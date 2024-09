Apel i na Čechy: Přestaňte s iracionální protiuprchlickou hysterií

10. 9. 2024

Česká televize vydala opět jakýsi blábol o "nelegální migraci". Lže jako když tiskne. Žádná "nelegální migrace" neexistuje. Od doby po druhé světové válce, podle Ženevských úmluv, má každý právo překročit jakékoliv hranice a zažádat o ochranu před válkou a pronásledováním, o politický azyl.



„Potřebujeme bezpečné cesty": britská umělkyně Es Devlin zahájuje výstavu portrétů uprchlíků



Padesát kreseb vysídlených lidí bude vystaveno v londýnském kostele ve spolupráci s Úřadem OSN pro uprchlíky



Na zajištění bezpečných cest pro žadatele o azyl by se měla zaměřit britská vláda, pokud chce zastavit přeplouvání malých lodí, zdůrazňuje umělkyně Es Devlin, která odhaluje 50 portrétů uprchlíků, jimiž chce zpochybnit mylné představy.



Devlinová, která je známá především díky svým velkolepým divadelním a operním scénám, se rozhodla vytvořit svůj projekt Congregation ve spolupráci s vysokým komisařem OSN pro uprchlíky poté, co prozkoumala osudy uprchlíků po celém světě a těch, kteří se snaží dostat do Británie.





Řekla: „Potřebujeme bezpečné cesty. Potřebujeme informační centra v každém z ohnisek konfliktu. Mít informační středisko, aby lidé pochopili, jaké mají možnosti z místa, kde se nacházejí, jaké jsou bezpečné trasy průchodu, a umožnit jim, aby se tam o ně přihlásili. Takto zastavíte malé lodě. Není to tím, že budete rozmísťovat další a další policisty.“



Devlinová se vyjádřila v době, kdy odborníci varují, že labouristický přístup „rozbíjení gangů pašeráků“ k překračování Lamanšského průlivu by mohl vést k tomu, že počet úmrtí v předvánočním období vzroste na „zničující“ úroveň.



V letošním roce došlo k rekordnímu počtu 43 úmrtí a zdroj z ministerstva vnitra informoval, že na ministerstvu se nemluví o rozvoji nových uprchlických programů nebo humanitárních víz.



Každý z portrétů na výstavě Congregation představuje uprchlíka, který žije ve Spojeném království, přičemž účastníci pocházejí z nejrůznějších zemí, jako je Sýrie, Bosna, Eritrea a Německo.



Některé z nich jsou dobře známé. Devlin vytvořil portréty spisovatele a básníka JJ Bola narozeného v Kinšase a uměleckého vedoucího loutkového divadla Little Amal, Amira Nizara Zuabiho, který pochází z Palestiny. Ostatní jsou soukromé osoby, ale všichni sedící nebo spoluautoři, jak je Devlin nazývá, mají pozoruhodné příběhy.



„Tohle nejsou žádné shrbené masy s pytli. Tohle není pro lítost: vy chcete být součástí téhle party,“ řekla Devlinová, která sittery nakreslila ve svém domácím ateliéru v jižním Londýně.



Je tu olympijská boxerka Ramla Aliová, která je také modelkou, stejně jako další mladá žena, Maya Ghazalová, která se stala pilotkou komerční letecké společnosti poté, co v šestnácti letech přišla z Damašku do Velké Británie.



Devlinová také seděla s lidmi, kteří přeplouvali kanál La Manche, včetně Eida, muže ze Sýrie, kterého vyzvedla turecká pobřežní stráž poté, co se plavidlo, na němž byl, rozlomilo a několik lidí se utopilo. Navzdory tomuto utrpení se dostal do Spojeného království a překonal kanál La Manche.



Řekla: „Držel se kousku dřeva a spodní polovina jeho těla mrzla, zatímco lidé kolem něj umírali. Kdybyste měli jinou možnost, na tu loď byste se nevrátili.“



Devlinová se rozhodla pro skicy sedících osob křídou a uhlem poté, co si prohlédla skicáky Luciana Freuda v archivu Národní portrétní galerie a navštívila výstavu Franka Auerbacha v Courtauld Gallery: The Charcoal Heads.







„Ve skutečnosti jde o pozvání diváků, aby vstoupili do tohoto prostoru a stali se součástí zážitku klidu, ticha a spojení. Je to opak politické rétoriky,“ řekl.







Portréty budou umístěny v kostele St Mary le Strand, který se nachází uprostřed ulice Strand v centru Londýna.Kongregace probíhá od 3. do 9. října od 11 do 21 hodin. Od 4. do 9. října se bude v 19 hodin před Courtauldem konat sborové vystoupení, přičemž ti, kteří budou poslouchat, budou vyzváni, aby vstoupili do kostela.Spisovatel a televizní hlasatel Ekow Eshun, který na výstavě pracuje jako kurátor, řekl, že jde o pozvání strávit čas s portréty a zamyslet se nad životy těch, kteří přišli do Británie „pod nátlakem“.