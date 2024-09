Demagogové 21. století nejsou nic nového - opakují se v celé historii

6. 9. 2024

Část léta jsem strávil četbou Arno Mayera, velkého historika, který zemřel v roce 2023. Jeho kniha Dynamika kontrarevoluce v Evropě 1870-1956, vydaná v roce 1971, by mohla být napsána o kterémkoli z pravicových populistů, s nimiž se dnes potýkáme: Trump, Farage, Viktor Orbán, Benjamin Netanjahu, Naréndra Módí, vůdci Alternative für Deutschland (AfD) v Německu, Národní sjednocení ve Francii, Bratři Itálie a - v poslední době - Jair Bolsonaro a Boris Johnson, píše George Monbiot.



Mayerovy popisy demagogů z jeho doby jsou až nezvykle povědomé. Tito vůdci vytvářeli dojem, „že usilují o zásadní změny ve vládě, společnosti a společnosti“. Ve skutečnosti však, protože se při získávání moci spoléhali na protekci „stávajících elit“ (vzpomeňme dnes na mediální magnáty jako Rupert Murdoch, Elon Musk a Paul Marshall a různé miliardářské sponzory), neusilovali o žádné zásadní změny „v třídní struktuře a vlastnických vztazích“. Ve skutečnosti se postarali o jejich posílení. „Potřebují odměnit stávající elity a instituce.“ Jejich projekt je tedy „mnohem militantnější v rétorice, stylu a jednání než v politické, sociální a ekonomické podstatě“.

Z tohoto důvodu, Mayer vysvětluje, jak pravicoví populisté odhalují a přeceňují trhliny v krizí zmítané společnosti, ale nedokážou je „vysvětlit žádným uceleným a systematickým způsobem“. Směřují lidový hněv od skutečných elit k fiktivním spiknutím a menšinám. Tyto menšiny (ať už jde o židy, muslimy, žadatele o azyl, přistěhovalce, černochy a hnědé) různým způsobem obviňují; pomáhají „poníženým jedincům zachránit si sebevědomí tím, že svou tíživou situaci přisuzují spiknutí“ a dávají jim bezprostřední cíle, na nichž si mohou vybít svou frustraci a nenávist.



Falešní ohňostrůjci často, jak poznamenává Mayer, dělají také „zběsilé útoky proti vědě“ (vzpomeňme na popírání vědy o klimatu, k němuž se hlásí téměř všichni dnešní pravicoví demagogové) a proti inovacím, modernismu a kosmopolitismu. Spojovali „glorifikaci tradičních postojů s obviněním, že jsou poškozovány, rozvraceny a znesvěcovány konspiračními činiteli a vlivy“. Zdravím JD Vance a Rona DeSantise.



Mayerovi demagogové zaujímajízáměrně „nejednoznačný postoj“, když se lidé, kteří se mohli inspirovat jejich tvrzeními, dopouštějí násilných činů - jednak rozdmýchávají útoky, jednak se od nich distancují. To může vyvolat vzpomínky na Donalda Trumpa při útoku na Kapitol 6. ledna, na Modiho při protimuslimských pogromech a na video, které Farage zveřejnil po vraždách holčiček v Southportu, jímž zřejmě přispěl k vyvolání rasistických výtržností v Británii z minulého měsíce.





Je tu však jeden zásadní rozdíl. V Mayerově éře byl rozvoj toho, co nazval „krizovými vrstvami“ rozčarovaných, rozhněvaných mužů, na které se demagogové obraceli, důsledkem ničivé války nebo zhroucení státu. Vzbouřenci dokázali oslovit jak rozhněvané muže z dělnické třídy, tak znepokojené elity tím, že vyvolávali přízrak levicové revoluce. Žádná z těchto podmínek dnes v zemích, jako je ta naše, neplatí. Jak je tedy možné, že současní populisté mají úspěch? Myslím, že reagují na krizi způsobenou jinou silou: 45 let neoliberalismu.

Pochopení tradice, na kterou tito demagogové navazují a která dávno předcházela nástupu fašismu ve 20. století, by nám mělo pomoci vyvinout účinnější reakci na ně. Začínáme to pozorovat na inteligentní kampani Kamaly Harrisové, která na rozdíl od Joea Bidena začíná Trumpovi a Vancovi zasazovat tvrdé údery a upozorňovat na jejich plíživé zásahy do soukromí lidí a útoky na základní svobody. Chceme-li předvídat a zastavit pravicovou autoritářskou vládu, měli bychom se snažit pochopit její děsivé konsekvence.







Neoliberalismus svět zároveň slibuje i bere. Říká nám, že když budete dostatečně tvrdě pracovat, můžete se i vy stát úspěšným. Zároveň však vytváří podmínky, které zajišťují, že bez ohledu na to, jak tvrdě pracujete, pravděpodobně zůstanete podřízení a vykořisťovaní. Umožnil vznik nové rentiérské třídy, která vlastní základní majetek a bezohledně vykořisťuje mladší a chudší lidi. Mladí lidé vstupují do světa slibů - aby zjistili, že všechny zlaté dveře jsou zamčené a klíč má někdo jiný.Právě v obrovské propasti mezi sliby neoliberalismu a jejich naplněním narůstá frustrace, ponížení a touha po pomstě: stejné emoce, které v Mayerově době následovaly po vojenské porážce nebo zhroucení státu.