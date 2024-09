Dora María Téllezová: "Musíme znovu jednat ve prospěch Nikaraguy"

16. 9. 2024

"Velitelka číslo dvě" sandinistické revoluce, dnes ostrá kritička režimu Ortegy a Murillové, hovoří s EL PAÍS z exilu o svém životě po vězení a o boji proti autoritářství ve Střední Americe.

V roce 1973, ve věku 20 let, Dora María Téllezová opustila lékařskou fakultu, aby se připojila k ozbrojenému boji proti diktatuře Anastasia Somozy. O tři roky později byla zařazena do partyzánského boje a zdravotnického výcviku na Kubě. Na vlně revoluce na konci 70. let se Téllezová vyšvihla na vrchol guerillové velitelské struktury a vedla kádry FSLN do bojů po celé zemi. V roce 1978 byla známá jako "Comandante Dos" povstaleckých Terceristas – sil lidové fronty "třetí cesty" – a byla jedním ze tří sandinistických velitelů, kteří vedli slavný a klíčový útok na nikaragujský Národní palác, nazvaný Operación Chanchera neboli Operace Prasečí chlívek, píše Max Grangerová.

V čele s Téllezovou a dalšími partyzánskými veliteli Edénem Pastorou a Hugo Torresem přepadl malý kádr sandinistických bojovníků převlečených za členy Národní gardy palác během společného zasedání Kongresu a vzal asi 2 000 vládních úředníků jako rukojmí v naději, že se jim podaří dosáhnout propuštění sandinistických vězňů. Odvážný útok znamenal bod obratu v revoluci, odhalil křehkost Somozy a inspiroval lidové povstání, které o necelý rok později svrhlo diktaturu.

"Plán se zdál být příliš jednoduchý na to, abych byl při smyslech," napsal Gabriel García Márquez v kronice popisující útok. Ve skutečnosti to bylo tak jednoduché a šílené, že to fungovalo. A nemalou měrou díky Téllezové, která v pouhých 22 letech vedla jednání se Somozou. Diktátor ustoupil, propustil 59 politických vězňů a dodal rebelům 500 000 dolarů v hotovosti. V následujících měsících vedla Téllezová sandinistické jednotky, které bojovaly blok po bloku o dobytí města León – prvního velkého městského centra, které padlo do rukou revolučních sil. "Dora María Téllezová byla krásná, plachá, zádumčivá," poznamenal García Márquez, "s inteligencí a dobrým úsudkem, které by jí v životě posloužily na mnoha skvělých cestách."

Rok před útokem na Národní palác byla Dora María umístěna na partyzánské frontě Carlose Fonsecy poblíž severní hranice Nikaraguy s Hondurasem. Tam potkala muže, který ji bude pronásledovat po celý život – muže, s nímž bude roky bojovat bok po boku, během revoluce a krvavé protipovstalecké války; mužem, s nímž bude vládnout zemi během desetiletí sandinistické vlády v 80. letech, kdy Téllezová působila jako ministryně zdravotnictví a dohlížela na programy, které navzdory americkým sankcím, destabilizaci a válce snížily dětskou úmrtnost v zemi na polovinu; muže, jehož prezidentskou kampaň podporovala znovu a znovu, dokonce i poté, co se v roce 1995 rozešla s FSLN, a muže, jehož se o nějakých 45 let později stala vězněm jakožto nového diktátora Nikaraguy: Daniela Ortegu Saavedru.

V polovině 90. let se Téllezová připojila k nikaragujskému spisovateli Sergiu Ramírezovi a dalším bývalým partyzánům FSLN, kteří vystoupili ze strany a založili disidentské Sandinistické hnutí obnovy (MRS, nyní nazývané Unamos). MRS strávila roky organizováním sesazení Ortegy, kterého Téllezová a mnoho Nikaragujců považovali za pro-podnikatelského megalomana, který zradil revoluci kvůli moci a prestiži.

