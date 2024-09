Přední ruské univerzity začaly školit specialisty na drony

13. 9. 2024

Na předních ruských univerzitách se otevřely nové výcvikové prostory související s bezpilotními vzdušnými prostředky (UAV). Moskevský institut fyziky a technologie (MIPT) zahájil program bezpilotních leteckých systémů (UAS), který doplňuje směr leteckých technologií. Jak poznamenal Alexej Rudometkin, zástupce vedoucího Pokročilé inženýrské školy radarového, radionavigačního a softwarového inženýrství MIPT, do těchto programů se přihlásilo 36 studentů: 14 lidí prošlo soutěží, 8 se zúčastnilo bez přijímacích zkoušek, 6 pro cílová místa a 8 na placeném základě. V loňském roce bylo do programu Letecké technologie zapsáno 14 studentů.

Tomská státní univerzita také zahájila nové programy základního vysokoškolského vzdělávání. 20 studentů bylo přijato do programu UAS Software and Hardware a 30 studentů bylo přijato do programu UAS Design and Management Technologies, všichni v soutěži o státem financovaná místa, řekl Dmitrij Šašev, zástupce děkana Fakulty inovativních technologií na TSU.

Od roku 2023 fungují na Moskevském leteckém institutu (MAI) tři oblasti výcviku: "UAS Design", "UAS Modeling and Optimization" a "UAS Payload Data Processing". V roce 2024 se do nich zapsalo 48 studentů, z toho tři na placené bázi. V roce 2023 bylo do zmíněných programů zapsáno 30 lidí.

Moskevská státní technická univerzita civilního letectví (MSTU CA) přijala 67 studentů do programů ALS, z nichž 54 nastoupilo do státem financovaného a 6 do placeného studia. Mezi zapsanými je také 5 osob pod kvótou pro účastníky invaze na Ukrajinu a jejich děti a pod speciální kvótou – pro zdravotně postižené a pro cílené školení – po jedné osobě.

Ruská technologická univerzita (RTU MIREA) přijala 73 studentů do dvou programů ALS, z nichž 49 lidí bylo přijato na státem financovaná místa.

Baumanova Moskevská státní univerzita nemá samostatný bakalářský obor v oblasti bezpilotních systémů, ale 848 studentů letos vstoupilo do univerzitních státem financovaných programů souvisejících s vývojem řídicích systémů, balistiky, motorů, kompozitních materiálů a softwaru pro bezpilotní systémy.

MIPT má také bakalářské programy "Radar Technologies" a "Software Engineering", které se týkají bezpilotních technologií. V roce 2024 bylo do těchto programů přijato 44 lidí.

Do roku 2030 plánuje Rusko v rámci federálního projektu vytvořit síť výzkumných a výrobních center (SPC) pro vývoj a výrobu dronů. Tomská oblast se stala jedním z pilotních regionů a v roce 2024 by zde takové centrum mělo začít fungovat.

Již dříve bylo známo, že od nového akademického roku se ruští školáci začnou učit, jak vyrábět drony, v rámci předmětu "Práce" pro 8. až 9. třídu. Učebnici připravilo nakladatelství Prosvěščenije a skupina společností Geoscan, největší výrobce dronů v Rusku. Manuál popisuje mimo jiné klasifikaci dronů, základy pilotáže a profese v oblasti UAS.

Zdroj v ruštině: ZDE

