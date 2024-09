Prague 1968 and beyond

12. 9. 2024

čas čtení < 1 minuta

Skotští filmaři Paul Hunter a Mike Higgins vydali poslední, čtvrtou část podcastu Prague 1968 and beyond, v němž hovoří s třemi Čechy (včetně Jana Čulíka) žijícími ve Skotsku, co zažili Pražské jaro 1968 a následnou okupaci.







Autoři nám k tomu píší:





"Mike a já vám chceme poděkovat za skutečně zábavný a zajímavý podcast, který podle mého názoru není typický historický dokument. Jak víte, to už je mnoho let ohrané.



Místo toho jste svým příspěvkem dodali věci úplně jiný rozměr - byli jste vtipní, zasvěcení, moderní a velmi lidští."





Odkazy na všechny čtyři části tohoto podcastu, který skotští autoři začali zveřejňovat 21. srpna 2024, jsou zde:





0