V roce 2018 vypukla po celé zemi militantní občanská vzpoura vedená studenty. Nějakých čtyřicet let po revoluci byla maskovaná mládež opět v ulicích, trhala dlažební kostky a bránila barikády proti polovojenským jednotkám, vojákům a policii. Ale represe přišly tvrdě a rychle a tentokrát rebelové prohráli. Byl to nejvíce smrtící konflikt, který země zažila od občanské války, s více než 350 mrtvými, více než 2 000 zraněnými a tisíci dalšími uvězněnými, zmizelými nebo vyhnanými do exilu.

V roce 2021 byla Téllezová jednou z desítek nikaragujských disidentů, kteří byli zatčeni a odsouzeni do vězení za "zločiny proti národu" ve vykonstruovaných procesech, které nařídil Ortega a jeho manželka Rosario Murillová. Poté, co Téllezová přežila 606 dní samovazby v žalářích věznice El Chipote, byla v únoru 2023 vyvedena ze své cely, naložena do letadla a poslána do exilu ve Spojených státech spolu s dalšími 221 politickými vězni, včetně svého partnera.

Dnes je Dora María Téllez historičkou s čestným doktorátem ze Sorbonny a v současné době je hostující výzkumnou pracovnicí na Tulane University, kde studuje nikaragujskou historii a píše své paměti. Navzdory současnému povolání však říká, že se minulostí příliš nezabývá. V jejích 68 letech je její duch pevně zakotven v přítomnosti: "Opět jsme uvězněni v diktatuře, která se nijak neliší od Somozových: rodinná diktatura s dynastickými ambicemi... Toto je okamžik, kdy musíme znovu jednat pro Nikaraguu," řekla v rozhovoru pro EL PAÍS.

Otázka. Jaký byl váš život v exilu od doby, kdy jste byla vyhnána z Nikaraguy?

Odpověď. Exil je vždy těžký. Především to není jen exil, je to vyhnanství, vykořenění, což je ještě horší, protože jste vykořeněni z místa, kam patříte, a je vám zakázán návrat. Je to velmi obtížná zkušenost. Usadíte se, ale jednou z nejtěžších částí exilu je, že se nevyhnutelně odmítnete usadit. A co víc, není snadné žít v jiné zemi, v jiné kultuře a v případě Spojených států v jiném jazyce. Přišli jsme sem, všech 222 z nás, jen s tím, co jsme měli u sebe, jen s pasy. Je to těžká zkušenost a neměla jsem to tak těžké jako většina ostatních. Měla jsem rodinu v Georgii, takže díky tomu byl přechod o něco jednodušší. Měla jsem to štěstí, že jsem měla práci, že jsem mohla nějak dělat to, co jsem chtěla, a měla jsem určitou stabilitu, ale stále to bylo obtížné a většina lidí to má mnohem horší, s velkou nestabilitou.

Pak jsou tu všechny důsledky vězení. V mém případě z izolace, která si nepochybně vybrala svou daň, emocionálně, psychicky, fyzicky... a především v únavě; člověk ve vězení zažívá velmi náročnou akumulaci únavy, která se postupně vytrácí, když zaplňuje mezery po tak dlouhém životě v izolaci. Jinými slovy, musíte to dohnat, a to přichází za denní náklady. Vlastně opravdu vysoká cena.

Otázka. Stoupenci FSLN tvrdí, že vláda Ortegy a Murillové se těší široké podpoře veřejnosti, a to především proto, že se jí podařilo snížit chudobu (ačkoliv Nikaragua zůstává druhou nejchudší zemí na polokouli). Jaká je vaše odpověď na toto tvrzení?

Odpověď. Kdyby měl režim takovou popularitu, jakou předstírá, nebál by se uspořádat v roce 2021 čisté volby. Místo toho Ortega uvrhl všechny protikandidáty do vězení a vyřadil všechny konkurenční politické strany. Byli vyděšeni opozicí. Kdyby měli většinovou podporu, jak tvrdí, že mají, kdyby měli popularitu, kterou předstírají, nebáli by se uspořádat čisté volby, protože by vyhráli. Ale Daniel Ortega nevyhrává volby, Daniel Ortega krade volby.

Otázka. Existují v zemi stále zdroje odporu, navzdory represím?

