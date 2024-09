Izraelský nálet zabil v neděli sedm lidí ve škole Kafr Qasem (v uprchlickém táboře Beach) ve městě Gaza

22. 9. 2024

Úřady uvedly, že mezi zabitými byl i Majed Saleh, ředitel ministerstva veřejných prací a bydlení. Izraelská armáda prohlásila, že úder, k němuž došlo kolem 11. hodiny místního času, byl zaměřen na tamní bojovníky Hamásu. Ve škole se ukrývaly stovky vysídlených Palestinců.



Záchranáři v Gaze sdělují, že izraelský útok na školní úkryt zabil sedm lidí.



Al-Džazíra citovala civilní obranu Gazy, podle které bylo při izraelském bombardování školy Kafr Qasim v západní části Gazy, kde byly ubytovány stovky vysídlených lidí, zabito sedm lidí.



Mluvčí civilní obrany Mahmud Bassal oznámil, že „sedm mrtvých a řada zraněných, včetně vážných případů, je důsledkem izraelského ostřelování školy Kafr Qasim“ v uprchlickém táboře.



OSN: Izraelská armáda je jednou z nejzločinnějších armád na světě:

“The Israeli army is one of the most criminal armies in the world.”



Jediná demokracie na Blízkém východě likviduje média, která vysílají, co se jí nelíbí:



Jediná demokracie na Blízkém východě likviduje média, která vysílají, co se jí nelíbí:



🇮🇱 The only democracy in the Middle East shuts down media coverage they don't like.

Human rights Watch: Izraelská armáda používá v Libanonu zakázaný fosfor:



This is what the media *doesn’t want you to see*…



Israeli forces using banned white phosphorus munitions in over 17 towns and cities in Lebanon…



If Hezbollah rained white phosphorus over Tel Aviv there would be wall to wall coverage and every major leader would be saying… pic.twitter.com/81sFIwOlZe — Pelham (@Resist_05) September 21, 2024







The mass electronic device explosions across Lebanon and Syria in recent days bear the hallmarks of a sinister dystopian nightmare.



International humanitarian law prohibits attacks that fail to distinguish between civilians and military targets and prohibits the use of these… pic.twitter.com/OuvCXwCOv2 — Amnesty International USA (@amnestyusa) September 20, 2024

Íránský ministr zahraničí Abbás Aragčí hovořil v New Yorku s médii před Valným shromážděním OSN. Podle reportérky listu Hareetz Allison Kaplanové Sommerové řekl, že Izrael „vytvořil v Gaze skutečné peklo“ a že „zločiny sionistického režimu v Libanonu, i když jsou páchány z frustrace, nezůstanou bez odezvy“.





Hizballáh na svém kanálu na Telegramu zveřejnil, že v sobotu večer zaútočil desítkami raket na izraelskou leteckou základnu Ramat David nedaleko Haify v reakci na to, co označil za „opakované izraelské útoky na Libanon“.





Útoky na Libanon tento týden ukázaly, že izraelská vláda plánuje rozšířit válku do regionu, uvedl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a vyzval západní země, aby proti izraelským akcím podnikly „odstrašující kroky“. Erdogan na tiskové konferenci uvedl, že izraelská válka v Gaze bude hlavní náplní jeho úterního projevu na Valném shromáždění OSN. „Je načase, aby všechny země, jejichž úkolem je chránit světový mír, přišly s řešením, které Izrael zastaví,“ řekl Erdogan.

