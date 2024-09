Rusko se na summitu OSN ocitlo v izolaci po překvapivé snaze zmařit "pakt pro budoucnost"

22. 9. 2024

Pokus Ruska odložit přijetí ambiciózního „paktu pro budoucnost“, který má reformovat OSN, byl zamítnut 143 hlasy proti sedmi



Rusko se na prestižním summitu OSN v New Yorku ocitlo v těžké izolaci, když se překvapivě pokusilo zmařit ambiciózní pakt, který má oživit OSN - a neuspělo.



Ruský návrh na odložení přijetí dohody s odůvodněním, že údajně reprezentuje zájmy Západu, byl v neděli zamítnut 143 hlasy proti sedmi a 15 členů se zdrželo hlasování.

Ruská delegace uvedla, že pokud by plánované hlasování o schválení vysoce prestižního „paktu pro budoucnost“ nebylo odloženo do doby dalších jednání, bude usilovat o předložení pozměňovacího návrhu, který by tvrdil, že klíčové otázky, jimiž se pakt zabývá, jsou předmětem domácí jurisdikce, do níž by se OSN neměla snažit zasahovat.



Valné shromáždění OSN však drtivou většinou hlasů zamítlo ruskou výzvu k odkladu i jeho pozměňovací návrh.



Ruský krok na začátku dvoudenního „summitu pro budoucnost“ vypadal diplomaticky neobratně, i když možná byl určen pro domácí spotřebu. Rozzlobil řečníky z Africké unie (AU) a Mexika a vyšlo najevo, že Moskva má jen omezenou podporu, a to jen ze strany Běloruska, Venezuely, Sýrie a Íránu.



Africká unie v čele s Demokratickou republikou Kongo vyzvala k zamítnutí ruského pozměňovacího návrhu.



Pakt je mnohými obyvateli globálního Jihu vnímán jako dobře míněná a nezbytná kolektivní snaha o obnovu OSN i jako osobní odkaz poměrně populárního generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.



Spor však zdůraznil, do jaké míry ideologické rozpory poškodily mnohostrannou spolupráci v OSN, tedy právě ten problém, který se pakt snažil řešit.



Rusko vzneslo námitky proti 25 ustanovením návrhu paktu, prosazovalo nadřazenost národní jurisdikce a odmítnutí formulace o všeobecném přístupu k právům na sexuální a reprodukční zdraví, jakož i o posílení postavení žen a mužů v širším smyslu.



Guterres na summitu prohlásil, že cílem paktu je „vrátit multilateralismus z okraje v době, kdy se svět [řítí] z kolejí“. Výzvy 21. století - od zadlužení rozvojových zemí po klimatickou krizi - vyžadují řešení 21. století.



Graham Gordon, vedoucí globální advokacie organizace Christian Aid, k paktu řekl: „Klíčovým bodem tohoto dokumentu je, že vzhledem k jeho přirozeným omezením poskytuje ukazatele, čeho by mělo být dosaženo na jiných fórech, včetně MMF, v Copu a na G20. Klíčovou zkouškou bude za 12 měsíců posoudit, jak velký impuls tento dokument poskytuje. Je to pozoruhodný dokument, který přiznává, jak multilateralismus v současné době selhává.“



Guterres se před více než dvěma lety zasazoval o uspořádání Summitu pro budoucnost jako o pokus přesvědčit světové lídry po vypuknutí globální epidemie covidu, že je třeba oživit spolupráci a multilateralismus.



V paktu, který má 26 stran a 56 doporučení, se uvádí, že nabízí nový začátek multilateralismu, a opakovaně potvrzuje nadřazenost mezinárodního práva. Nedostatek nových konkrétních údajů však oslabil jeho dopad.



Dokument se zabývá reformou a rozšířením Rady bezpečnosti OSN, aby tento orgán více odpovídal 21. století, rolí OSN v řízení umělé inteligence, postupným vyřazením fosilních paliv z energetických systémů, reformou mnohostranných finančních institucí, opětovným závazkem k úplnému jadernému odzbrojení a modernizací mírových operací OSN tak, aby se vyvinuly v prevenci válek.



Mezi konkrétní nápady patří summit OSN o globální ekonomice, který by se konal každé dva roky, platforma pro mimořádné situace v oblasti zvládání pandemií, nedostatku potravin a ekologických katastrof a nový dohledový orgán OSN složený z odborníků, kteří by radili ohledně rizik, jež umělá inteligence představuje pro všechny ekonomiky.





Hlavním sporným bodem byl nesouhlas Západu s tím, aby OSN hrála roli při zvyšování reprezentativnosti mezinárodních finančních institucí. Odmítnuta byla také snaha pod vedením OSN zahrnout do programu odkaz na stimulaci ve výši 500 miliard dolarů, která by umožnila obnovit cíle udržitelného rozvoje.







