedy zhruba 23 000 měsíčně - došlo by do konce roku k dalším 149 500 úmrtím, tedy zhruba šest a půl měsíce od původního odhadu z poloviny června. Při použití této metody by se celkový počet úmrtí od začátku konfliktu odhadoval na přibližně 335 500.





Je snadné se v těchto číslech ztratit a zapomenout na jméno a tvář, které se za každým z nich skrývají. I když se situace v Gaze může zdát beznadějná, není tomu tak. Pokusy OSN o přístup do pásma, jako například ten, který vyústil v humanitární pauzu pro očkování proti obrně, zachraňují životy. Mají význam pro statisíce rodin, a to i v rámci odporné válečné hrůzy. Nejde o politický spor nebo debatu: spolupráce vědců při zjišťování spolehlivých faktů a údajů má zásadní význam pro zdokumentování toho, co se v konfliktu v pásmu Gazy děje - a pomůže těm, kteří pracují na řešeních pro zachování lidských životů a zdraví.







270

Podobně jsem provedla hrubý odhad loni v zimě, když jsem se podívala na jiné konfliktní situace a odhadla, kolik by bylo mrtvých, kdyby boje pokračovaly bez mezinárodního zásahu. V prosinci 2023 byl můj odhad asi půl milionu mrtvých bez příměří. To se zhruba shoduje s odhady časopisu- ten použil velmi konzervativní odhad, ale připustil, že číslo může být klidně mnohem vyšší. Ukazuje také, co by se mohlo stát, kdyby mezinárodní společenství nezasáhlo a nevyužilo krátkých oken, která byla k dispozici pro poskytnutí pomoci a lékařské péče. Mnoho lidí bylo zachráněno díky těmto různým přestávkám v bojích a humanitárním zásahům, i když byly prováděny nesystematicky.