„Hlavní překážkou v dosažení příměří a zastavení této války byla podpora poskytovaná USA a západními zeměmi,“ řekl Aragčí, když obvinil západní podporu z toho, že Izrael může pokračovat ve svých ničivých vojenských akcích.. Philips se izraelského prezidenta ptá, zda to je „legitimní způsob vedení války“ vzhledem k tomu, že neexistoval způsob, jak zajistit, aby při útoku nebyli zabiti civilisté. „Mimochodem odmítám jakoukoli spojitost s tím či oním zdrojem operace,“ řekl Herzog. Na otázku neodpověděl přímo, ale místo toho hovořil o raketovém útoku - z něhož Izrael obvinil Hizballáh -, který v červenci zasáhl převážně drúzské město Majdal Šams na hornatých Golanských výšinách poblíž hranic se Sýrií a při němž zahynulo nejméně 12 lidí včetně dětí. Herzog uvedl, že Izrael má jako suverénní stát právo se bránit. - Není jasné, kdo zmíněný útok spáchal.Izraelský prezident Isaac Herzog poskytl rozhovor Trevoru Phillipsovi ze Sky News v jeho nedělním ranním politickém pořadu ve Velké Británii. Herzog říká, že Izrael „nechce válku“ s Libanonem, a tvrdí, že konflikt „podnítili“ íránští zmocněnci v regionu, včetně Hizballáhu a jemenských Húsíů, stejně jako Hamás v Gaze.„Izrael bojuje za své blaho, za svou existenci, za své občany. To je to, co děláme. A děláme vše, co je správné,“ řekl a dodal, že Libanon je ovládnut Hizballáhem, který označil za ‚teroristickou organizaci‘..Hizballáh uvedl, že v neděli brzy ráno zasáhl průmyslové komplexy patřící izraelské obranné společnosti Rafael, a to nedaleko Haify na severu Izraele.Skupina v prohlášení uvedla, že útok byl součástí „počáteční reakce“ na útoky na pagery a vysílačky, které si v úterý a ve středu vyžádaly více než 3 000 zraněných a 42 mrtvých po celém Libanonu. Všeobecně se má za to, že za útoky stojí Izrael, který se však k odpovědnosti veřejně nepřihlásil.Boje na jihu Libanonu a v severním Izraeli dosáhly v noci na dnešek dosud nejintenzivnější intenzity a Izrael zahájil rozsáhlé letecké údery, které podle něj mířily na odpalovací zařízení raket Hizballáhu na jihu Libanonu.Hizballáh v noci na dnešek zasáhl sever Izraele raketami a v neděli brzy ráno zasáhl leteckou základnu Ramat David jihovýchodně od Haify, což je nejvzdálenější zásah této skupiny od začátku bojů v říjnu.K obnovení bojů došlo několik dní poté, co izraelský ministr obrany Yoav Gallant prohlásil, že Izrael se blíží k „nové fázi“ války s Hizballáhem. Generální tajemník Hizballáhu Hasan Nasralláh ve čtvrtečním projevu uvedl, že zesílené izraelské útoky nezastaví skupinu v pokračování útoků na Izrael, dokud nebude dosaženo příměří v Gaze.Izraelské dělostřelectvo se údajně zaměřilo na město Chuzáa, východně od jižního města Chán Júnis, a zabilo dva lidi.Záchranné týmy palestinského Červeného půlměsíce později po izraelských náletech vyzvedly těla čtyř lidí z oblasti al-Attítira východně od Rafáhu.Při dalším útoku byl podle agentury Wafa zabit jeden člověk poté, co izraelská armádní kvadrokoptéra - bezpilotní letoun se čtyřmi vrtulemi - zahájila palbu na civilisty západně od uprchlického tábora Nuseirat v centrální části Gazy.Zvláštní koordinátorka OSN pro Libanon Jeanine Hennis-Plasschaertová varovala před „hrozící katastrofou“ na Blízkém východě.