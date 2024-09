Kreml "se smířil s vyhlídkou na ukrajinské údery hluboko v Rusku"

6. 9. 2024

Ozbrojené síly Ukrajiny již útočí na ruské vojenské objekty pomocí amerických zbraní a budou v tom pokračovat hluboko na ruském území, řekl novinářům prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. "To vše bereme z naší strany v úvahu," zdůraznil během brífinku. Ozbrojené síly Ukrajiny již útočí na ruské vojenské objekty pomocí amerických zbraní a budou v tom pokračovat hluboko na ruském území, řekl novinářům prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. "To vše bereme z naší strany v úvahu," zdůraznil během brífinku.

Peskov dodal, že Washington "je již do tohoto konfliktu zapojen" a poté, co Kyjev obdrží od Bílého domu povolení použít americké zbraně hluboko v Rusku, "se v zásadě nic nezmění".

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně žádal západní země, zejména Spojené státy, aby umožnily údery na ruské území s odvoláním na vojenskou nutnost. Západní spojenci již dlouho zakazují používání dodaných zbraní proti cílům v Rusku. Na konci května však prezident Joe Biden takové akce tajně schválil a omezil údernou zónu na oblasti sousedící s Charkovskou oblastí, odkud ruská armáda zahájila ofenzívu. Později Bílý dům potvrdil, že Washington dal povolení k "přesným a omezeným" úderům na ruská vojenská zařízení, aby se zabránilo útokům.

Podle The Washington Post Spojené státy omezily hloubku úderů na 100 km od hranic a vyloučily zničení klíčových ruských letišť používaných k útokům na ukrajinská města. Pentagon již dříve vyjádřil obavy z možné eskalace v důsledku použití západních zbraní proti Rusku a zdůraznil, že střely dlouhého doletu nejsou předpokladem pro návrat území ztracených Ukrajinou. Mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová v polovině srpna poznamenala, že nedostatečná reakce Ruska na útoky neznamená, že nebude reagovat v budoucnu.

Na konci srpna The Guardian s odvoláním na ukrajinské představitele uvedl, že Kyjev žádá o povolení použít britské střely dlouhého doletu Storm Shadow k úderu na ruské území, protože věří, že by to urychlilo jednání s Ruskem. Tato strategie však dosud nezískala podporu USA, protože je považována za vysoce rizikovou, stěžovali si partneři publikace.

29. srpna vyšlo najevo, že Nizozemsko umožnilo Ukrajině používat stíhačky F-16, které jí byly předány, k úderům proti Rusku, aniž by uvalilo omezení na dolet jejich letů, v souladu s válečným právem. O několik dní později udělilo podobné povolení Dánsko.

Šéf evropské diplomacie Josep Borrell 30. srpna uvedl, že ministři obrany zemí EU nedospěli k jednotnému rozhodnutí zrušit omezení týkající se používání zbraní předaných na Ukrajinu k úderům proti Rusku. Každá země bude tento problém řešit nezávisle, poznamenal. Borrell již dříve opakovaně vyzval ke zrušení jakýchkoli omezení úderů na ruská vojenská zařízení.

V polovině srpna američtí senátoři Richard Blumenthal a Lindsey Graham, kteří navštívili Ukrajinu a setkali se s Volodymyrem Zelenským, vyzvali americkou administrativu, aby zrušila omezení na používání zbraní dodávaných Washingtonem k úderům hluboko v Rusku.

