„Pokud nezemřou oni, zemře naše pěchota." Klíčová bitva o Doněck na Ukrajině

18. 9. 2024

Ruské síly se po měsících pomalého a brutálního postupu shromažďují u Pokrovska, logistické základny a dopravního uzlu





Ruští vojáci vyslaní k útoku na ukrajinské pozice dorazili na hřbitov. Kolem nich se rozkládala zničená vesnice Mychajlivka. Shora je pozorovaly ukrajinské špionážní drony. Jeden voják zmizel pod stromem. Jiný běžel směrem k ostřelovanému domku. Zpět v řídicím pozorovacím středisku major Oleksandr Fanagej zamumlal několik slov.



O několik vteřin později zasáhl ukrajinský dron kamikadze pohybujícího se Rusa. Přímý videopřenos ukázal, že přežil, ale má zraněnou levou nohu. Voják se spodem odšoural k trsu trávy a snažil se vytáhnout obvaz ze zeleného batohu. „Určitě zemře,“ předpověděl Fanagey. „Nepřítel se neobtěžuje s evakuací svých zraněných.“

Koncem minulého měsíce se ruské předsunuté jednotky zmocnily miny kousek od Mychajlivky v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Jejich minipostup byl součástí rozsáhlé ruské ofenzivy. Ta začala v únoru dobytím Avdijiviky. Jejím cílem bylo rozšířit úzký výběžek hluboko na ukrajinské území a obsadit 18 km vzdálené město Pokrovsk.



Pokrovsk je logistickou základnou a hlavním dopravním uzlem ukrajinských ozbrojených sil. Kříží se zde několik silničních a železničních tratí. Bez něj bude mít Kyjev potíže s přesunem vojáků, potravin a munice do dalších částí přetížené fronty - například do bojujícího města Toretsk dále na východě a do Kurachova na jihu. Osud města je spjat s osudem celé Doněcké oblasti.



Rýsuje se krvavá bitva. Ruské jednotky jsou vzdáleny pouhých šest kilometrů. Neustále se ozývá hluk přilétajících a odlétajících střel. Minulý týden ruské letouny rozbily mosty ve městě a jeho okolí, čímž připravily půdu pro budoucí frontální útok. Jeden z rozbitých mostů spojoval dálnici T0504 se sousedním městem Myrnohrad. Ženisté v oranžových bundách byli zaměstnáni budováním alternativní polní cesty.



Další nepřátelská bomba zasáhla most nad pokrovským vlakovým nádražím, které je nyní spolu se supermarkety, restauracemi a bankami zavřené a zabedněné. V Pokrovsku a Myrnohradu kdysi žilo 100 000 lidí. Většina z nich, ale ne všichni, nyní uprchla a části města jsou strašidelně prázdné. Bomby zasáhly mnoho centrálních budov, včetně kanceláře ukrajinského penzijního fondu.



Rusové tlačí ze dvou směrů. Pohltili město Novohrodivka - 18 000 obyvatel - když jeho ukrajinští obránci minulý týden ustoupili zdánlivě bez většího boje. Ruské síly postupují také z jihovýchodu a od Ukrajinska, který padl před několika dny. Za kusem lesa a železniční tratí od Mychajlivky se nachází Ukrajinci držené město Selydove.



Plíživý postup Kremlu si vyžádal značné lidské ztráty. Fanagej, velitel dělostřelectva 15. brigády národní gardy, sedící před bankou monitorů, přiblížil hrůzné záběry. U řady starých hrobů označených modrými dřevěnými kříži bylo vidět šest mrtvých Rusů. Další voják, nafouklý a bez hlavy, ležel na záhonku se zeleninou. „Celá vesnice je pro ně hřbitov,“ řekl major.



V protitankovém příkopu bylo vidět tucet těl. Kolem nich ležely trosky války: kulomet, přilby, proviant. Strž vede od opuštěného dolu Mychajlivka - jeho šachtová kolová hlavice je stále neporušená - k aleji rozbitých domů. Dělostřelecké údery zbarvily žlutá pole. „Za poslední dva týdny se ruská dynamika téměř zastavila. Zpomalili jsme jejich postup. Postupují vpřed, ale s menším potenciálem,“ řekl Fanagey.