Odpověď. S odporem je jako s řekou: Jsou období, kdy je nucena téct pod zemí, pak okamžiky, kdy se vynoří zpět na povrch s plnou silou svého proudu. Právě teď se nacházíme v Nikaragui, kdy tato řeka odporu, která stále postupuje, ale někdy jde do podzemí, se chystá znovu explodovat na povrch, protože není jiné cesty. Režim nebyl schopen obnovit rovnováhu sil, obnovit svou mocenskou základnu, a nejenže ji nebyl schopen obnovit, ale nyní se rozpadá samotný zdroj jeho moci: Soudní systém, státní zaměstnanci... Každý týden máte oznámení o nových čistkách a k tomu všemu je tu ještě otázka nástupnictví po Danielu Ortegovi.

Musíme mít na paměti, že se jedná o rodinnou diktaturu. Není to diktatura strany, ani to není vojenská diktatura, přísně vzato. Je to rodinná diktatura, která kontroluje mocenské aparáty a spoléhá se na soudní systém, policii, státní zaměstnance, samotnou sandinistickou frontu, armádu – všechny tyto instituce, které jsou oslabovány, které jsou v krizi. A nejjasnějším znamením krize jsou čistky, které odhalují vnitřní krizi spojenou s rostoucí mocí Rosario Murillové.

Otázka. Mají Ortega a Murillová nějakou ideologii, nějaké politické přesvědčení?

Odpověď. Ne. Jedinou ideologií Daniela Ortegy a Rosario Murillové je politická moc. Jsou tam, aby se udrželi u moci. A udělají cokoli, co je potřeba. Chci říct, že poskytli rozhodující podporu kriminalizaci terapeutických potratů v Národním shromáždění. Vedli kampaň proti Dohodě o volném obchodu se Spojenými státy ve Střední Americe, ale když se Ortega dostal k moci, spolkl dohodu o volném obchodu, jako by o nic nešlo. Udělají jednu věc a pak další protichůdnou věc ve stejných 24 hodinách, žádný problém. Ať už je potřeba cokoli, abys zůstal u moci. To je jejich ideologie. Nejsou to pravičáci nebo levice nebo centristé nebo cokoli jiného. Jsou to ortegisté, prostě a jednoduše. Jejich ideologií je udržet rodinu Ortega-Murillová u moci, ať to stojí, co to stojí.

Otázka. Jak byste popsala nuance politické scény opozice?

Odpověď. Uvnitř opozice existují různé protiklady. Existují sektory, které tvrdí, že se nemůžeme spoléhat na volby s Ortegou a Murillovou u moci, že bychom neměli ani přemýšlet o volbách a že se nejprve musíme zaměřit na jejich odstranění od moci, ale nevysvětlují jak. Jsou jiní, kteří říkají, že ano, musíme pracovat na čistých, svobodných, spravedlivých, konkurenceschopných volbách, a navíc, že opozice se na to musí připravit. Jsou tací, kteří se zaměřují na budování pravicové moci nebo na středopravicový nebo extrémně pravicový projekt. Jsou tací, kteří si myslí, že národní jednota je prvořadá, že potřebujeme projekt, který reprezentuje všechny politické proudy v Nikaragui. Toto je okamžik, kdy opozice hledá cestu vpřed. Věřím, že se musíme postavit našemu protivníkovi v terénu, který existuje. Ne v hypotetickém terénu, ve kterém bychom chtěli existovat.

Otázka. Měly americké sankce nějaký dopad?

Odpověď. Kdyby neměly vliv, režim by si na ně nestěžoval. Během mého procesu mě obvinili, že podporuji sankce proti státu Nikaragua. Ale nežádala jsem o sankce proti státu Nikaragua. Žádala jsem o sankce proti rodině Ortega-Murillová. A pokud vím, stát Nikaragua je republikou, ne monarchií. Kdyby to byla monarchie a Daniel Ortega byl králem a já bych žádal o sankce proti Danielu Ortegovi, žádala bych o sankce proti státu. Sankce jim způsobují škodu a tato škoda je ekonomická.

Otázka. Může se hnutí proti Ortegovi něčemu naučit ze sandinistické revoluce a jejích následků?

