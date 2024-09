Bartošův konec je dost možná začátkem konce Fialovy vlády

24. 9. 2024 / Boris Cvek

Piráti měli dávno odejít z vlády. Tentokrát je premiér Fiala vyhodil jako onuci. Prý po rozhovoru s ministrem Bartošem dospěl k poznání, že Bartoš není schopen dotáhnout digitalizaci stavebního řízení, ba že si ani nepřipouští reálný stav celé věci. Tak brzy?





Připouští si ale premiér, že to je i jeho vlastní odpovědnost? A co může za tak rychlý obrat v řádu hodin? Opravdu stavební řízení? Je přece jasné, že nám pan premiér lže.

Co mu lze věřit, je to, že nechce vyhodit piráty z vlády. Má je rád. Má rád především pana Lipavského, kterého samou chválou snad přímo láká do ODS. Pirátské hlasy ve Sněmovně přece nepotřebuje. Ta čtyři nebožátka, páté kolo u vozu. A piráti tak jako tak budou muset odejít z vlády. Ponížení by bylo ještě větší a více devastující, kdyby to neudělali.

Nicméně ta hlavní otázka podle mě je, co se vlastně stalo premiéru Fialovi. Dost možná vidíme začátek jeho vlastního pádu, pádu celé vlády. ODS už není a hlavně nebude co bývala. Fiala je překážka její politické budoucnosti a s ním celý projekt pětikoalice. A to navzdory tomu, že jsme ještě před pár dny slyšeli ujišťování, že se nic nemění a hoši od bobří řeky jedou dále ve stejné lajně.