Jeho komentáře potvrzují - přinejmenším v tomto sektoru - tvrzení ukrajinského vrchního velitele Oleksandra Syrského, že ruský útok na Pokrovsk zeslábl. V srpnu Syrskij zahájil překvapivý útok na ruskou Kurskou oblast. To pomohlo zmírnit tlak na další části fronty, včetně Záporožské oblasti a sousedního Chersonu. Moskva stáhla z Pokrovské oblasti pouze „několik vojáků“, uvedl major. Dodal: „Mají obrovské množství sil.“



Rusové změnili taktiku. V dnešní době jen zřídka používají obrněná vozidla na bojišti nasyceném bezpilotními letouny. Místo toho se malé skupiny 10 až 15 vojáků plíží vpřed pěšky, ve dne i v noci, uvedl velitel, a používají různé cesty. Pokud nejsou odhaleni, shromáždí se na místě setkání a snaží se proniknout do ukrajinských linií. „U Rusů jde o kvantitu, ne o kvalitu. Vidíme tolik 'masových útoků',“ řekl Fanagey.



Před dvěma týdny Rusové vyslali do Mychajlivky mechanizovanou kolonu, kterou tvořil tank T-72 ze sovětské éry a dvě bojová vozidla pěchoty. Ukrajinští vojáci zahájili palbu. Posádka tanku - řidič, střelec a mechanik - se zachránila a ukryla se v křoví. Dron je dorazil. Ukrajinci v tanku odjeli. „Už dlouho jsme od nepřítele nedostali funkční ozbrojené vozidlo,“ řekl Stanislav, zástupce majora.



Podle Stanislava je Rusko schopné postupovat, protože jeho armáda je mnohem větší. „Nemáme dostatek munice. Na každý náš náboj jich vystřelí sedm. Nebo i víc. Chybí nám pěchota,“ přiznal. „Situace je o něco lepší než před půl rokem [kdy americký Kongres zablokoval dodávky zbraní]. Ale při tomto tempu bojů to nestačí. Rusko je velká země. Má peníze a zdroje. Svou armádu financuje z ropy a plynu.“





Bitva o Pokrovsk bude velmi pravděpodobně vyvrcholením letošního vojenského tažení Moskvy. Před deseti lety se ruské síly tajně zmocnily východních regionálních hlavních měst Doněcku a Luhansku. Politickým a strategickým cílem Vladimira Putina je ovládnout celou Doněckou oblast a další tři ukrajinské provincie, které „anektoval“ v roce 2022. Podle Stanislava nebude dobytí Pokrovska pro Rusy snadné. „Můžeme ho udržet,“ řekl.



Asi 18 000 lidí v Pokrovsku ignorovalo oficiální výzvy k evakuaci. Pokud ruské síly město obsadí, budou to mít kousek od správních hranic oblasti a silnice do Dněpru. Z Pokrovska by mohly ohrožovat a případně odříznout řetěz ukrajinských posádkových měst na severu: Kostiantynivka, Družkovka, Kramatorsk a Slovjansk. Již nyní bombardují dálnici mezi Pokrovskem a Kostiantynivkou.



Vitalij Milovidov, tiskový důstojník 15. brigády, uvedl, že na postupných zvratech Ukrajiny v roce 2024 nese vinu západní strana. Jako příklad uvedl omezení Bílého domu týkající se používání zbraní dlouhého doletu podporovaných USA, což bylo minulý týden předmětem jednání Joea Bidena a Keira Starmera ve Washingtonu.



Milovidov uvedl, že pokud by byly povoleny hloubkové údery, mohla by Ukrajina zasáhnout sklady zbraní a letiště, které Rusko používá při svém drtivém útoku na východ Ukrajiny. „Ztíží to logistiku nepřítele. Budou muset vše přesunout 250-300 km zpět od frontové linie,“ poznamenal. „Kdybychom dostali zelenou dříve, naše vojenská situace by byla jiná. K žádnému postupu na Pokrovsk by nedošlo.“



Fanagej řekl, že je optimistou, že Ukrajina může stále zvítězit, a to i přes skličující velikost protivníka. Odvolával se na precizní práci svého zkušeného dělostřelectva a bezpilotních jednotek, stejně jako na příspěvek sousedních brigád. „Máme za sebou tři roky války. Pokud dostaneme dostatek zbraní, je vítězství naprosto možné.“ A co Putinovy hrozby použitím jaderných zbraní? „Lže,“ řekl velitel vesele.





Zpátky v Michajlovce stoupaly k jasně modré obloze obláčky šedého dýmu. Ukrajinský granát zasáhl domek. Budova zuřivě hořela. Nikdo z obyvatel vesnice - kdysi jich bylo 1300 - nezůstal. Jediné duše jsou ruští vetřelci. Měl snad velitel výčitky svědomí, že jich tolik zabil? „Ne, jsou to nepřátelé, přišli nám vzít naši zemi. Pokud nezemřou oni, zemře místo nich naše pěchota. Nikdy jsem si nemyslel, že budu rád někoho zabíjet, ale nenávidím je.“