Odpověď. Vždy bychom se měli poučit z naší historie. Studium historie je jako pohled do zpětného zrcátka: Musíte jet s pohledem dopředu, ale také se musíte neustále dívat za sebe. Prvním ponaučením je, že toto je okamžik, kdy ozbrojený boj není platnou možností. Musí to být občanský boj. A za druhé, toto je okamžik, kdy si musíme připomenout, že musíme pokračovat v prosazování demokratického poslání, a to nejen na straně vedení opozice, ale obecně mezi všemi Nikaragujci. Máme autoritářskou a netolerantní kulturu, která stále zatěžuje opoziční hnutí. Dalším ponaučením z revoluce je, že mládež může rozhodujícím způsobem přispět nikaragujské společnosti. Domnívám se, že část problému konfrontace s diktaturou má co do činění s dosažením jednoty nikaragujského lidu. Nemůžete všechno rozdělit na části – tyto části ano, tyto ne, tamty ne, tyto ne, tyto se mi líbí, tyto se mi nelíbí – protože režim je jediný, který v těchto podmínkách vyhrává.

Otázka. Jaká budoucnost nebo jaká možná budoucnost podle vás čeká Střední Ameriku?

Odpověď. Střední Amerika právě teď čelí obrovské výzvě. Jsme svědky procesu remilitarizace v celém regionu. Do armády proudí spousta peněz. Policie dostává spoustu peněz. A to vše pro účely sociální kontroly, ne pro účely bezpečnosti. A to jde ruku v ruce s jasnými autoritářskými tendencemi, které sužují Střední Ameriku s výjimkou Guatemaly. Už to nejsou vojenské diktatury. Jsou to občanské režimy ve spojenectví s armádou. A používají gangy jako své alibi. To je pravda. Gangy jsou záminkou pro nastolení autoritářských režimů. Ale můžete čelit gangům s demokratickou vládou. Nepotřebujete diktaturu, autoritářský režim ani militarismus, abyste se postavili gangům.

Otázka. V dubnu podala Nikaragua žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru, v níž obvinila Německo z napomáhání genocidě Palestinců v Gaze. Jak jste se cítila, když jste se dozvěděla zprávy o kauze Nikaraguy před ICJ?

Odpověď. Žádost Nikaraguy k soudu týkající se masakru v Gaze je kaskadérským kouskem jménem Rusů. Je to strategický tah ze strany režimu. Není to upřímný akt solidarity s palestinským lidem. Je to manévr typický pro režim Ortegy-Murillové, který ještě před několika dny gratuloval Bidenově administrativě k jejímu přístupu k situaci v Palestině. To je druh hry, kterou hrají vždycky. Skutečně, rodina Ortega-Murillová by měla být postavena před Mezinárodní trestní soud za spáchání zločinů proti lidskosti, které byly důkladně zdokumentovány. Nebrání palestinský lid. Sami jsou vinni genocidou a chtějí se schovat za palestinský lid, aby zaplatili Putinovi politickou laskavost. Vůbec se nestarají o to, co se stane s ostatními lidmi, starají se pouze o to, co musí udělat, aby zůstali u moci, a aby se u moci udrželi, potřebují spojenectví s Putinem.

Otázka. Co si nejvíce pamatujete z revolučních let?

Odpověď. No, mám spoustu vzpomínek. Píšu paměti, takže samozřejmě musím analyzovat ty roky, přehodnotit svůj život v těch letech, také zhodnotit. Ale vzpomínání není zrovna povolání, kterému jsem se věnovala. Mám pocit, že toto je okamžik, kdy musíme znovu jednat pro Nikaraguu, se všemi lekcemi získanými v průběhu let, se zkušenostmi, které člověk nashromáždí, a s vědomím změn v politických okolnostech a toho, co země potřebuje nyní, v první čtvrtině 21. století, čtyřicet pět let po triumfu sandinistické revoluce v poslední čtvrtině 20. století. To znamená pochopit, co očekává nikaragujský lid, co chce nikaragujský lid, po čem nikaragujský lid touží, jaká by Nikaragua měla být – to jsou základní věci, a nyní jsme opět uvězněni v diktatuře, která se nijak neliší od Somozových: Rodinná diktatura s dynastickými ambicemi, tečka. Vidím se tedy jako někdo, kdo podniká kroky, které přispívají k řešení výzev, kterým Nikaragua nyní čelí.

