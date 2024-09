Čína zakázala svým automobilkám stavět továrny v Rusku

16. 9. 2024

Naděje Ruska na zavedení výroby automobilů na domácím trhu s pomocí čínských společností pravděpodobně zůstanou pouhou nadějí. Peking nechce, aby automobilky riskovaly své peníze v zemích, jako je Rusko. Naděje Ruska na zavedení výroby automobilů na domácím trhu s pomocí čínských společností pravděpodobně zůstanou pouhou nadějí. Peking nechce, aby automobilky riskovaly své peníze v zemích, jako je Rusko.

"Vítáme spolupráci s čínskými přáteli v oblasti výroby automobilů, kde čínští přátelé dosahují jasných, naprosto zřejmých úspěchů a konkurenčních výhod... Spolupráci vítáme a budeme ji dále rozvíjet," řekl v květnu Vladimir Putin. Číňané neustále zvyšují svůj podíl na prodejích nových aut v Rusku (v srpnu to podle Autostatu bylo rekordních 90 000 vozů), ale neprojevili velkou chuť rozvíjet výrobu.

Navíc pro ně bude obtížné neuposlechnout své vlastní úředníky. Čínské ministerstvo obchodu varovalo výrobce automobilů na zasedání na začátku července před riziky spojenými s investováním v zahraničí, řekli agentuře Reuters dva lidé obeznámení s touto záležitostí. Čínské společnosti usilují o mezinárodní expanzi, aby kompenzovaly zpomalení růstu na domácím trhu.

Zaměstnanci ministerstva obchodu s odkazem na vládní nařízení "důrazně nedoporučovali" investovat do výstavby továren v Rusku a Turecku, nepovolili investice v Indii, ale mírněji popsali rizika práce v Evropě a Thajsku, řekl agentuře Reuters jeden z partnerů.

Aby se snížila možná rizika způsobená geopolitickými problémy, úředníci doporučili používat zahraniční továrny pro montáž z komponentů dodávaných z Číny.

Číňané Rusko nezachrání

Ruský automobilový průmysl zažil katastrofální kolaps v důsledku války, kterou rozpoutal Vladimir Putin na Ukrajině. Kvůli uzavření továren zahraničních výrobců, kteří opustili Rusko, klesla výroba v roce 2022 třikrát na minimum od rozpadu SSSR: Z montážních linek sjelo pouze 450 000 vozů. Kvůli problémům s komponentami se na několik měsíců zastavil i AvtoVAZ. Mezitím v předválečném roce 2021 bylo více než 70 % z 1,34 milionu automobilů vyrobených v zemi vyrobeno v továrnách společností, které zemi opustily. Světoví výrobci automobilů vlastnili 10 z 21 automobilek působících v zemi a šest dalších, včetně AvtoVAZ a Avtotor, montovalo své modely.

"Je stále těžké říci, jak [postoj čínské vlády] ovlivní již zahájené nebo plánované projekty, ale všechny se montují ve stávajících podnicích ve spolupráci s ruskými společnostmi, s výjimkou závodu Great Wall Motor, který byl spuštěn v roce 2019 pro výrobu automobilů Haval v regionu Tula. Je to také montáž, ale s nejvyšším stupněm lokalizace, navíc patří samotné čínské společnosti," řekl The Moscow Times ruský automobilový expert.

Doporučení čínských představitelů mohou ukončit plány společnosti Chery Automobile - alespoň ty, o kterých v srpnu hovořil Vladimir Šmakov, generální ředitel distributora Chery Automobiles Rus. "Ústředí (Chery) intenzivně vyjednává s řadou ruských výrobců o možnosti lokalizace," řekl. Šmakov však označil rozhovory o konkrétních lokalitách a partnerech za "předčasné".

Rusko není zajímavé

Ale ani před doporučením úřadů se čínští výrobci automobilů nesnažili rozvíjet výrobu v Rusku a omezovali se na montáž svých modelů v továrnách uvolněných po odchodu západních koncernů. V bývalé továrně francouzského Renaultu Avtoframos v Moskvě, která se vrátila pod sovětský název Moskvič, začali v roce 2022 vyrábět klony čínských crossoverů JAC montáží SKD (plán na letošní rok je 50 000 vozů).

Zastavené továrny se snaží vyjednávat s Číňany, ale jen málo z nich uspěje.

"Čína už má problémy s odbytem toho, co vyprodukuje doma (jejich trh roste pomaleji, než si mysleli, Spojené státy a EU se omezují – nechtějí se stát závislými). Proč by měl stavět továrny v Rusku?" řekl Oleg Vjugin, profesor na Vysoké škole ekonomické.

Velký podnik představuje stovky milionů investic v dolarech, což znamená, že jde o vysoce profilovaný projekt, který dráždí Západ a zvyšuje riziko sekundárních sankcí, řekl The Moscow Times vrcholový manažer velké společnosti obchodující s automobily, v jejímž portfoliu stejně jako u jejích konkurentů zůstávají pouze čínské značky. Číňané podle něj hledají spolupráci s ruskými partnery při vytváření montážních závodů, ze kterých je "snadné vstát a odejít". Pro Číňany je jednodušší vytvořit velkou výrobu v zemi Euroasijské celní unie a odtud přepravit auto do Ruska, a to i s recyklačním poplatkem, pokračuje partner: "Vždy budou existovat kupující, kteří nebudou spokojeni s produkty Avtovazu, a zde nemají z čeho vybírat, kromě "čínských", a to ani za nadsazenou cenu."