„Vzhledem k tomu, že se region nachází na pokraji hrozící katastrofy, nelze to dostatečně zdůraznit: neexistuje žádné vojenské řešení, které by obě strany učinilo bezpečnějšími,“ napsala ve stručném prohlášení na X. straně.huPodle izraelské armády vypálil Hizballáh v neděli brzy ráno z Libanonu více než 100 raket, které mířily na rozsáhlou oblast severního Izraele, přičemž některé dopadly poblíž města Haifa.Raketová palba v noci spustila sirény na severu Izraele a tisíce lidí se uchýlily do krytů. Izraelská armáda uvedla, že rakety byly vypáleny „směrem k civilním oblastem“, což poukazuje na možnou eskalaci poté, co předchozí ostřelování bylo zaměřeno především na vojenské cíle.V příspěvcích na X Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že Libanon zahájil dvě vlny útoků - první o 85 raketách, kde některé z nich byly zachyceny, včetně pádů zjištěných v oblastech Kirjat Bialik, Tzur Shalom a Moroshet. Druhý útok zahrnoval podle IDF 20 raket poté, co byly vydány výstrahy v oblasti údolí Jezreel.Izraelská záchranná služba Magen David Adom uvedla, že ošetřila čtyři osoby se střepinovými zraněními, včetně 76letého muže, který utrpěl lehká zranění v Kirjat Bialik, obci nedaleko Haify, kde byly poškozeny budovy a zapálena auta. Nebylo bezprostředně jasné, zda škody způsobila raketa nebo izraelská stíhačka.Již dříve izraelská armáda uvedla, že zahájila nálety na stovky cílů v jižním Libanonu v důsledku nejhlubších raketových útoků Hizballáhu na Izrael od začátku války v Gaze loni v říjnu. IDF uvedly, že v sobotu večer zahájily dvě vlny útoků - jedna útočila na přibližně 290 cílů a druhá se zaměřila na 110 objektů.Tato letecká základna je nejvzdálenějším cílem, který libanonská skupina od října v Izraeli zasáhla, a nachází se asi 50 km od libanonsko-izraelské hranice.Nemocnice v severním Izraeli dostaly pokyn přesunout své provozy do zařízení se zvýšenou ochranou před raketovou a raketovou palbou, uvedlo v neděli ministerstvo zdravotnictví. Nemocnice Rambam v Haifě přesune pacienty do svého podzemního zabezpečeného zařízení, uvedlo ministerstvo. Mezitím velení armády na domácí frontě uvedlo, že školy a další vzdělávací instituce a aktivity nebudou na severu země povoleny nejméně do pondělí do 18 hodin místního času., uvedlo v neděli libanonské ministerstvo zdravotnictví a aktualizovalo tak dřívější údaj o 37 obětech pátečního útoku.í. Televizní kanál se sídlem v Kataru odvysílal živé záběry, na nichž izraelští vojáci vstoupili do kanceláře kanálu a předali příkaz k uzavření jednomu ze zaměstnanců televize Al-Džazíra. Šéf kanceláře Al-Džazíry na Západním břehu Walid al-Omari uvedl, že izraelští vojáci přivezli nákladní auto, aby zabavili dokumenty, přístroje a majetek kanceláře. Syndikát palestinských novinářů ve svém prohlášení zátah odsoudil a uvedl, že „toto svévolné vojenské rozhodnutí je považováno za nový zásah proti novinářské a mediální práci“.. „V současné době jsou komerční lety k dispozici, ale v omezené kapacitě. Pokud se bezpečnostní situace zhorší, komerční možnosti odletu se mohou stát nedostupnými,“ dodalo.uvedl mluvčí agentury pro civilní obranu Mahmud Bassal. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že v důsledku úderu zemřelo nejméně 22 osob.Sullivan včera v rozhovoru s novináři ve Wilmingtonu ve státě Delaware uvedl, že stále vidí cestu k příměří v Gaze, ale že USA „nyní nejsou v bodě, kdy bychom byli připraveni něco předložit na stůl“.. Střely byly spolu s další vojenskou technikou vystaveny v sobotu během přehlídky u příležitosti výročí zahájení války s Irákem v letech 1980-1988.Netanjahu měl do New Yorku odcestovat 24. září, během něhož by měl vystoupit na výročním zasedání Valného shromáždění OSN. Po náletu na Bejrút vydal krátké prohlášení, v němž uvedl: „Naše cíle jsou jasné a naše činy mluví samy za sebe.“